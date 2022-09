Jorge Lanata le dedicó un programa especial de Periodismo para Todos, en vivo y con un equipo de periodistas, al ataque contra Cristina Kirchner que tuvo lugar en la noche del pasado jueves. En su editorial de dicho programa, el periodista insistió en que "el atentado no la volvió inocente".

"Ojalá Cristina se recupere rápido de este incidente, pero hay que decir que no es todo lo mismo. El atentado no la volvió inocente", sostuvo el periodista en la apertura de su programa y remarcó: "Está más que claro que con el atentado Cristina es víctima, pero ser víctima no la convierte en Santa Cristina".

Al mismo tiempo, este mismo domingo, el senador José Mayans fue uno de los encargados en vincular el intento de asesinato con la Causa Vialidad por la que buscan condenar a la vicepresidenta a 12 años de prisión: "¿Queremos paz social? Paremos el juicio de Vialidad", reclamó.

"De golpe el atentado demostraba su inocencia en el juicio de obra pública, con los hoteles y con los cuadernos. Luciani o el Tribunal Oral Federal 2 no forman parte de ningún discurso de odio, y otra cosa que vuelvo a repetir, aunque fuera condenada no va a estar proscripta para 2023, porque no dan los tiempos, es mentira", sostuvo Lanata.

En relación al foco que se hizo en los "discursos de odio", el conductor de PPT abrió su editorial con críticas al Gobierno por haber culpado a los medios y por descartar otras hipótesis: "El mismo viernes el Gobierno encontró a los culpables, éramos nosotros. Desechó de plano la teoría del loco suelto y extendió la inocencia de Cristina como víctima del atentado a todo lo demás".

Al mismo tiempo, el periodista cuestionó particularmente a Alberto Fernández: "El Presidente calificó el hecho como el mayor atentado desde la vuelta a la democracia. Se olvidó de los tres atentados a Alfonsín (1986, 1989 y 1991), o se olvidó de la muerte, según sus padres el asesinato, de Carlitos Menem Jr. en 1995".

"Creo que esto pasa porque el kirchnerismo insiste en confundir algunos términos y hay que volver a aclararlo. La democracia somos todos, no es sólo el Gobierno. El pueblo somos todos. El Estado somos todos", señaló.

Asimismo, si bien reflexionó en que "el atentado fue un hecho lamentable" y que "ya hubo mucha muerte en la Argentina", cuestionó: "Que el mismo Gobierno que justificó la muerte en los 70' la denoste ahora...En buena hora si eso significa un crecimiento".

Por otra parte, el periodista se refirió a Fernando Sabag Montiel, el detenido por el ataque a quien calificó de "raro loco suelto", e hizo hincapié en que "no hay huellas en el arma y no hay memoria en el celular".

A su vez, resaltó las dudas que se presentaron en redes en torno a la veracidad de lo sucedido: "No se puede ignorar que en redes más del 62% de la gente cree que este fue un atentado armado". Incluso destacó: "CNN (Estados Unidos) tituló el viernes 'vicepresidente argentina sobrevive a un aparente intento de asesinato'", haciendo énfasis en la palabra "aparente".

"Está más que claro que con el atentado Cristina es víctima, pero también es cierto que el Gobierno después del atentado profundizó la grieta como nunca antes. Ser víctima no la transforma en Santa Cristina. Y el raro loco suelto tiene que ser investigado", concluyó Lanata.

