La jueza Sandra Arroyo Salgado habló sobre la frase de Alberto Fernández respecto a la muerte del ex fiscal Alberto Nisman y relató cómo impactó en la vida diaria de su familia la mención del tema.

Corría la semana pasada cuando el Presidente se sentó en los estudios de TN, el día posterior a la defensa mediática que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo por la causa Vialidad, y deslizó una desafortunada frase que incluso le valió un juicio político de Juntos por el Cambio.

"Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", expresó en referencia a uno de los fiscales que pidió 12 años de prisión e inhabilitación de por vida en el ejercicio de cargos públicos para CFK.

Sandra Arroyo Salgado denunció que la apartaron de una causa y señaló a Cristian Ritondo y Mariano Borinsky

La ex esposa de Nisman y madre de sus hijas se refirió a esta afirmación. “En su respuesta habla que hasta ahora lo que está probado es que se suicidó. No es verdad. No se qué acceso tiene al expediente. Claramente (...) se está investigando un asesinato”, manifestó Arroyo Salgado este lunes 29 de agosto en una entrevista con el programa Bella y Bestia por TN.

También relató la vivencia de “días muy movilizantes porque cada vez que el tema de la tragedia que pasó en nuestra familia, el homicidio de Alberto Nisman, se pone en la agenda política, siendo que se trata de un caso judicial, impacta en nuestra vida diaria”.

Diego Luciani y Alberto Fernández

“Ese día no pude descansar”, agregó Arroyo Salgado. “Yo lamento este tipo de expresiones porque el propio presidente había exhortado a otros referentes políticos a evitar las expresiones violentas o provocativas", comentó.

"Además de la forma confusa en que se refiere al tema, genera nuevamente confusión, cuando está claro porque fue dicho por el juez (Julián) Ercolini como por camaristas que lo que se está investigando es un homicidio. En este punto no hay duda”, planteó la magistrada.

Días atrás, en Radio Rivadavia, había cuestionado la frase haciendo un paralelismo con la crisis económica que atraviesa el país. “Muchos de los funcionarios están disociados de cuales son los problemas que aquejan al ciudadano de a pie. Estamos en una situación económica muy grave y lo que esperan los ciudadanos es que quienes tienen la responsabilidad trabajen sobre eso en vez de inmiscuirse sobre en la labor de otros poderes”, lapidó.

GI/ff