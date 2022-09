Atentado a Cristina Kirchner: las fallas en la custodia y cuántos hombres la protegen

El intento de asesinato que sufrió la Cristina Kirchner en la noche de este jueves 1° de septiembre encendió alarmas en torno a su custodia. Es que quedó de manifiesto que no tuvo la capacidad de impedir lo que pudo ser una tragedia ya que estuvo en riesgo nada más y nada menos que la vida de la Presidenta de la Nación.

En los últimos días se supo que el Ministerio de Seguridad de la Nación incrementó la cantidad de efectivos policiales que deben velar por la seguridad de la presidenta del Senado. Esa custodia depende de Nación ya que son efectivos especiales de la Policía Federal los que hacen ese trabajo.

De acuerdo a lo que pudo constatar PERFIL en base a una serie de consultas a expertos en seguridad y a la observación de este cronista hay varios niveles o "anillos" alrededor de un núcleo que sería el cuerpo de la vicepresidenta.

Hay por lo menos cuatro de los efectivos policiales que están casi pegados a la ex mandataria: son los que la acompañan hasta la puerta de su departamento, quienes la acompañan por su edificio y la van rodeando: van con ella en el Toyota Corolla blanco en el que se traslada, intercambian con ella y la resguardan del acercamiento de personas.

Durante las últimas dos semanas, cuando se intensificó la presencia de militantes en la esquina de Juncal y Uruguay y la vicepresidenta tomó un contacto por demás cercano a personas que no conoce, que pudieron verla casi sin problema, estos custodios podían ser claramente identificados. Vestidos de saco y corbata, están en permanente comunicación con handys y portan sus armas y elementos de disuasión como paraguas o linternas.

Un segundo anillo son aquellos agentes de la Policía Federal que se mueven a una distancia mayor de la vicepresidenta y tienen un rol clave, por ejemplo, en los traslados. Son aquellos que van en los otros dos autos que cotejan al que la traslada de su casa al Congreso, a la casa de su hija en Montserrat, al Aeroparque o a los lugares que va.

Un tercer anillo que se podría identificar son los efectivos que rodean su casa. Esa presencia fue la que aumentó en los últimos días a partir de los episodios represivos que se vivieron el sábado pasado en la masiva movilización que hubo en Recoleta.

La pregunta que antecede a este párrafo parece disparar una respuesta obvia: los efectivos no lograron impedir un intento de asesinato que afortunadamente, por un milagro y una causa técnica que establecerán los peritos en los próximos días, no se consumó.

Para Andrei Serbin Pont, especialista en armas y seguridad, y director del think tank Cries, la principal falla que se ve a simple vista "es la falta de extracción del elemento que está bajo amenaza", es decir, el cuerpo de Cristina Kirchner.

"Lo que tenían que hacer era sacarla de la zona de peligro", insistió el especialista.

En esa línea, recordó que "hay imágenes de la semana pasada donde muestran que la custodia de Cristina usaba portafolios balísticos, paraguas para reducir la visión desde lejos y eso está en un contraste muy grande con lo que se vio en las imágenes de anoche".

Por otro lado, Juan Pablo Fioribello, uno de los abogados de la familia presidencial quien además fue director general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo a PERFIL que "claramente hubo una falla en la custodia".

En esa línea, sumó que en materia de custodia presidencial y de funcionarios de alta jerarquía "nada puede ser dejado fuera de control, la prevención lo es todo".

Horas después del intento de asesinato contra la vicepresidenta, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió públicamente la renuncia del ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

"Con el derecho que me dan los 45 años de lucha ininterrumpida luchando por defender a la gente que amo, por inepto y descuidado, exijo la renuncia de Aníbal Fernández", fue el tweet publicado en @PrensaMadres.

"Ojalá muchos me acompañen para lo mismo, porque no supo cuidar a la presidenta", fue la frase con la que cerró el mensaje firmado al pie por la referente de los Derechos Humanos.

