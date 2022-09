Milagro Sala: "Estamos jugando contra la democracia"

La dirigente social, Milagro Sala, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "los medios se encargaron de llenar de odio contra Cristina". Por otro lado, afirmó que "hay que perdonar y no llevarse ni por el odio o la maldad" y, por último, aseveró que "estamos jugando contra la democracia".

Te pedimos una reflexión de lo que pasó en tu cabeza desde ayer a la noche que te enteraste hasta hoy.

Todavía sigo con un nudo en la garganta y desde los pueblos originarios manejamos una teoría de que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ni siquiera a un animal.

Lo que pasó en la noche del jueves me consternó y entristeció porque tanto odio difundido de la derecha o la oposición que llegamos a este límite de querer sacarle la vida a una persona sea docente, culpable o lo que sea, pero no es derecho quitarle la vida a nadie ni a hacer lo que hicieron ayer.

Estamos jugando contra la democracia. Me cuesta hablar porque fueron muy fuertes las imágenes que se vieron, es una locura lo que pasó ayer. No tengo palabras para seguir hablando. Toda mi solidaridad está con Cristina y con la familia por estos momentos que vivieron.

No es fácil de la noche a la mañana decir que ya pasó. Esto deviene del odio que genera la derecha, culpar sin tener pruebas y comenzar a decir que alguien es culpable y a partir de ahí difundir odio.

¿En algún momento viendo las imágenes te pasó por la cabeza que te podría haber pasado a vos también?

Si. No nos olvidemos que en la campaña 2015 me tirotearon y esa imagen fue difundida, ocurrió en un barrio que se llama Mariano Moreno. Anoche tanto mi marido como mi hija me decían de que tenían mucho miedo por lo que me pudiese pasar y reitero que esto se tiene que terminar.

Uno puede hacer política con los opositores y se puede diferir, pero una cosa es competir públicamente y, otra, difundir continuamente odio tras odio. Eso no se hace.

Atentado a Cristina Kirchner: habrían encontrado casi un centenar de balas en la casa del agresor

El odio le hace mal al ser humano, en la cabeza, el corazón y que si yo me hubiese llenado de odio por todas las cosas que me hicieron y me siguen haciendo quizá no hubiese estado viva. Seguramente estaría bajoneada y hubiera atentado contra mi vida.

Los pueblos originarios no nos llenamos de odio. Lamentablemente un sector de los medios se encargó de llenar de odio contra Cristina. Hace una semana atrás salió un diputado que le deseaba la muerte. Comienzan a inventar causas y comprar testigos.

Estamos llamando al diputado que pidió la pena de muerte y vos textualmente lo que dijiste en ese reportaje es "Mi corazón de coya perdona".

Hay que perdonar y no llevarse ni por el odio o la maldad. A mi me ves dura o insultando, pero el que realmente me conoce sabe que no me lleno de odio y soy una persona familiera, amo a mi marido, cuido a mi familia y a mis compañeros, a los cuales les digo que protejan a sus hijos.

Nosotros, demostrando esa actitud de hablar con Gerardo Morales y ahora con Milagro Sala, buscamos pluralidad y de querer generar acercamiento.

BL PAR