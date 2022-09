Emilio Pérsico: "Es una oportunidad para construir una unidad nacional"

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, diálogó con Modo Fontevecchia (Radio Perfil FM 101.9 y Net TV) y afirmó que "hay que salir de la grieta, porque con ella o sin ella, vamos a ir a una sociedad con dos mundos diferentes social y políticamente".

Luego de escuchar lo que dijo la persona que gatilló afirmando que "no da sacar la misma plata que los que trabajan" y a la novia de esté quien sostenía que "saliendo a vender copitos de algodón gano 18 mil pesos en tres días y por eso preferí salir a trabajar antes que cobrar un plan". ¿Qué te produce esta perspectiva de odio?

Es una persona con mucho odio. Y eso está muy extendido a la pobreza en general. La sociedad no lo quiere ver, pero hay varios mundos en la Argentina. Cuando empezó el tema de las organizaciones sociales se escribió mucho sobre las dos Argentinas, pero ya llevamos muchos años de esto y hasta parece que ya consolidó.

Duhalde había vuelto muy conmocionado de Brasil luego de que Lula le explicara el Bolsa Familia, es decir, el darle asistencia sin contraprestación a la gente. Y Duhalde explicaba que, en Argentina, la clase media se quejaba de darle dinero a quien no trabajara. Luego de la crisis del 2001 se sensibilizó la sociedad y la mayoría pasó a considerar lógico estos planes. ¿Puede ser que 20 años después se esté generando la sensación opuesta?

Sí, lo que pasa es que se está estructuralizando la pobreza. Hay dos mundos, y en uno el Estado casi no interviene. Cuando llegamos a la intendencia de Moreno sólo el 20% estaba reconocido, el resto no estaba en blanco. En la Matanza la mayoría tampoco está reconocido.

En cualquier cadena de producción hay dos precios claramente diferenciados. Si el asado no tiene IVA no llega mil pesos. En la Cuidad de Buenos Aires no conseguís menos de 1400 pesos. Por eso en la carne se ve esto claramente. Acá hay mucho plan social pero también hay trabajo no reconocido.

Me hacen llegar que Fernando Andre Sabag Montiel vive en Argentina desde 1993, no es hijo de brasileños pero nació en San Pablo y su padre chileno fue expulsado de Brasil el año pasado. ¿Alguna reflexión para cerrar?

Me parece que es una oportunidad para construir la unidad social. La Corte puede hacer una transformación fuerte de la Justicia, los medios que salgan de esa polarización del todo bien o todo mal, y que los políticos intentemos salir de la grieta, porque con ella o sin ella, vamos a ir a una sociedad con dos mundos diferentes social y políticamente aunque no tengan que ver una con la otra de manera directa. Y esa Argentina no va a encontrar resultados.

