Adolfo Pérez Esquivel: "La oposición es necesaria para construir, no para destruir"

El premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "es que la democracia no se regala, se construye a través de entendimiento". Por otro lado, manifestó que "lo que tenemos que hacer es entablar una instancia de diálogo" y, por último, aseveró que "la oposición es necesaria para construir, no para destruir".

Desde que empezó el programa estábamos reflexionando sobre el odio y nadie mejor que el Premio Nobel de la Paz argentino para hacer una reflexión. ¿Qué te pasó por la cabeza desde ayer a la noche hasta recién?

La preocupación porque era también algo que podría pasar y pasó, un atentado contra Cristina. La oposición política es buena mientras contribuya a la construcción y no al odio, no a las divisiones y enfrentamientos. Hay que fortalecer las instancias democráticas de un pueblo.

Lo que pasa con Cristina con el lawfare, los ataques permanentes de los medios de comunicación y las causas estas que se hacen con gente que está identificada con una ideología política, se relaciona con el lawfare que se aplica en todo América Latina, no hay casualidades. Lo hicieron en Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, donde tratan de destruir las instituciones democráticas e imponer gobiernos militares.

Actualmente lo buscan a través de este método. Eso es previsible en la situación actual que vive el continente y en nuestro país. Los ataques a la vicepresidenta no son de ahora, viene desde hace mucho tiempo con Claudio Bonadio, Carlos Stornelli, el asunto de los cuadernos y con una persecución sistemática.

Ayer estuve con ella en el Senado para llevarle la solidaridad, el apoyo y ver en qué podemos contribuir para fortalecer las instituciones democráticas que hoy están en serio peligro.

Cristina Kirchner sólo exige justicia

¿Tenés alguna esperanza de que sea un punto de inflexión para que a partir de acá se produzca una mayor tendencia a cierto grado de comprensión del otro, necesidad unión nacional en algunos temas, a un proceso de reducción de la grieta y de la polarización, y que esto sirva para producirlo?

Pienso que tiene que ver con ciencia crítica, incluso la oposición política. La oposición es necesaria para construir, no para destruir. Si están cargando de odio, no van a razonar y van a a seguir insistiendo en los mismos actos.

Esto del atentado es un problema muy grave que hay que tratar de ver las medidas de prevención y de seguridad social para Cristina, pero también para la población. Ustedes saben perfectamente lo que hizo el Gobierno de la Ciudad con Horacio Rodríguez Larreta de llevar a la policía y reprimir a una manifestación pacífica, eso es incitar a la violencia y eso no puede ser.

¿No creés que actores intelectuales somos todos y que el discurso de la polarización es de ambos lados de la grieta? No sé cómo lo podés trabajar desde el punto de vista metafísico en tu caso.

Es que la democracia no se regala, se construye a través de entendimiento. Democracia, para mí, significa derecho de igualdad para todos y todas. La disidencia hay que resolverlas mediante el diálogo y no del odio y enfrentamiento. Hay que aprender a actuar correctamente si queremos estar al servicio del pueblo. Si se busca estar al servicio de sectores partidarios y no se piensa en el bienestar del pueblo es un camino raro.

Lo que tenemos que hacer es entablar una instancia de diálogo. Hay muchos problemas en el país, los cuales deben ser resueltos a través de la suma de voluntades y no de los enfrentamientos.

