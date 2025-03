Antonio Aracre: "A dónde van los dólares se verá el día dos, pero la foto del día uno es que el BCRA está fortaleciendo su balance"

Ante la confirmación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el economista Antonio Aracre aseguró que el fortalecimiento del balance evitará la depreciación del peso y “la necesidad de salir corriendo de la Argentina a otros mercados”. “El préstamo del Fondo te permite dar una idea de solvencia en el Banco Central”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3)

Antonio Aracre es economista, consultor, empresario, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente fue jefe de asesores del gobierno de Alberto Fernández durante un breve período y CEO de Syngenta. Es uno de los profesionales que celebra el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

¿Te parece consistente el argumento del economista Diego Giacomini que si se quería reducir la deuda del Banco Central, se hubiera cancelado los PBN en lugar de una deuda con el propio Tesoro?

A mí me llama la atención de Diego, y en general de la oposición, esa distinta vara que tienen para juzgar la calidad, la rigurosidad o la exigibilidad de una deuda en dólares que una deuda en pesos. El desprecio por la deuda en pesos, que básicamente son los bonos en pesos que han tomado particulares o empresas que deciden apostar por la moneda local, o simplemente por el dinero que nosotros tenemos en la billetera o en un banco para afrontar nuestras necesidades cotidianas, es lo que nos trajo hasta acá. Es lo que nos dejó casi en los límites de una potencial hiperinflación a fin de 2023, y es lo que nos hizo perder completamente la noción de tener una moneda.

Tu planteo es correcto desde el punto de vista purista. Ahora, vos en Syngenta, en un país en el que hay riesgo devaluatorio, preferirías tomar en pesos y no en dólares siendo el CEO. Además, Giacomini dice que no tiene que ver solo con eso; tiene que ver con que en el caso de la deuda con el Tesoro, la tasa de interés es menor y la exigibilidad es menor, mientras que para lOs de BOPREAL, la tasa de interés es mayor y la exigibilidad es mayor. Desde el punto de vista de tu argumento, si es que vos querés mejorar el balance del Banco Central, podrías haber cancelado, en lugar de parte de la deuda con el Tesoro, la deuda con los BOPREAL.

Lo que no termino de entender muy bien es por qué dice que la tasa es menor, porque en realidad, la tasa en pesos hoy para cualquiera que está endeudado en pesos es real con respecto a la devaluación en un punto y medio -o de hasta dos puntos por mes-, mientras que la tasa de interés real en dólares de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional es del 5% anual.

Estamos hablando de la tasa entre los BOPREAL y la deuda con el Tesoro, y la exigibilidad: la del Tesoro no tiene vencimiento, y la del BOPREAL sí. Está claro que están usando la plata para tener dinero en el Banco Central para poder sacar el cepo. Esta discusión académica respecto de si es deuda del Tesoro o no, es un galimatías que en el fondo está tapando que quieren usar los dólares para tenerlos en el caso de la necesidad de intervenir en el mercado frente a la salida del cepo.

Hagamos una hipótesis. Si fuera así, ¿salir del cepo sería algo malo?

No, pero el problema es que están diciendo otra cosa.

Elizabeth Peger: Con la venta de más de 1800 millones de dólares del Banco Central, la cuenta turismo, el financiamiento de importaciones y el mantenimiento de la cotización de los dólares financieros el Gobierno tuvo que utilizar muchos dólares. Lo que muchos analistas advierten es que si no hay un préstamo del Fondo, no se llega a las elecciones. No estamos ni siquiera hablando del cepo.

Claro, pero el punto es otro. El punto es que el préstamo del Fondo Monetario te permite es dar una idea de solvencia en el Banco Central que te permita seguir derrumbando el riesgo país hasta un nivel de 300 o 400 puntos básicos para que puedas acceder al mercado de crédito internacional, en lugar de acudir a reservas internacionales como hizo durante todo el año 2024 el gobierno para pagar deuda y por eso no pudo acumular reservas. Una vez que podés acceder a los mercados internacionales, podés cancelar los BOPREALES, por ejemplo.

EP: Comparto lo que decís, pero me parece que el tema es llegar...

Podemos hablar de cuestiones políticas o económicas, obviamente que el Gobierno quiere llegar a las elecciones de la manera más cómoda posible y con los menores riesgos posibles. De todas maneras, si de verdad se produce, como yo creo que se va a producir, una salida del cepo al 70 o al 80%, me parece que estaría dispuesto a tomar un riesgo político y económico bastante importante, lo cual hablaría de cierta certeza sobre que ese riesgo tiene una probabilidad de disrupción bastante baja.

Si se dijera que se va a tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional para tener fondos suficientes en el caso de una corrida no sería ningún problema, pero cuando uno oscurece algo, es por algo. Hace toda la explicación de las consecuencias que tiene el stock tiene sobre la inflación, cuando en realidad, si ese fuera el argumento, lo lógico sería cancelar el BOPREAL. Podría decir que esos fondos son para ser utilizados en el caso de la salida del cepo. Me hace suponer que no lo dice porque tiene cola de paja y el dólar está retrasado. Al mismo tiempo, pienso que lo dice porque el Fondo Monetario Internacional no le gusta que se usen los dólares para intervenir en el mercado de cambio. Lo que estamos discutiendo es por qué no dice que es para la salida del cepo.

Creo que estás anulando otra posibilidad. Hay otra posibilidad, y es que la gente, al ver una cantidad de dólares en el activo del Banco Central y una solvencia representada por ese balance, no sienta la necesidad de salir corriendo de la Argentina a otros mercados y no haya tal disrupción en la salida del cepo por la que haya que utilizar esos dólares. A eso sumale que el riesgo país baje, que se pueda acceder a los mercados internacionales y que las reservas se seguirían acumulando sin ningún tipo de riesgo.

Lo que estoy planteando es que el argumento que no aumenta la deuda encierra algo. La pregunta es ¿qué tapa?. ¿Cuál es el miedo de Milei? ¿Que el dólar aumente? ¿Que le digan que aumenta la deuda y no es libertario? La pregunta lógica para hacerse, independientemente de la salida del cepo, que nadie discute, es por qué necesita tapar que es para la salida del cepo.

Yo no lo analizo como que lo está tapando. Me parece que, en el momento uno, cuando entran los 10 mil o los 15 mil millones de dólares, la foto es que el Banco Central está mejorando la calidad de sus activos versus la calidad de sus pasivos. Lo que pase después del día dos, es decir, si esos dólares van a pagar deuda BOPREAL, van a pagar deuda en pesos o van a simplemente mostrar poder de fuego ante una eventual salida del cepo, lo dará la circunstancia de lo que pase en los días siguientes. A dónde van los dólares se verá el día dos, pero la foto del día uno es que el BCRA está fortaleciendo su balance.

Estamos de acuerdo, pero no era necesario, por algo se dice.

EP: Tampoco le habla a la gente directamente en la nota que publicó en el diario La Nación. No le está hablando al ciudadano común que no entiende el Banco Central. En cambio, si le explicara al ciudadano, hasta el mensaje electoral sería: "Lo tomamos para salir del cepo".

Y tener dólares para que no generen corridas e inhibir a la gente que crea que pueda haber devaluación, pero creo que lo que se omite, grita, como diría Lacan. No hay mayor presencia que la presencia de la ausencia.

Veo el punto de vista que ustedes traen. Me parece que lo que yo le agregaría a ese punto de vista, o lo que siento que omite, es la calamidad de lo que significa un balance del Banco Central con pesos, nominalmente distorsionado, y que genera potencialmente una inflación muy alta hacia el futuro. Entonces, me parece que una cosa no quita la otra.

Es verdad que te pueden servir para salir del cepo, pero también es verdad que te mejoran la calidad del balance del Banco Central, y que potencialmente eso te reduce la inflación.

Pero lo importante es que esto es un paso fundamental necesario para la salida del cepo. Entonces, al omitir lo más importante, algo pasa. La historia nos dirá qué es lo que está pasando, pero evidentemente esa omisión grita.

