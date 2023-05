Autorizan el cuarto operador telefónico de Argentina

El vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, explicó que Telecentro podrá utilizar la infraestructura de Claro, Movistar y Personal para bridar su servicio de telecomunicación. “Tienen la obligación de, si alguien quiere utilizar las redes de ellos, llegar a un acuerdo económico y permitirlo”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Recuerdo muchos esfuerzos por tener un cuarto operador de telefonía. En su momento hubo incluso empresas norteamericanas que lo intentaron y no se pudo lograr. Finalmente aparece un cuarto operador de telefonía, con una empresa nacional, Telecentro.

Exacto. Ayer o anteayer le estaba comentando a gente muy joven lo que significaba, en la década del setenta, vender una propiedad con o sin teléfono. Se publicaba en el diario, y si tenía teléfono, valía 5 mil dólares más.

En mi casa, compartíamos el teléfono con la vecina. Hasta que tuve teléfono propio. Ahora, los chicos no saben de qué les estamos hablando, porque la telefonía fija se usa bastante poco, han explotado las comunicaciones, los últimos 20 años, de una manera exponencial, y va a seguir ocurriendo.

La figura de operador móvil virtual está en la ley. Hubo experiencias anteriores. El sistema cooperativo funciona así. Nosotros tenemos dos maneras de tener telefonía celular. La primera, mediante antenas, de manera inalámbrica, en este momento tenemos tres operadoras, Movistar, Personal y Claro, que han comprado espectro en las licitaciones, pero a la vez tienen la obligación de, si alguien quiere utilizar las redes de ellos, llegar a un acuerdo económico y permitirlo, sobre las redes existentes.

Hace un tiempo, un conjunto de cooperativas pidieron la autorización, no sé como avanzó, y ayer finalmente la pidió una empresa grande, Telecentro. Como no se pusieron de acuerdo en el precio, no sólo le dimos la operación, sino que, por 60 días, hemos fijado el precio que se tiene que cobrar hasta que las partes se pongan de acuerdo.

Para nosotros es muy importante que aparezca un cuarto operador, y que ese cuarto operador no sólo sea de capitales nacionales, sino que también amplíe la oferta de las telefonías celulares. Genera competencia, porque compiten entre los operadores.

Ayer se votó esa resolución y varias resoluciones importantes, que en algunos casos amplían la oferta de televisión, en otros casos de redes para internet, y aparece este cuarto operador de telefonía celular, que va a ser Telecentro.

La nueva compañía va a competir con las existentes y tratará de tener ventajas competitivas. Ahora, si quienes tienen que vender el uso de la red son sus propios competidores, ¿no existe la posibilidad de que le coloquen un precio tan alto que le haga imposible competir? ¿El ENACOM tiene posibilidad de intervenir más allá de esos 60 días?

Tenemos posibilidad de intervenir más allá de 60 días. Si no se ponen de acuerdo, el precio lo fijamos nosotros.

Estamos hablando del precio de interconexión, de cuánto le va a salir a Telecentro el segundo o el minuto de interconexión en cada una de las redes existentes, tanto de Personal, Movistar o Claro.

Obviamente, si le cobraran un precio para que no pueda subsistir, no hay competencia, lo funden a los cinco minutos. De esta manera, no es que van a perder plata, sino que van a tener competidores.

Usted mencionaba que también hay una cooperativa del interior…

CATEL se llama. Es la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones. En algún momento hubo otra cooperativa, pero no le resultó el negocio. En CATEL no están asociadas todas, pero hay unas 20 cooperativas.

Ellos van a brindar servicios a sus clientes cooperativos. Todavía no tenemos resultados de la experiencia. Ahí se pusieron de acuerdo en el precio. No es, por el volumen que tiene, un competidor.

En este momento hay más de 50 millones de líneas de celular que se reparten entre tres empresas. A lo mejor CATEL tiene la posibilidad de tener 100 mil o 150 clientes en su área de influencia, que en general es el interior del interior. Telecentro no tengo la cifra en la cabeza, pero tiene más de un millón de abonados en el cable y un desarrollo importante en el AMBA.

Lo que nosotros hacemos es dar la posibilidad de que haya un cuarto competidor con las reglas que están establecidas en las leyes. Que esa competencia le permita estar con un precio de conexión que le permita ofrecer sus servicios.

¿Qué ejemplos internacionales de esto mismo nos podría aportar?

Esto es lo que se denomina compartición de infraestructura. Estas reglas existen en casi todos los países. La primera empresa suele generar una situación de monopolio.

Cuando la tecnología se abarató, el propio Estado intervino para romper ese monopolio, dividiendo en dos, en tres o en cinco una misma empresa. Como acá no se usa una tecnología fija, sino una tecnología inalámbrica, a mayor competencia, menores precios. Argentina tiene un mercado para más de tres competidores.

En el 2014 habían entrado cinco competidores, luego uno se bajó, el cuarto no cumplió con las condiciones del pliego, no puso la plata para comprar lo que tenía que comprar, y quedaron tres.

Ahora aparece un cooperativo nuevo y Telecentro, bueno, le hemos dado la autorización a Telecentro para que se pueda sumar. La compartición de infraestructura tiene un sentido lógico, que es no multiplicar las redes existentes.

Canal E, la nueva señal dedicada 24 horas a noticias económicas de Perfil, fue declarado por el ENACOM como "señal nacional de noticias", por lo que entrará en vigencia para todas las cableoperadoras habilitadas para transmitir el canal.

Usted mencionó que la intención del ENACOM es aumentar la oferta de telefonía móvil. Ayer aprobaron también que el canal de 24 horas de noticias económicas de Perfil como “mast carry”, es decir, que debe ser sumado a las grillas de las cableoperadoras.

Exacto. Para nosotros esto es muy importante. La televisión se puede ver de manera abierta, que son los canales de televisión tradicionales, analógicos o digitales, pero también existe lo que se denomina “señales”.

La ley vigente, y el ente regulador, que somos nosotros, establece que determinadas señales sean declaradas como señales de noticias nacionales, de todo el país. Para las cableoperadoras existe la obligación de subir esas señales al cable y a la televisión satelital.

Esto hace a la diversidad y a la pluralidad. Las empresas, por lo general, tienen sus propias producciones. Además de transmitir sus canales, existe la obligación de subir estos canales de noticias.

Como cable, pueden subir o no, a criterio, canales de deportes, de películas, entre otras cosas. Pero para garantizar la mayor diversidad y pluralidad en algo tan importante, como es la libertad de expresión, hacemos cumplir esta ley, que nos permite declarar “canal de noticias” a una señal de televisión, estableciendo la obligación de subirlo.

Ayer votamos aprobar Canal E como “señal nacional de noticias”. Esto implica que haya otra mirada, la mirada editorial que le quiera dar Perfil, como podrá dar la suya LN+, C5N o Canal 26.

El DNU de Macri que modificó la Ley de Medios dejó algunas cosas en una nebulosa. Nosotros hemos interpretado que esa obligación del mast carry, es decir de transportar el canal de noticias, es obligación de los cables.

Esto hace a la libertad de expresión hacia la diversidad y la pluralidad, porque le permite al ciudadano recibir mayor información, y después el ciudadano toma la decisión que quiera tomar.

Con ese criterio hemos aprobado este nuevo canal. La obligación ahora de las cableoperadoras es ponerlo en la grilla.

