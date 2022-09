Boca, Huracán, Atlético Tucumán y Gimnasia (LP) se disputan el liderazgo

Tanto para los fanáticos de Boca, Huracán, Atlético Tucumán y los neutrales será un lunes cargado de fútbol con partidos de suma importancia en la disputa por el campeonato. En la antesala de un duelo caliente en La Paternal entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán, Boca recibe en la Bombonera a Huracán con el afán de recuperar la cima que le arrebató Gimnasia (LP) en el cierre de la anterior jornada. A partir de las 19:00 en Brandsen 805 se vivirá un enfrentamiento de suma importancia entre el Xeneize y el Globo.

Por su parte Boca viene de cinco victorias al hilo, con el condimento especial de llevarse el superclásico y luego, como muchos podría definir, la suerte del campeón, con el triunfo agónico en la última jugada ante Lanús el fin de semana pasado. Si bien el equipo de Hugo Ibarra no brilla, tiene momentos de buen fútbol y lo que más le importa en este momento al hincha, es que saca pecho y con más actitud que otra cosa gana los partidos.

Así fue el andar de Boca desde aquel ajustado triunfo ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Encontrando individualidades que respondieron con altura, tales como Luca Langoni y Darío Benedetto, le basta a un Boca para seguir prendido arriba y ahora recibir a Huracán en un partido bravo. El Xeneize marcha tercero con 35 puntos y de salir airoso esta tarde, superaría al Lobo para mantenerse en soledad en lo más alto con 38 puntos.

El inesperado cambio en el once de Boca para enfrentar a Huracán

Alejado de su mejor versión, el equipo de Parque Patricios llega con dos empates al hilo, dejando pasar puntos importantes que le colaboraron a su próximo rival. Los dirigidos por Diego Dabove llegan a la Bombonera con 33 puntos en su haber y de llevarse un triunfo igualarán a Gimnasia (LP), que hasta el momento mira a todos desde arriba. A su vez, sumado a un buen funcionamiento en líneas generales, Huracán tiene en sus filas a Franco Cristaldo que anda dulce. El ex Boca es el segundo goleador del certamen con 11 tantos. A prestarle atención.

Los partidos por la disputa del liderazgo

A las 21:30 habrá otro plato fuerte: Argentinos Juniors, que quiere arrimarse aún más a Gimnasia, recibe en La Paternal a Atlético Tucumán que necesita reencontrarse con el triunfo para no ceder más terreno en un torneo que parece que se le escurre de las manos. El Diego Armando Maradona albergará otro partido de suma importancia en la recta final de la Liga Profesional. Los locales, bajo la mano de Gabriel Milito, vienen con la capa caída tras caer ante Defensa y Justicia la fecha pasada.

Gabriel Milito

Así para seguir prendido arriba el Bicho necesita sumar de a tres para que la distancia con el líder no sea aún más grande. Los de Milito llegan entonces con 30 puntos, asique con un triunfo quedarían a tiro de los primeros. Por su parte, el Decano no viene atravesando su mejor momento y necesita volver a conocer la victoria. Desde que perdió con Boca en la Fecha 16, el equipo de Lucas Pusineri no gana. Fueron tres empates al hilo que le hicieron ceder la punta y darle así vida a varios equipos en la pelea por el campeonato. Los tucumanos llegan al duelo con Argentinos con 35 puntos y de ganar podría recuperar la cima nuevamente, esperando, claro está, otros resultados.

Asaltaron el predio de Argentinos Juniors

Para cerrar la fecha, el martes 20:30 el equipo de Néstor “Pipo” Gorosito visita en Santiago del Estero a Central Córdoba con la obligación de ganar para defender su liderazgo en el campeonato. Gracias al triunfo 2-0 sobre Arsenal en el Bosque el fin de semana pasado, el Tripero se ganó no solo el liderazgo, sino que también tiene su poder el lujo de depender de sí mismo.

Si bien puede perder de manera momentánea la punta por los resultados de Boca y Atlético Tucumán, de llevarse los tres puntos ante Central Córdoba, Gimnasia seguirá mirando a todos desde arriba. Así, en caso de sumar de a tres el Lobo llegaría a la línea de los 39 puntos. En caso de empatar, dependiendo de otros resultados podrá ceder el liderazgo o mantenerse como líder.

