Carla Carrizo: "La sensatez le ganó a la furia en el Congreso nacional"

La diputada nacional por el bloque Evolución Radical en Juntos por el Cambio, Carla Carrizo, habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), luego del conflicto entre oficialismo y oposición, acerca de la agenda político-económica de la Cámara de Diputados.

¿Cuándo el disenso se convierte en patológico y la polarización en grieta?

La ciudad de la furia dio lugar a la sensatez, que le ganó a la furia en el Congreso nacional. La imagen que tenemos de la Argentina, es una situación de crisis: emergencia económica, pobreza estructural, división, fragmentación e impotencia. Eso en el Congreso, hoy se resolvió, y en la imagen de un día con dos sesiones divididas: una era la liderada por la oposición, que era el proyecto de Boleta Única y, otro, era una sesión para tratar la agenda de la ciudadanía, con temas interesantes, en eso estamos de acuerdo.

Ayer hubo una reunión con distintos referentes, no solamente de Juntos por el Cambio. El liderazgo de Emilio Monzó logró que se diera una postal consensuada, unida, va a haber una sola sesión y se van a tratar cuatro temas: Boleta Única, que era un tema prioritario para toda la oposición, en la nueva mayoría parlamentaria, más sensatez que polarización y fragmentación en la Argentina.

Siley: “Juntos por el Cambio quiere garantizar la impunidad de Mauricio Macri”

¿Esto tiene que ver con la reunión que se había realizado en la casa de Urtubey y significa que se está confirmando, a partir de la boleta única y como prólogo de una nueva mayoría en Diputados?

En esa línea, en esa construcción más amplia, que de alguna manera instale moderación y sensatez en un contexto de crisis. Cuando hay crisis, los partidos de gobierno y de oposición, el arco democrático, se unen no se divide ni se excluye. En la Argentina pasa al revés, en un contexto de máxima intensidad de crisis, los partidos que lideran la consolidación democrática se fragmentan y se polarizan más. Eso no puede ocurrir más en la Argentina porque no hay margen para eso. En esta línea de construcción de la nueva mayoría, que el Congreso lidere una agenda de sensatez, muy vinculada con las necesidades políticas de la ciudadanía es una gran noticia en este contexto de parálisis, el Congreso estaba paralizado, este debe ser un año histórico.

Cuando se inauguran las sesiones el 1º de marzo, automáticamente se conforman las 46 comisiones, nosotros hace dos semanas teníamos solamente tres funcionando y ahora faltan 27 conformarse. Eso tenía que empezar a resolverse.

Con eje en boleta única, la oposición busca sumar los temas del oficialismo a su sesión

Si vos sumás a Juntos por el Cambio, al peronismo de Córdoba, al socialismo de Santa Fe, al peronismo que no integra el Frente de Todos de Randazzo en la provincia de Buenos Aires, más algunos otros aliados, ¿Cuántos diputados se logran en el Congreso?

La mayoría absoluta para liderar una agenda. Entre quienes lideraron esta agenda constructiva estuvo José Luis Espert de Avanza Libertad, lo cual también es un tema interesante porque tenemos un arco de representación política donde tenés de centro derecha a centro izquierda, todos ahí intentando construir una agenda.

Es una mayoría positiva porque la agenda que nos convoca tiene temas que interpelan a la dirigencia política así que es un acuerdo muy interesante y una noticia muy alentadora para la política argentina.

Oficialismo y oposición se medirán este jueves en un duelo de sesiones

Cuando pasás al Senado, ¿esto qué significa? ¿Cuál es el correlato de fuerzas cuando uno pasa al Senado?

En el Congreso pasa lo que nos pasa a las personas también, uno aprende por imitación. Si esta nueva mayoría positiva en Diputados, que de alguna manera cierra la etapa de la parálisis de un gobierno dividido en tres, Cristina, Alberto y Massa. Si eso empieza a funcionar en Diputados, va a generar una interpelación en la composición parlamentaria del Senado y va a decir '¿por qué no replicar un juego político que neutralice el delirio?' Estamos con una Argentina que es un salto hacia el vacío.

Una es la capacidad de impedir, porque si tenés mayoría en Diputados podés impedir que se sancione cualquier ley que tuviese mayoría el oficialismo y que proveniese del Senado. ¿Cuál sería el correlato si estas mismas fuerzas que hoy se alían en Diputados logran aliarse en Senadores? ¿A cuánto estarían de la mayoría?

Diputados y Senadores son como países limítrofes, son dos dinámicas muy distintas. Hay un punto que es importante: esta nueva composición de acuerdos políticos en Diputados no solamente es una nueva mayoría para liderar sino también para minimizar daños. La agenda que puede implementarse con la composición del Senado es tan distinta a la que vamos a tratar en Diputados, porque está paralizada con la composición de la Corte y el Consejo de la Magistratura y el blanqueo de fondos.

El punto interesante del Senado es que ahí vos tenés gobernadores y cuando los gobernadores empiezan a dividir la elección presidencial de la provincial, es porque tampoco los conforma el status quo del gobierno nacional.

La lógica que domina el Senado es la lógica de los gobernadores que van a querer consolidar sus distritos, proteger sus liderazgos y les da un margen de autonomía. Cuando uno arma política no se tira a una pileta vacía sino que busca con quien armar y esa idea de que exista un armado distinto, que rompa esta lógica de exclusión, de polarización, de intensidad y de parálisis es una buena noticia para quienes están en el Senado.

¿Coincidís con la visión crítica de Lousteau sobre Juntos por el Cambio y la conformación de la mesa nacional, respecto a que faltan actores de peso, que se reunen para sacar comunicados?

Si, yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio tiene que ordenarse pero estamos mucho más ordenados que el Frente de Todos.

El tema de las PASO, nosotros en Evolución Radical éramos un poco "rebeldes" y planteábamos prácticas, reglas, dentro de la coalición, pero tenés la ambición.

Las PASO no se pudieron hacer en 2017 y 2019 en Juntos por el Cambio pero se hicieron en 2021. Es una coalición muy competitiva donde sobran candidatos presidenciales, que es la foto opuesta a la coalición oficialista donde faltan candidatos presidenciales. Logramos trece senadores porque en la mayoría de las provincias se usaron las PASO. Con eso no alcanza, tenés que tener prácticas y reglas para tomar decisiones en el momento de gobierno y eso es lo que está faltando. Quienes integran Juntos por el Cambio tienen que aprender más liderazgos asociativos y cooperativos, la política no es una historia personal y eso es aprendizaje que le falta.

AVS PAR