Silvia Lospennato, diputada nacional de Juntos por el Cambio, mantuvo diálogo en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) en donde remarcó la importancia de conseguir acuerdos en la oposición y dijo que “no fue ni fácil ni rápido conseguir ese consenso”. Respecto a una posible incorporación de Javier Milei a su coalición dijo: “No se le cerró la puerta a nadie”.

En cuanto a la grieta, ¿es posible llegar a acuerdo entre coaliciones?

- Siempre es posible llegar a un acuerdo. Hoy vamos a tener una muestra de un gran trabajo que llevo un par de meses, que fue conseguir una mayoría para tratar la boleta única papel en el congreso. El consenso por la boleta única atraviesa a toda la oposición, trasciende a Juntos por el Cambio. Está representado por los diputados de Schiaretti de Córdoba, del socialismo de Santa Fe, está Randazzo, Camañaro, el "Topo" Rodriguez, diputados de La Rioja y Río Negro cuyo referente en el senado es Wereltilnek que muchas veces vota con el oficialismo, pero que logro acordar junto con la oposición el tema de la boleta única. No fue ni fácil ni rápido conseguir ese consenso. Había qué entender qué teníamos un objetivo común. No es en contra del gobierno, es un cambio de las reglas del juego que mejora la democracia.

"Con eje en boleta única, la oposición busca sumar los temas del oficialismo a su sesión"

Llevado a un plano general, este acuerdo que incluye a Schiaretti, Randazzo, al socialismo, ¿es el prólogo de lo que Horacio Rodríguez Larreta sostiene que hace falta el 60% para gobernar aunque se gane con el 51%?

- Se puede lograr, aunque no sé si es el prólogo. Hay temas en los que muchos representantes de partidos políticos pueden ponerse de acuerdo. El diagnóstico sobre los problemas de la Argentina es compartido. Inclusive está el partido de Espert acompañando. Milei si bien no firmó, hizo público que iba a acompañar. Construir consensos lleva tiempo y requiere vocación por el diálogo. Generalmente esto no pasa en el plano electoral, porque allí cada uno representa una fuerza política. Pero el Congreso es el ámbito máximo para generar consensos porque las reformas son profundas y van a requerir mayorías parlamentarias que nadie tiene, inclusive Juntos por el Cambio. Todavía estamos lejos del quórum.

"María Eugenia Vidal: "En 2023 voy a estar donde tenga que estar para ganarle al kirchnerismo""

Juan González: Todavía hay tensiones y quieren debatir una posible alianza con Javier Milei. ¿Cuál es tu posición al respecto?

- Juntos por el Cambio tomó una de las decisiones más importantes que es definir las reglas para la ampliación de la coalición. En esa definición se dio el consenso de los partidos fundadores de Juntos por el Cambio para cualquier incorporación. No se le cerró la puerta a nadie. Eso quiere decir que uno solo no puede decidir, lo tienen que hacer las cuatro fuerzas fundadoras. Eso tiene que ver con el programa. Este es el año en el que Juntos por el Cambio tiene que avanzar en la elaboración de un programa. Quien sea candidato de Juntos por el Cambio, tiene que estar con este programa porque eso es hacerle una oferta a la sociedad como coalición. Puede haber matices pero no diferencias profundas. Quienes compartan el programa tendrán las puertas abiertas para sumarse, quienes no lo hagan entonces no podrán formar parte.