Lospennato, sobre la Ley de Alquileres: "Los proyectos del Frente de Todos solo empeorarían la situación actual"

La diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil, y expuso sus críticas sobre las propuestas del Frente de Todos para mejorar la ley de alquileres y la decisión de Marcó del Pont de revaluar los inmuebles en Capital Federal.

JF: En cuanto al debate por la Ley de Alquileres, ya comienzan los rumores sobre cuáles serían los proyectos más importantes. En base a las propuestas del Frente de Todos, ¿es necesario seguir poniendo intervención estatal?

SL: Definitivamente, tanto los proyectos del diputado Gioja como de la diputada Marziotta, solamente empeorarían la situación actual de mercado de alquileres y desconocen, en parte, lo que han venido manifestando distintas organizaciones de alquileres, de inquilinos, de propietarios, de profesionales vinculados al mercado inmobiliario, sobre cuáles son los principales problemas de la ley y no los corrigen. Así que ambos proyectos, por distintos motivos, perjudicarían y tornarían aún peor la situación del mercado locativo en Argentina.

Ley de alquileres: este martes comienza su tratamiento en Diputados

JF: Hablando de los proyectos de Juntos por el Cambio, ¿cuáles son los puntos positivos que sacás de los proyectos de Asseff y Ritondo?

SL: Para entender la situación general por la que está atravesando este mercado, primero tenemos que comprender que el déficit habitacional tiene distintas formas de resolución, que el tema de los alquileres solo va a poder resolver una parte del problema habitacional que hay en Argentina, pero hay otra que requiere trabajar sobre la urbanización de barrios populares, creación de suelo urbano y el crédito hipotecario en el otro segmento. Pero para el segmento del medio, de la gente que sí necesariamente va a seguir alquilando y tiene esta necesidad, sin dudas hay dos artículos que han probado ser malas decisiones de la ley, probablemente influidos por el contexto de alta inflación que vive la Argentina. Tal vez, en un contexto sin inflación, esos dos artículos no hubieran generado estas consecuencias: la extensión del plazo mínimo de dos a tres años y la única actualización anual por el índice que se implementó en la ley, aunque este punto no es tan criticado como el plazo, que al propietario le desactualiza y le disminuye su poder de compra durante todo el año, pero el principal problema es que al inquilino, un ajuste del 52 o 54 por ciento, una vez al año, se le vuelve oneroso porque los salarios no tienen ese incremento. Así que esto es muy perjudicial y genera una enorme incertidumbre a los inquilinos, y son dos cosas a corregir para mejorar la ley y figuran en los proyectos de Asseff y Ritondo.

JF: Horacio Rodríguez Larreta le envió una carta a Marcó del Pont calificando el aumento del revalúo como "ilegítimo y discriminatorio", porque solo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Debería aplicarse a todo el territorio por igual o cuál es la alternativa que debería proponer Juntos por el Cambio?

SL: Por supuesto que la decisión de Marcó del Pont no hay dudas que es discriminatoria, porque lo hace sobre las valuaciones fiscales de un solo territorio. Esto viene en discusión desde el pacto fiscal y la decisión que se tomó de generar un organismo que estudiara las valuaciones fiscales para establecer algún indicio homogéneo, pero mirando las distintas realidades de los territorios del país. Un organismo que nunca se conformó y que hubiera tenido una mirada no discriminatoria frente a esta situación. Lo primero que hay que decir es que este organismo es una deuda; lo siguiente parece contradictorio, en momentos en que se pretende resolver el problema de los inquilinos, se aumenta exponencialmente el impuesto. Así que yo no tengo dudas que la resolución de la AFIP es ilegal y la pregunta que tenemos que hacernos es en qué momento va a llegar a todas las provincias, así que ojalá revea su postura porque es ilegal, ilegítima y totalmente discriminatoria.

En marzo, los alquileres en CABA aumentaron hasta 12,5%

JF: En este país de la grieta, ¿cómo ves la posibilidad de construir puentes entre las distintas coaliciones?

SL: Es mandatorio alcanzar acuerdos sobre los problemas más angustiantes de los argentinos y también hablarnos con la verdad. A veces escucho que parece que se pueden resolver los problemas en Argentina solamente con voluntarismo y me pregunto con cuántos diputados pueden votar esas propuestas. Hay que entender que, para que esta ley pase, nosotros tenemos propuestas que me parecen muy buenas, pero si juntamos una mayoría, no van a suceder ni vamos a resolver los problemas. Ninguna de las dos coaliciones está en capacidad de imponerle a la otra nada.