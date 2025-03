Carlos Bianco: "El plan de reconstrucción de Bahía Blanca ya está en marcha"

Tras el feroz temporal que azotó Bahía Blanca y dejó un saldo de 16 muertos y 400 millones de dólares en daños, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó la creación de un plan de reconstrucción y un programa de asistencia. “Implica la refacción completa del canal Maldonado, que quedó muy afectado, y de las rutas provinciales”, mencionó en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Quién era Rubén Zalazar, el chofer que murió tras ayudar a las nenas desaparecidas en Bahía Blanca

Carlos “Carli” Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el hombre más cercano a Axel Kicillof. Fue jefe de asesores del gobernador entre 2021 y 2023, y jefe de Gabinete de la provincia entre 2019 y 2021. Además, previamente fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué opina de que no haya ido el presidente Milei a Bahía Blanca, siendo la ciudad que vuelve a sufrir en el mismo período presidencial, una situación incluso mucho más grave? ¿Tiene algún punto de contacto con aquello que le sucedió al jefe de gobierno español o a los reyes de España, cuando fueron a visitar las zonas inundadas y fueron insultados? Situación que no vivió Kicillof, que estuvo allí y eso no le pasó.

No sé cuáles son las razones por las cuales el Presidente todavía no fue a la zona. El antecedente de la última vez que fue, y una de las únicas veces que visitó la provincia de Buenos Aires, fue en el temporal anterior, donde sí se hizo presente, pero dijo que sabía que se iban a arreglar con lo que tenían. Y así efectivamente pasó, nos arreglamos con los fondos provinciales y los municipales.

Pero, a diferencia de aquella vez, independientemente de la presencia del Presidente en la zona, que yo creo que es importante cuando se produce una tragedia de esta magnitud, estamos coordinando acciones y asistencia con el Gobierno nacional. Así que, más allá de la presencia del Presidente, lo importante es que podamos estar trabajando de manera conjunta y coordinada.

Otro ejemplo. Inundaciones en La Plata. Scioli gobernador. Va y lo putea todo el mundo. ¿Por qué a Kicillof no?

Hay que entender que esos son los riesgos de estar presentes en una tragedia porque, obviamente, la gente no está en una situación cómoda ni feliz. Pero el gobernador (Axel) Kicillof decidió de inmediato viajar a la zona. Si no lo hizo antes fue porque no lo permitían las condiciones climáticas.

Desde la mañana del viernes, el gobernador había decidido visitar la zona y se fue postergando el viaje en avión porque se cerró el aeropuerto, porque los otros aeródromos de la zona no estaban habilitados también por la lluvia y porque no estaban las condiciones climáticas generales para que el gobernador pueda viajar. A las 3 de la tarde, decidió dejar de esperar a que se acomoden las condiciones climáticas y salió en automóvil.

Yo creo que el gobernador no ha vivido en todo este tiempo ningún tipo de situación de zozobra porque creo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires es consciente de que, aunque estén de acuerdo o no con lo que estamos haciendo o con nuestra ideología, nadie en su sano juicio puede decir que en la provincia de Buenos Aires no estamos al pie del cañón ante cada una de las necesidades de los bonaerenses, dando un camino de solución.

Sabemos que ni en cuatro ni en ocho años se van a poder solucionar todos los temas pendientes de la provincia de Buenos Aires ni todas las necesidades de una provincia de más de 300,000 km², con 17 millones de personas, que es la provincia que menos recursos tiene cuando se la compara con la población, y que además es la que más necesidades tiene. Yo creo que esa es la razón por la cual el gobernador puede ir tranquilamente a cualquier rincón de la provincia, y en ningún caso ha sido insultado, al contrario.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el gobernador Axel Kicillof en Bahía Blanca

¿Fuiste también a Bahía Blanca?

Iba a ir, pero a último momento me pidió que me quedara coordinando desde La Plata las actividades con los otros ministerios, con Nación y con el municipio en el marco del comité de crisis. Estuve trabajando desde La Plata.

Hubo también una controversia respecto de que las fotos que emitía el ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich y Luis Petri porque omitían al gobernador Kicillof, que estaba al lado. ¿Cuál es tu propia interpretación de que desde el ministerio nacional se elijan las fotos en las que se omite al gobernador estando juntos?

Voy a ser muy sincero. A esta altura, a nosotros nos alcanza y nos sobra con que efectivamente colaboren con la situación y con que envíen los recursos que son necesarios. Ya lo dijo el intendente ayer: la reconstrucción va a ser muy costosa. Él estima unos 400,000 millones de pesos. Por ahora, solo el gobierno nacional, más allá de la ayuda directa que envió de la Armada, el Ejército, alimentos, víveres, etcétera, envió 10.000 millones de pesos. Por lo menos se comprometió a enviarlos.

Esa es una gestión que yo hice directamente con el jefe de gabinete Guillermo Franco, quien le solicitó los fondos al ministro de Economía y los aprobó. Esos son esos famosos 10,000 millones de pesos que anunció el ministro Caputo, pero que se habían gestionado y solicitado desde la provincia de Buenos Aires. Pero para llevar adelante esta reconstrucción, serán necesarios más fondos. Hace un rato vi que el jefe de Gabinete declaró que, para que haya más asistencia, la provincia y el municipio deben ponerse de acuerdo en un plan de reconstrucción que ya estamos preparando, así que no va a haber ningún problema.

Nosotros vamos a presentar un plan de reconstrucción de toda la obra que hace falta. De hecho, el ministro Katopodis ya lo estuvo trabajando. Implica la refacción completa del canal Maldonado, que quedó muy afectado, y de las rutas provinciales. El gobierno nacional se va a tener que hacer cargo de reparar las rutas nacionales que sufrieron daños, como la Ruta 3 y otras rutas en la zona. Ese programa de reconstrucción va a requerir fondos para poner en valor y reequipar todas las pérdidas que tuvo el Hospital Pena. Solo eso, poner en valor y reequipar el hospital son 22.000 millones de pesos, el doble de lo que el gobierno nacional ha prometido enviar hasta ahora. Además hay daños en las infraestructuras básicas, en la red energética y en la red hídrica. Estamos haciendo todo el relevamiento. Por suerte, en las escuelas no hay grandes daños, hay que hacer algunas reparaciones que se van a hacer a través de la dirección general de Cultura y Educación y del organismo provincial de Integración Social Urbana. Lo que se necesita es un plan de reconstrucción. Este plan lo van a tener a la brevedad e imagino que el Gobierno nacional va a financiar este plan.

Javier Milei decretó tres días de duelo por las víctimas del temporal en Bahía Blanca

Claudio Mardones: ¿Qué perspectiva manejan a partir de esta imagen que nos devuelve la tragedia? Se habla de 100 personas que no han tenido paradero en las denuncias que recibió el 911. ¿Qué panorama tiene respecto a encontrar el paradero de estas personas?

Hay que ser muy preciso con los números de las víctimas, quienes no aparecen y con las categorías. La información de último momento con la que yo cuento es que son 16 los fallecidos, la misma cantidad que ayer a la noche. Los desaparecidos son muy pocos, tres o cuatro, entre los cuales estaban las dos nenas, de las cuales todos estamos muy consternados por la situación. Los desaparecidos son aquellas personas que alguien fue testigo de que se los llevó la corriente o que estaban encerrados en un auto o en una casa y no se los encontró. Sí hay muchísimas personas que denunciaron que no se pueden comunicar con algún familiar.

CM: En muchos casos, puede ser por la falta de batería en el celular. Tenemos entendido que hasta esta mañana, la mitad de Bahía Blanca tenía luz.

La empresa EDES (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A) me comunicó que el 65% ya está energizado y que probablemente se llegue al 75% en el día de hoy. Pero hay que hacer un trabajo muy arduo, por un lado porque hay barrios que todavía estaban bajo agua y, por lo tanto, no se podía energizar por el peligro de riesgo de electrocución.

Hay otros barrios que están bajó el agua y hay que vaciar muchas de las cámaras donde se encuentra el material eléctrico y los interruptores con bombas de achique, secarlas, y luego se puede devolver la energía eléctrica. Es un trabajo casi de hormiga, casi artesanal, que se está llevando a cabo entre la empresa EDES, el municipio, la empresa ABSA (Aguas Bonaerenses S.A), el ministerio de Infraestructura, los municipios y todos aquellos han colaborado.

Más de 1.400 personas debieron ser evacuadas y continúan las tareas de asistencia en Bahía Blanca

CM: Pudimos ver que muchas casas en los principales barrios de Bahía Blanca, como Ingeniero White, han estado anegadas por arriba del metro o metro y medio. ¿Qué estimación tiene de vecinos de Bahía Blanca que lo han perdido todo y cuáles son los pasos a seguir?

Estimaciones concretas no hay porque es muy difícil compilar toda esa información. Cada uno de los vecinos sabe cuáles son los impactos. Nosotros estamos trabajando en grandes líneas para la reconstrucción y en un programa integral, que lo estamos terminando de trabajar con los distintos ministerios. Lo va a aprobar el gobernador y lo va a anunciar oportunamente, cuando corresponda. Estamos trabajando en esa materia para auxiliar de la mejor forma posible con los recursos que tiene la provincia, no solo para reparar todas las infraestructuras que se rompieron, sino también para ayudar de la mejor forma posible a los vecinos, a los comercios, a las empresas PYMES, que en muchos casos han perdido todo su capital. Es una situación muy compleja.

TV