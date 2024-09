Carlos Fara: "El Gobierno va a estar todo el tiempo tratando de atajar penales"

Este fin de semana, Carlos Fara publicó su columna Casta de malditos en Perfil, en la que analizó el cerco político que el "nido de ratas" le está haciendo al Presidente. El analista político afirmó que la novedad del Gobierno se está desgastando y la opinión pública está mutando, porque la principal preocupación ya no es la inflación sino el desempleo. Por otro lado, declaró que es inevitable un “entendimiento” entre La Libertad Avanza y el PRO, porque el Gobierno “no tiene muchas opciones”. “El interbloque los compromete a los dos en una solución en la que no haya dolores de cabeza”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Carlos Fara es analista, consultor político y es el presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Además, se desempeñó como presidente de la Asociación de Consultores Políticos de la Argentina y participó en más de 160 campañas electorales a nivel nacional y de latino América.

Alejandro Gomel: ¿Hubo un cambio la semana pasada en cuanto a la relación del presidente con el Congreso?

Recordemos que es un gesto al pedido de Macri para empezar a discutir una coordinación del bloque del PRO y el de LLA, pensando en la posibilidad de un interbloque, para estar más atados desde el punto de vista político.

El punto es cómo se garantiza eso en la práctica que evitaría los dolores de cabeza que produjo la votación de los senadores del PRO a favor de la actualización jubilatoria la otra semana.

Casta de malditos

AG: ¿A partir de ahí podemos ver un Presidente más metido en la rosca política o simplemente salió como un bombero a apagar este incendio puntual por la reforma jubilatoria?

Me parece que es más lo segundo. De hecho, el Presidente les propuso a los legisladores que se junten cada 15 días y dijo que él va a estar presente una vez al mes, y eso es delegar mucho el manejo. No lo seduce la idea de involucrarse, me parece que les está dando un gesto más.

Para Fara, a algunos diputados del espacio de Mauricio Maci les quedó “gusto a poco” luego de la reunión con el Presidente.

Hay algunos rumores de esa reunión que indican que a la gente del PRO le quedó gusto a poco del encuentro. Hay que tomar la foto con pinzas y ver cómo funciona en la práctica.

Elizabeth Peger: ¿Qué costo político podría tener la decisión de vetar el proyecto?

De base vemos una reacción negativa. Lo que termina marcando el criterio de la opinión pública es el tema, que es la movilidad jubilatoria. Podés tener una mirada positiva sobre que en general hay que ajustar sobre los gastos del Estado, pero después empiezan estos detalles, como las jubilaciones o el presupuesto universitario.

Si eso le implica un deterioro en la imagen, lo veremos en las próximas semanas, cuando veamos finalmente lo que haga el Gobierno con este temas: si lo anula totalmente, si da una especie de suplemento al bono de las jubilaciones para aplacar la cuestión, aunque no sea lo ideal, y cuánta batalla pública da sobre esa cuestión para no quedar entrampado en una agenda que la van proponiendo los bloques opositores.

El Gobierno de Javier Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso

EP: Sería mayor el costo político si se ratifican los dos tercios...

Sí. El Gobierno tiene que hacer algo para poder amortiguar el incentivo que tienen los bloques dialoguistas y ver si algún gesto efectivamente calma las aguas. Con que lo hagan solamente en una Cámara, ya se traba todo el proceso.

Pero hay otras cuestiones complicadas, porque el Gobierno trata de seducir a los diputados que responden a algunos gobernadores, y esos gobernadores, que en general son de Juntos por el Cambio, están un poco molestos por el no cumplimiento de algunas cosas que se negociaron cuando se trató la Ley Bases.

AG: En tu columna mencionas a Guillermo Francos. El viernes estuvo a cargo del puente con los legisladores y, a la vez, la situación de un Gobierno que necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Creo que está claro, por lo menos en esta coyuntura, que el Gobierno ha decidido abandonar el pragmatismo y la moderación y volver a la carga de manera confrontativa. Es por eso que en todas estas negociaciones la estrategia la ha estado marcando Santiago Caputo y Guillermo Francos maneja un bajo perfil.

El oficialismo se encamina a otra derrota en el Senado con la ley que financia universidades

El punto es si esto forma parte de una decisión estratégica o si simplemente están ensayando algún tipo de esquema nuevo. La sensación que tengo es que el Gobierno va a estar todo el tiempo tratando de atajar penales, si no es la SIDE, son las jubilaciones, sino es el presupuesto universitario o algo mucho más grave, que sería que el Congreso modifique la ley que ordena cómo se aprueban los DNU. Ahí está la clave, y eso podría ser un antes y un después en esta etapa política.

EP: Está atajando penales que le plantea la agenda opositora pero, a su vez, está forzado a ofrecer medidas de solución para la gente. ¿Cómo sale de ahí?

En primer lugar, va pasando el tiempo y la novedad se está desgastando. Eso le pasa a cualquier gobierno y mucho más cuando es uno que necesita mantenerse muy up con el discurso del cambio.

El analista político explicó que la opinión pública está más preocupada por el desempleo que por la inflación y que el objetivo del Gobierno de reducir el IPC puede ser “ pan para hoy y hambre para mañana”.

La segunda cuestión es que la opinión pública está mutando. Hoy la opinión pública está más preocupada por el desempleo en el marco de la rescisión que por la baja de la inflación. El Gobierno está haciendo una gran apuesta en términos inflacionarios para por lo menos lograr eso y mostrárselo a los mercados y a la sociedad, pero hay que ver si eso finalmente tiene algún efecto positivo. Es lógico que se concentren en un objetivo pero también es cierto que eso puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

Claudio Mardones: El Presidente habló en la reunión sobre enfrentar al kirchnerismo el año que viene. ¿Cree que la confluencia entre el PRO y LLA pueda ser la forma para curar heridas y que la ultrapolarización les permita transitar de ahora hasta el año que viene?

No tienen muchas opciones tanto si le va bien como si le va mal al Gobierno, porque en ambos casos le permitiría a LLA amortiguar costos para 2025. También creo que Macri está tratando de certificar un diálogo Macri-Milei que le obture a Patricia Bullrich la posibilidad de decir que los votos son de ella, y eso le licuaría cualquier capacidad de diálogo a Macri.

Qué necesita el Congreso para un contra veto ante la negativa de promulgar la reforma previsional

Primero, hay una tentación de establecer un diálogo e ir viendo. Es más probable que exista una coalición electoral siempre y cuando se verifique un primer entendimiento con, por ejemplo, un interbloque.

El interbloque los compromete a los dos en una solución en la que no haya dolores de cabeza: que a Macri no se le escapen los senadores y que Milei no tenga margen de maniobra para temas como el DNU de los fondos de la SIDE. A la corta o a la larga, vamos hacia un entendimiento.

