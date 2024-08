Carolina Gaillard: "Hay un oscurantismo total en la gestión de Javier Milei"

La ex presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, manifestó que en LLA no hay espacio para el disenso y señaló la fragmentación que se da en ese espacio: “No coincido en nada con Paoltroni, pero lo respeto porque él banca sus posiciones políticas”. Por otro lado, en el marco de la designación de jueces para la Corte, sostuvo que “hay que volver a jerarquizar” las instituciones: “Necesitamos una Corte de juristas prestigiosos”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Carolina Gaillard es diputada nacional de Unión por la Patria, presidió la Comisión de Juicio Político, fue secretaria de Turismo y Cultura de la provincia de Entre Ríos y secretaria parlamentaria asesora legislativa en el Congreso.

Alejandro Gomel (AG): Llamó la atención el fuerte cruce que hubo ayer en la Comisión de Diputados. Es que, durante la reunión, se cruzó con su par de La Libertad de Avanza, Nadia Márquez, y la llamó “rubia teñida". ¿Cómo se dio esta situación?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bueno, la verdad es que fue una frase desafortunada que le digo a la diputada Márquez en el marco de que me estaba interrumpiendo y no me dejaba hacer uso de la palabra cuando yo quería explicar que teníamos que citar a los periodistas que habían sido afectados en su libertad de expresión. Hace más de cinco meses que estamos pidiendo que la comisión cite a Joaquín Morales Solá, a Nancy Pazos y a María O'Donnell, entre otros periodistas que fueron bastardeados, vapuleados, con dichos del Presidente de la Nación.

Nosotros entendemos que esto es de una gravedad institucional enorme. Porque que el mismo Presidente esté cuestionando y limitando la libertad de expresión de los periodistas es grave y atenta contra la democracia. Además, la presidenta de la comisión esta vez es oficialista, cuando en general las presidencias de la Comisión de Libertad de Expresión la tienen opositores, justamente para llevar un debido control de la libertad de expresión en tiempo real.

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O’Donnell por llamar a Lilia Lemoine

Pero ocurre que la primera reunión que tuvimos con ella se planteó invitar a los periodistas y hace cinco meses que estamos pidiendo esto y en esta reunión ella manifiesta que va a invitar a FOPEA pero que a los periodistas los invitará después. En eso yo pido la palabra y le digo, mire, son 15 periodistas, invitémoslos a la próxima reunión y ya avanzamos porque si no seguimos dilatando el funcionamiento y la verdad se torna abstracto. Es ahí donde me interrumpe y yo le digo que no sea atrevida y la frase desafortunada, por la cual pedí disculpas antes de que termine la reunión, obviamente yo no soy de manejarme así, pero bueno, me gusta que se me respete cuando hago uso de la palabra.

AG: ¿Hay una mala praxis, una falta de experiencia o una intención clara de dilatar el tema?

Por supuesto que hay intenciones de dilatar el tratamiento de los proyectos. En primer lugar, nosotros ayer habíamos pedido el artículo 109, que es un pedido que hacen los diputados para que se incorporen en el temario proyectos a tratar. Imagínense que la primera reunión de libertad de expresión con La Libertad de Avanza que asumió la presidencia fue hace cinco meses.

Una periodista fue censurada en vivo mientras hablaba de la Comisión de Juicio Político y la interna libertaria

Hace cinco meses, cuando asumió María Emilia Orozco, le dijimos que hubo una reunión previa donde yo no habían definido autoridad y le dijimos que hay acuerdo en la comisión, para citar a los periodistas agredidos durante el tratamiento de la Ley Bases, citar a los trabajadores de Télam por el vaciamiento que se está llevando adelante, todo eso ya estaba acordado. Ella no llevó adelante el plan de trabajo que habíamos establecido en esa reunión donde ella todavía no era presidenta.

Hace una reunión de asesores, le pedimos que establezca una cronología o mecánica de trabajo y nos contesta que eso no iba a suceder. Luego, se da esta reunión donde fuimos a escuchar a la directora de Diputados TV porque hubo una situación muy irregular en Diputados TV, de censura prácticamente, cuando Laura Serra estaba hablando de la Comisión de Juicio Político y por la cucaracha le dicen que deje de hablar del tema.

Ustedes recuerdan que la Comisión de Juicio Político se suspendió un segundo antes, se eligió a Pagano por mayoría, pero ahí hubo un debate si era o no la presidenta de Juicio Político. Entonces, Laura Serra estaba comentando al aire esto y desde la producción le dicen que deje de hablar del tema. Serra dice que por más que le estén pidiendo desde la producción que deje de hablar de eso, iba a contar lo que pasó.

La diputada opositora tuvo un fuerte cruce con su par libertaria, Nadia Márquez.

Es decir, hay un oscurantismo total en la gestión de Javier Milei y en la Cámara de Diputados se violenta el reglamento permanentemente y las comisiones de libertad de expresión deberían funcionar activamente. Vos pensá que la primera reunión de María Emilia Orozco, la presidenta, fue hace cinco meses, mismo tiempo en el que pedimos que llamen y citen a los periodistas afectados de libertad de expresión y no hay respuesta.

Entonces, ante esto, ella sigue dilatando y nosotros nos enojamos y nos da mucha impotencia porque la realidad es que no es Unión por la Patria el que está pidiendo que se cite a los periodistas, lo está pidiendo Hacemos Coalición Federal, lo está pidiendo también la Coalición Cívica y el radicalismo, porque Karina Banfi tiene proyectos para citar a Luisa Corradini y a Silvia Mercado, es decir, somos todos y La Libertad Avanza bloqueando con una presidencia que obviamente impide que tratemos los temas.

Incluso presentando el 109, que es un mecanismo que tenemos los diputados para que se incorporen los temas, viola el reglamento no incorporándolos al temario de ayer. Entonces, es muy difícil trabajar en estas circunstancias y cuando se incumplen el reglamento y la mecánica de trabajo dentro del Parlamento. Somos personas que pensamos diferente, que tenemos que ser diferentes y los periodistas están siendo atacados permanentemente.

El miedo de Milei a la libertad

AG: ¿Más allá de la práctica legislativa y las dificultades que están teniendo en la comisión, lo que están viendo es un plan efectivamente para cercenar la libertad de expresión? ¿Hay en realidad una concatenación de agresiones pero que no están relacionadas con una idea de cercenar la libertad de expresión? ¿O es simplemente torpeza del Gobierno?

Acá no hay torpeza, hay un plan sistemático de disciplinamiento. El que protesta se lo reprime, como fue el caso de los jubilados ayer que estaban protestando para que no haya veto a la ley de movilidad jubilatoria y fueron a reprimir jubilados tirándoles gas a la cara. Al periodista que habla mal del Gobierno se lo censura, se lo echa de la televisión pública o los trolls empiezan a atacarlos.

Todos sabemos perfectamente que los 100.000 millones de pesos de la SiDE están siendo utilizados para extorsionar periodistas, con un modus operandi para disciplinar a los periodistas para que hablen y que cada vez haya más periodistas afines al Gobierno. No es casualidad todo lo que está pasando, es un gobierno que pretende disciplinar.

Javier Milei criticó a María O'Donnell, Matías Martin y Andy Kusnetzoff por la Copa América

Por mi exabrupto de ayer, me presentaron un pedido de suspensión como diputada de la Cámara. Y dentro de las firmas hay tres personas que fueron a visitar a los genocidas y que hoy están siendo pasibles de ser suspendidos por algo que es realmente grave. En la Cámara, hay exabruptos muchas veces. Y yo me disculpé porque me di cuenta de que estuve mal, que por más que alguien me interrumpa y no me deje hablar, yo no puedo decir lo que dije.

Ahora, a mí me preocupa muchísimo la institucionalidad y la democracia en un país donde se cercena la libertad de prensa, donde se afecta la libertad de expresión de periodistas que, como María O'Donnell, dicen algo y son inmediatamente atacados por el Presidente mismo. Donde hay un ministro de Justicia como Julio Libarona que le inicia una denuncia penal a Nancy Pazos y a Darío Villarroel. Es decir, es grave el amedrentamiento que hay. O sea, acá si te animás a hablar y a cuestionar, tenés consecuencias. En el caso de Gaillard, ya tengo una consecuencia que es un pedido de suspensión de la Cámara.

Las divisiones en el bloque libertario del Parlamento

Elizabeth Peger (EP): Lo mismo ocurre también con el propio bloque de los libertarios, tanto en Diputados como en el Senado. Antes de anoche, el pedido de expulsión de Paoltroni en el Senado fue publicado y anunciado por el troll conocido como el Gordo Dan, que de hecho parece que últimamente ya se ocupa de anunciar renuncias o disminuciones de funcionarios y colaboradores de LLA. ¿Hay un esquema de amedrentamiento también a la propia tropa?

Absolutamente, no hay espacio para el disenso, está clarísimo. Bueno, lo de Lourdes Arrieta es escarmentar, es escarmentar permanentemente y generar miedo, ya que pretenden que estemos todos callados mientras ellos destruyen el Estado, callan a los periodistas, violan las instituciones y a la Constitución permanentemente.

Nosotros estamos con miedo, porque si no sabés que va a haber consecuencias. A mí me pasa que entre mis propios compañeros me dicen "Caro, no digas tanto, calmate, baja un poco el perfil que esta gente es peligrosa". La verdad es que eso pasa y pasa en todos los ámbitos. Vos pretendés reuniones con organizaciones de la sociedad civil y tienen miedo de venir a las reuniones.

Francisco Paoltroni y Lourdes Arrieta, las caras visibles de las divisiones en LLA.

O sea, es un gobierno que está en los límites de la democracia, entonces nosotros desde el Parlamento tenemos que defender a rajatabla eso. En primer lugar, defender que la prensa sea libre, que no tenga ningún tipo de restricción, eso es fundamental porque si no existe, no existe la democracia. Es el derecho básico para garantizar un sistema democrático.

Respecto a las expulsiones en su bloque, allí uno se da cuenta que es el único pensamiento. En nuestro bloque de Unión por la Patria, les quiero contar que tenemos miradas diferentes en muchos temas, en general somos 99 y no coincidimos en todos los temas pero tenemos debates hasta que los saldamos y vamos con una posición única. Y a veces también pasa que algunos compañeros dicen que prefieren abstenerse o que tiene tal situación particular, y se los comprende.

Pero todo se charla y todo se entiende, o sea, uno no puede pretender bajar una directiva y que todos se acoplen. Es grave lo de Paoltroni, quien integra la Comisión Bicameral de DNU y lo he cruzado en algún par de oportunidades. Particularmente, no coincido en nada con Paoltroni, pero lo respeto porque él banca sus posiciones políticas y las defiende. Eso no puede ser castigado.

La tensión política por la designación de jueces para la Corte

EP: Usted presidió previamente la Comisión de Juicio Político donde se llevó adelante el proceso de juicio a la Corte Suprema y sé que no tiene que resolver respecto de los pliegos que el Gobierno envió al Senado y que está en pleno tratamiento, con Lijo y García Mansilla en esa tensión, pero le pregunto: ¿Cuál es su opinión respecto a estas dos candidaturas? ¿Qué haría usted si fuera senadora y tuviera que resolver?

En primer lugar, creo que hay que ocupar cargos como el Defensor del Pueblo de la Nación y el Procurador General de la Nación, aunque los nombres que circulan para el Procurador no me gustan nada, pero bueno. Respecto de la Corte, me parece que tenemos que volver una Corte como la que integró Néstor Kirchner 2003, con juristas prestigiosos.

Gordo Dan anticipó la salida de Paoltroni del bloque libertario

Nosotros tendríamos que ampliar la Corte justamente para esas personas reconocidas del Derecho. Si son académicos importantes y con amplia trayectoria, también tiene que haber una serie de requisitos que tenga que ver con que piensen en consonancia con lo que establece la Constitución, los tratados internacionales, y lo que nuestro país se ha comprometido a cumplir en materia de tratados internacionales.

No me gusta García Mansilla y lo de Lijo entiendo que es parte de una negociación para que, si se amplía la Corte, entiendo que nuestro bloque acompañaría. Eso es lo que está pasando con la Corte para que haya otras voces, sea plural, diversa y verdaderamente independiente. O sea, nosotros llevamos adelante el proceso del juicio la Corte y si hay algo que pudimos visualizar es que la Corte no tiene independencia. Entonces tenemos que volver a que el Máximo Tribunal sea un lugar de prestigio.

Ariel Lijo defendió su candidatura: respondió sobre el "cupo femenino" y rechazó cuestionamientos por su "idoneidad moral"

EP: ¿Pero le parece que el Lijo garantice independencia?

Mire, yo no me quiero referir puntualmente a lo de Lijo y no soy senadora para decirle lo que haría yo. Sólo le digo lo que a mí me gustaría de la Corte y que propondría yo. O sea, una Corte de juristas prestigiosos, ya que hay que volver a jerarquizar las instituciones. Entonces, necesitamos juristas coherentes de prestigio, y habrá algunos que no piensen como nosotros y a eso no hay que tenerle miedo, mientras sean juristas prestigiosos.

AO VFT