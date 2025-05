Carolina Yutrovic: "Pareciera que al Gobierno no le importa que hayan 6 mil trabajadores más o menos”

La diputada fueguina de Unión por la Patria, Carolina Yutrovic, se refirió a la crisis que se desató en la provincia tras la baja de aranceles implementada por el gobierno y aseguró que los habitantes de la isla viven una enorme incertidumbre. “Esto termina siendo una transferencia de ingreso al sector importador”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carolina Yutrovic. Es diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tierra del Fuego

Alejandro Gomel (AG): ¿Cómo está la situación en Tierra del Fuego? Qué tan fuerte fue el paro, la movilización, que veíamos desde aquí, a lo lejos, por las pantallas esta semana?

Sí, bueno, pero mirá, lamentablemente siempre nos ha tocado. No es la primera vez que el pueblo fueguino sale a las calles, porque ha habido otros momentos con políticas similares a las actuales, en las que también nos han dejado mucha gente en la calle, y por eso mismo la reacción.

Y sabés qué pasa también, además, con tiempos distintos, porque hace muchos años, hablo de 30 años atrás, cuando tuvimos políticas similares en el gobierno de Menem acá hubo muchos cierres de empresas. Tuvimos el primer muerto en democracia, Víctor Choque, un obrero que se estaba manifestando en una situación también de cierre de una empresa, y bueno, bajo el frío, bajo la nieve, se cumplieron 30 años.

Luego vinieron otros momentos también de políticas similares, y bueno, nos toca el invierno en las calles. En aquel momento, el gobernador de turno y el gobierno nacional ponían aviones Hércules para devolver, para llevar y mudar a la gente que había venido a sus provincias de origen. Hoy ese escenario es impensado.

Porque la mayoría de esas personas que se quedaron, que lograron resistir, quienes hoy trabajan en la fábrica son muchos hijos o nietos de esas personas. Entonces, la verdad que no tienen dónde volver. ¿Qué escenario estamos generando para un éxodo que no va a existir, no puede existir? Porque además la situación de la industria en todo el país está en una situación muy parecida. Está en un momento muy difícil.

Lo plantearon la semana pasada en la Comisión de Industria, que por fin se reunió, la gente, las compañeras diputadas de La Rioja, de Catamarca, con el tema textil, fábricas de zapatillas, los compañeros de Santa Fe con esta apertura a bienes usados, que les perjudica por ejemplo a polos de maquinaria agrícola como Armstrong y como Firmat.

Así que no es una cuestión solamente de Tierra del Fuego. Pero para nosotros es una decisión que involucra, yo trato de graficar, es como si del día para el otro, en Capital Federal, se quedaran 120.000 personas sin trabajo. Esas 7.000 trabajadores y trabajadoras que hoy están en las líneas de producción de la electrónica es el equivalente a eso en nuestra provincia.

Elizabeth Peger (EP): Viendo las imágenes de lo que fue este paro total y esta movilización realmente masiva, tanto en Río Grande, en Tolhuin, en Ushuaia, las principales ciudades de la provincia, mi interesa consultarle: ¿qué le pasa a la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué siente en este momento cuando ve toda esta situación y le recuerda eso que usted decía?

Bueno, a ver... siente, primero, una enorme incertidumbre, porque, más allá de lo que está escrito en estos decretos puntuales, ya los funcionarios, como el ministro como Francos, que es Jefe de Gabinete, plantea, en la misma semana previa a la salida de los decretos, que van a ir por todo. Lo dijo. No en estas palabras, pero lo dijo. Dijo: "Ya está, ya bastante tiempo tienen el régimen de promoción industrial".

Entonces, además, sabemos que el Fondo Monetario, dentro del acuerdo que se firmó, y se votó, lamentablemente, en la Cámara, por DNU, la verdad es que también lo pone como ejemplo de los regímenes de exenciones impositivas que el gobierno tiene que revisar y tiene que tratar de desmantelar.

Así que sabemos que tenemos la espada de Damocles encima, para todos, porque no se trata solamente, en este caso puntual, de los celulares, que son los primeros que son puestos en esta situación de desventaja. Los que tratan de defender la posición del gobierno dicen que no hay riesgo inminente. No, bueno, pero faltan 8 meses para que esto se concrete.

Y como vos bien decías, nosotros, en la época de Macri, en el 2017, también nos tocaron esta tasa de impuestos internos y perdimos 5.000 empleos que no se recuperaron más. Perdimos la posibilidad de seguir fabricando las notebooks del Conectar Igualdad y algunos modelos de tablets.

EP: Pero el objetivo de la decisión por la cual se dispuso eso no se cumplió, porque no bajaron.

No, no sirvió de nada. Y termina siendo una transferencia de ingreso al sector importador. Porque yo acá quiero poner un ejemplo bien gráfico. A ver: nosotros fabricamos algunas marcas y la marca de la manzanita no la fabricamos. Sí, esa marca, cuando vas a cualquier tienda acá en Argentina, también sale el doble de lo que nosotros fabricamos.

Entonces, el problema no es Tierra del Fuego. El problema tiene que ver con un sistema impositivo, por supuesto, los costos logísticos, de seguros, aduaneros... hay un montón de costos intermedios que no tienen que ver con el precio de salida de aquí, de la isla.

Entonces, estamos dispuestos a revisar. Nosotros venimos trabajando en Tierra del Fuego, no desde ahora, desde hace bastante tiempo, en tratar de mejorar esa competitividad, mejorar el precio, para justamente intentar que en el mercado argentino los precios lleguen mejor.

Está bien para nosotros que se bajen impuestos internos o que se bajen aranceles. Porque también se los van a bajar a nuestros productos. O se los bajan a nuestros productos y vamos a poder aplicar esa baja de precio, que ronda entre el 10 o el 13%. No compensa ese otro 80 % más que sale un celular en la Argentina respecto a un importado. Está claro.

Entonces, la renta intermedia, o la diferencia de precio intermedia, no corresponde a Tierra del Fuego. Y los importadores tienen esa misma diferencia a favor, sin poner un solo tornillo, sin pagar un solo sueldo argentino.

Entonces, podemos revisar muchísimas cosas. De hecho, nosotros lo venimos haciendo. Y en el 2021, cuando se renovó el subrégimen hasta el 2038, con 15 años más, nosotros hicimos un salto importante: que las empresas pongan parte de ese IVA que no tributan…IVA y Ganancias son los dos impuestos nacionales que no pagan. Y luego tenés el diferencial de aranceles o de impuestos internos, que es lo que nos da ese poquito de ventaja comparativa con el importado.

Bueno, a eso nosotros, además, le sumamos que los industriales pongan en un fondo de desarrollo de la matriz productiva fueguina una parte de ese IVA que no tributan. Y ese fondo hoy tiene más de 170 mil millones de pesos, que no podemos usar los fueguinos porque los tiene pisados el Gobierno nacional.

Y, entre otras obras, ahí, por ejemplo, se ha propuesto infraestructura portuaria que permitiría permitiría que los barcos no tengan que llegar a Ushuaia y de ahí vayan al Río Grande…

EP: Si no también puede construir un parque de diversiones, como dice Sturzenegger…

Mirá, nosotros hemos tenido un enorme avance en el turismo. Me parece que habla desde el desconocimiento. Habla desde 3.000 km sin conocer absolutamente nada. Los mismos que dicen que acá ponemos telgopores y etiquetas. Eso es absolutamente una mentira.

No tienen idea de lo que significa la inversión en una línea de producción electrónica, donde vos tenés que hacer lo mismo que se hace en México, en Brasil, en Sudáfrica, en China, porque son procesos normatizados para poder producir un televisor, un aire acondicionado, un celular, y tenés que mantener la misma calidad del fabricante, del propietario de la marca. Así que eso es imposible.

La verdad que hablan desde el desconocimiento en algunos casos y, en otros, desde la mala intención. Pero, digo, acá, el único que está generando, una “situación de diversión", parece que son estos funcionarios nacionales, que les da lo mismo decir que acá puede haber 6.000 trabajadores más o 6.000 trabajadores menos. Y a ellos les da lo mismo.

Como te digo, eso es realmente una falta de respeto a todo el pueblo, no solamente a los trabajadores específicos.

Claudio Mardones (CM): ¿Puede ser desconocimiento de Sturzenegger o un mensaje mucho más duro, y es que queden librados a la reconversión con los costos políticos y sociales que eso implica?

Si, yo creo que va por ahí. O sea, nosotros le hemos puesto un nombre, por lo menos desde el bloque al que pertenezco: la política de la crueldad, "sobrevivir o morir", bajo la condición de "sobreviví como puedas".

La verdad es que a mí, de parte de estos funcionarios, esto no me parece una cuestión de desconocimiento, sino de toda una intencionalidad. Como te digo: "Bueno, déjennos reconvertirnos. Déjennos que nosotros nos quedemos con el gas, lo vendemos nosotros. Déjennos reconvertirnos y tener la posibilidad de invertir esos 170.000 millones en cosas que amplíen la matriz productiva fueguina."

Pero lo que no nos parece es que nos pongan a elegir entre una cosa o la otra. Nosotros necesitamos todas las actividades. Porque el norte de la isla no tiene turismo. Tiene algo de hidrocarburos. Ah, pero cuando se querían instalar los chinos a hacer una petroquímica, nos dijeron que no, los chinos no, porque… "Ah, los chinos".

Entonces, siempre hay trabas. Siempre hay intereses que, en el fondo, a veces uno no llega a conocer del todo. Pero hay una clara decisión, en este caso, de despoblar la isla.

Yo creo que bien lo dijo Reidel: "Nos gusta la Argentina, pero el problema es que hay argentinos." Entonces, si uno ya empieza a pensar mal, ¿qué mejor que instalar las bases yanquis, como les encantaría hacer acá, y tener la menor cantidad de fueguinos posible?

No, me parece que hay toda una discusión donde se olvidan del motivo de esta ley. El objetivo cuando se hizo esta ley de promoción económica y fiscal, ¿cuál era? Poblar la isla, que tenía un 80% de población extranjera, que había un conflicto limítrofe con el país chileno.

A ver, las situaciones de militarización del Atlántico Sur y todo lo que viene con el Tratado Antártico deberían poner en alerta al Gobierno de que esta es la peor medida que pueden tomar.

Hay un diputado chileno que acaba de presentar un proyecto para que le den los mismos beneficios que nosotros tenemos a la parte de Tierra del Fuego chilena. Porque si vos comparás las poblaciones, te das cuenta del nivel de desarrollo que nosotros alcanzamos y el que tienen ellos, que solamente son una zona franca.

Digo, vamos a contramano del mayor ídolo del presidente Milei, que está protegiendo su industria en Estados Unidos.

