Catterberg: "CFK se recuperó después de una caída como la de Milei hoy"

El especialista en opinión pública Alejandro Catterberg advirtió que se trata de “un nivel de deterioro significativo” y aseguró que el oficialismo atraviesa “un retroceso” sostenido en los últimos meses. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), recordó que existen antecedentes de recuperaciones tras crisis profundas y puso como ejemplo el caso de Cristina Kirchner: “después de la crisis del campo era un gobierno que parecía que no tenía retorno y mostró una recuperación muy fuerte”. Al mismo tiempo, subrayó que el desafío inmediato de la gestión de Javier Milei es “frenar la sangría” en un contexto donde “la caída de la inflación se ha detenido” y el nivel de actividad “está más bien frenado”.

Alejandro Catterberg es analista, consultor, especialista en opinión pública, licenciado en economía y posee un posgrado en finanzas, ambos por la Universidad Torcuato Di Tella; además, completó una maestría en métodos cuantitativos en ciencias sociales en la Universidad de Columbia, New York. Cuenta con más de tres décadas de trayectoria, habiendo liderado más de 400 proyectos de investigación en áreas políticas, sociales y de mercado. Es cofundador y presidente de Poliarquía Consultores, una de las firmas de investigación y análisis estratégico líderes en la Argentina.

Estábamos repasando los números del Índice General de Confianza: cayó 12%, 12,1 en abril, pero si vemos desde diciembre, casi 18. Me gustaría que nos pusieras en contexto de qué es esta medición, qué indica, qué otros ejemplos en el pasado hubo de caídas similares y qué sucedió luego de esas caídas, por lo menos en los ejemplos del pasado.

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Para poner un poco en contexto, el Índice de Confianza del Gobierno es un indicador que creé y desarrollé hace ya muchos años y que distribuimos junto con la Universidad de Torcuato Di Tella.

Es primo hermano del Índice de Confianza del Consumidor, que también hacemos en Poliarquía con la Universidad Torcuato Di Tella. Ambos indicadores, uno mide más el humor, el pulso de la sociedad en relación al optimismo vinculado a la economía, y el otro los niveles de confianza, apoyo al gobierno.

El índice de confianza del gobierno, además de ser muy útil porque es una serie de tiempos ya de varias décadas, y cuando uno ya tiene datos de opinión pública sistemáticos durante varias décadas le sirve para hacer comparaciones, ver cuán robusto es un contexto, cuán históricos o no son las caídas como lo que acabas de mencionar.

También tiene la particularidad de que correlaciona muy bien con el apoyo electoral del oficialismo; o sea que en el mercado y los inversores lo utilizan mucho porque ha funcionado muy bien como un predictor de la fuerza electoral que tienen los gobiernos de turno. Entonces hace bastante ruido cuando tiene movimientos importantes como el que acabamos de ver.

Otro comentario más, para entender el contexto; cuando se publica el índice y se habla de las variaciones, son variaciones sobre el índice, no son variaciones o no estamos hablando de porcentaje de argentinos o ciudadanos o encuestados. Por ejemplo, cuando yo publico en Poliarquía que el presidente tiene 50% de aprobación y que baja al 45, esos 5% que baja es que hay 5% menos de argentinos que lo aprueban o lo apoyan.

Ese número traducido a un ICE es una caída de 10%, porque cae 5 sobre 50. Entonces, cuando vemos estas caídas en el índice del 12%, no hay que interpretar que cayó el 12% la confianza o que cayó 12% la cantidad de argentinos que confían en el gobierno, sino que hay que interpretar que cayó 12% el indicador.

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Dicho todo esto, es un nivel de deterioro significativo, es una caída, es la caída mensual grande del gobierno desde que asumió. Tanto el indicador de confianza como nuestros niveles de aprobación. Los ejemplos que te di son verdaderos. Nosotros teníamos un nivel de aprobación hasta hace unos meses, unas semanas atrás, o hasta hace un mes y medio atrás, que estaba alrededor del 50% y hoy está alrededor del 45.

Y si comparamos con el principio del año, la caída es casi 10% de aprobación. De un poquito más del 50% que había logrado recomponer el gobierno luego de la elección del año pasado, a los 45 puntos del mes pasado. La encuesta de mayo la estamos iniciando ahora. Para ponerlo sintéticamente, es un gobierno que viene en retroceso, es un gobierno que se viene deteriorando en los últimos meses.

Yo creo que hay una combinación de dos factores que lo aprietan en simultáneo: por un lado, el económico, y por el otro, el político. En términos económicos, se ha venido afectando uno de los pilares principales que explicaron desde el principio este gobierno, su apoyo en la opinión pública, como es la caída de la inflación. Y la caída de la inflación se ha detenido y eso repercute fuerte en preguntas que nosotros hacemos a la gente.

Entonces, ha vuelto a crecer fuerte, ha deteriorado fuertemente las expectativas inflacionarias con respecto a los últimos meses y con respecto a gran parte del gobierno de la gestión de Milei. Y por otro lado, hace dos, tres meses que el nivel de actividad está más bien frenado, a comparación de, por ejemplo, un año atrás o incluso algún otro momento del 2025.

Entonces, por el lado económico, el gobierno pierde dinamismo y se le afecta uno de sus pilares, que es la percepción de que la inflación va inexorablemente hacia abajo. Por el lado político, el gobierno perdió el control de la agenda, pero también pierde uno de sus pilares importantes, que es este: es un gobierno diferente a los demás.

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Este es un gobierno que viene a luchar contra la casta, este es un gobierno que viene a diferenciarse de los privilegios y de las ventajas que muchos del sistema político usaban. Y viajar a Punta del Este en avión privado es uno de los símbolos más casta que se puede encontrar.

¿Qué otros casos? Si yo entiendo bien, la caída de alrededor de 10% acumulado equivale a esa casi 20% de la caída del índice, 18% de la caída del índice, porque están midiendo el 50% de la gente. Pero sea el 10% del total de la población que, de golpe o en un período de un trimestre, deja de apoyar a un gobierno, ¿qué otros antecedentes a lo largo de la historia?

Cada fuerte devaluación genera caídas de magnitudes muy sensibles. El gobierno de Macri, en abril del 2018, cuando sufre su primera devaluación, tuvo una caída muy fuerte; en agosto del 2018, cuando tiene una segunda devaluación, tuvo una caída muy fuerte. El gobierno de Alberto Fernández, en varios períodos de crisis, tuvo caídas significativas.

Estamos hablando de porcentaje sobre el indicador, eso también juega sobre las magnitudes. Incluso gobiernos donde el índice está en nivel bajo y cae una magnitud, eso te hace que el porcentaje parezca más grande. No es excepcional, no es único, ha habido procesos de deterioro de los gobiernos muy significativos. De hecho, los últimos gobiernos, han empezado relativamente fuerte y han terminado en niveles muy bajos.

Alberto Fernánde, tuvo el récord increíble de ser el gobierno que llegó a tener, en un mes, el mayor grado de aprobación desde que por lo menos yo mido opinión pública, hace más de 30 años, superior a lo que en algún momento tuvo Néstor Kirchner, que fue en los primeros dos meses de la pandemia; y fue el gobierno que menor nivel de aprobación tuvo en menos de dos años.O sea, es un récord cómo pasó de ser el valor más alto al más bajo en 24 meses.

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Mi pregunta es si existe algún antecedente que de memoria vos recuerdes de una caída de esta envergadura que luego se recuperó.

Cristina Kirchner, después de la crisis del campo, era un gobierno que estaba con niveles de aprobación bajísimos, que en cualquier indicador de opinión pública que uno medía era un gobierno que parecía no tenía retorno, y la combinación del shock por viudez más la recuperación económica fuerte y del consumo impulsado por el gasto público del 2010-2011 mostró una recuperación muy fuerte.

Mauricio Macri tuvo alguna leve recuperación, pero desde niveles muy bajos en el sprint final de su mandato y no mucho más, por lo menos en los últimos 20 años.

Milei viudo no va a poder ser. La pregunta es en la economía, entonces. Todo indica que la inflación en el segundo semestre va a ser significativamente menor. Incluso economistas críticos del gobierno imaginan como muy plausible la posibilidad de que el índice comience con un uno delante, ¿te parece que eso sería un elemento que modificaría o le haría recuperar esto que perdió, o la sociedad no solamente hoy le pide baja de inflación sino también recuperación del salario?

Lo primero que yo creo es que, como todo gobierno, se trata de administrar las caídas. Los gobiernos empiezan en los valores de mayor popularidad en los primeros dos o tres meses. Y después no lo recuperan. Entonces, es cuestión de cómo uno administra esa caída. Este es un gobierno que, si querés, tuvo como característica haber empezado con niveles de apoyo más bajos que los que empezaron todos los gobiernos anteriores.

Cuando vos mirás los niveles de apoyo inicial de Javier Milei, eran más bajos que los de Macri, los de Alberto Fernández, los de Cristina Kirchner, pero ha sido un gobierno que ha estado bastante estable en los niveles de apoyo que tiene. Obviamente hubo variaciones, algunas subas y bajas, sobre todo el año pasado, preelecciones y poselecciones, que se corrigió. Estos últimos meses es lo que estamos viendo: un deterioro más constante por una combinación de errores políticos con deterioro económico.

¿Qué es lo primero que tiene que hacer este gobierno? Es frenar la sangría. O sea, en nuestras encuestas, en nuestros estudios en Poliarquía, a pesar del deterioro, sigue estando con niveles altos, sigue teniendo arriba de 40% de aprobación. Habrá que ver la encuesta de mayo, y no hay enfrente nadie que capitalice el deterioro que este gobierno está sufriendo.

Ahora, en algún momento el gobierno tiene que frenar la sangría, y yo te diría que ya no tiene mucho más margen para seguir cayendo en un promedio de tres, cuatro puntos por mes como viene cayendo.

Segundo, hay que cambiar primero este deterioro en uno de sus pilares, que es la inflación, que eso puede revertir, y después habrá que ver cómo corrige o qué nivel de actividad económica se regenera. Yo estoy bastante convencido de que la inflación fue la clave para el éxito de mitad de término de Milei, pero con la inflación sola, para la reelección, no le va a alcanzar.

Milei va a tener que poder ofrecer algo más que solamente haber bajado significativamente la inflación. Entonces, si en algún momento la economía empieza a mostrar mayores niveles de dinamismo, mayores niveles de crecimiento, se empiezan a corregir algunos de los sectores relegados, sobre todo industria, construcción, obra pública y comercio, ahí algunos de esos segmentos deberían empezar a mostrar señales de mejora camino hacia el 2027.

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¿Qué significa que Miriam Bregman sea una de las políticas con mayor valoración entre negativas y positivas? ¿Y qué significa que se vuelva a hablar de la posibilidad de Mauricio Macri presidente? Parecen dos señales contradictorias. Una de repetición de lo mismo, enojo de la sociedad con los políticos tradicionales, el oficialismo, una especie de “que se vayan todos” a través de las urnas, votar por Bregman; y la otra, una especie de regreso a algo más moderado, a lo contrario de Milei, por lo menos en las formas, aunque la mantención del rumbo, en el caso de Macri. ¿Son contradictorias o son parte de dos fuerzas que anidan en la sociedad?

El dato de Bregman yo no lo tengo. No veo ningún crecimiento significativo, más allá del 5% histórico que aparece en las encuestas cuando uno empieza a hacer escenarios electorales, ya sea a nivel partidario ideológico o con nombres particulares. Así que ese dato lo pongo en un signo de interrogación.

La imagen de Miriam Bregman yo no la mido todos los meses; a todos los políticos los vamos midiendo cada tanto. Supongo que en algún momento este año será evaluada y, si veo algún cambio significativo, te lo dejo saber.

En cuanto a Mauricio Macri, imagen no significa intensidad. Exacto. No hay que medir el barómetro de los dirigentes políticos de acuerdo a su nivel de imagen, sino al nivel de intensidad. Si fuese por imagen, Cristina Kirchner estaría fuera del sistema político hace mucho tiempo, y sin embargo hoy sigue siendo una de las cinco o seis dirigentes políticos más importantes del país. Porque tiene un grupo, una minoría intensa que la apoya.

Durante mucho tiempo, por ejemplo, Gabriela Michetti tenía siempre mejor imagen que Mauricio Macri, y eso no significaba que era más competitiva electoralmente o que el liderazgo no estaba en Macri. Yendo al análisis más electoral de Mauricio Macri, ahí hay una tensión constante, pero es la tensión que este propio gobierno genera.

Yo te diría: pareciera que estamos yendo a una repetición del ciclo 2024-2025 aceleradamente. Una primera etapa de acuerdos políticos y colaboración con distintos sectores, sobre todo gobernadores y el PRO; luego una situación neutral; y después, al acercarse los procesos electorales, una mayor tensión.