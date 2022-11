César Milani, ex militar, se mostró en contra de Patricia Bullrich y su propuesta de que las Fuerzas se encarguen de conflictos internos. "Sólo busca efecto mediático, se aprovecha que la sociedad no entiende el tecnicismo, y les crea un falso concepto", remarcó. Además, comparó la situación argentina con la de Brasil, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Patricia Bullrich propuso sacar a los militares a la calle para combatir el narcotráfico y el conflicto con los mapuches en la Patagonia. ¿Qué opinión le merecen esas declaraciones?

Es gravísimo el planteo de Patricia Bullrich sobre seguridad interior, un dislate. Es propio de una persona sin capacidad ni formación, sólo busca efecto mediático. No se puede pensar a la Fuerzas Armadas para usarlas contra los pueblos mapuches o el narcotráfico. Para eso está la policía de las provincias y, si son superados, están las Fuerzas Federales.

No sé qué hizo Bullrich cuatro años como ministra de Seguridad, teniendo la Gendarmería Nacional a disposición. La sociedad tiene que saber que las Fuerzas Armadas pueden hacer más, quizás modificando la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa.

Larreta le contestó a Patricia Bullrich: "No me engancho en peleas internas"

Ya tuvimos una mala experiencia, en los últimos 50 años, cuando el Ejército deja sus funciones principales y se dedica a cosas para las que no está preparado, equipado e instruido. Se sabe que va a terminar en un desastre absoluto.

Patricia Bullrich alentó para que los militares se ocupen de asuntos internos

Ya con Mauricio Macri se había pensado en usar las Fuerzas Armadas para conflictos internos. ¿Qué pasó que no se avanzó?

No se avanzó porque el Congreso no va a permitir una modificación de las leyes que rigen esto para utilizarlas en cuestiones internas. México es un ejemplo, con su lucha contra el narcotráfico: han contaminado al Ejército, porque no están para eso.

Los oficiales están preparados para funciones netamente letales, es decir, reprimir agresiones externas que amenazan la soberanía de la Patria. El Parlamento argentino no va a permitir semejante dislate, más allá del gobierno que esté.

Muchos se aprovechan de que la sociedad no entiende el tecnicismo y les crean un falso concepto de que las Fuerzas se pueden usar, por ejemplo, contra la inseguridad.

Periodismo e historia: Mi diario del Juicio

La influencia de los militares en Brasil

El vicepresidente de Jair Bolsonaro es militar. La milicia tuvo gran participación en su gestión, en cuestiones internas, con mucha asiduidad. ¿Qué comparación hace de la relación de los militares con la sociedad en Brasil con respecto a lo que sucede en nuestro país?

Allá no existe una fuerza como la Gendarmería en Argentina, sino que prácticamente la policía y la milicia es una sola, y tienen mucha más implicación en cuestiones de orden interno porque no tienen una fuerza intermedia. A pesar de eso, el Ejército no se usa para combatir el narcotráfico, para eso usan policías militare. En el gobierno de Lula se permitió la intervención coyuntural especifica del Ejército, pero fue excepcional.

Ellos saben que no pueden dejar libres a las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico porque pueden perder el rumbo de la defensa de la frontera, que es algo crucial en Brasil. En esta región, se sabe que los gobiernos militares nos costaron años de derramamiento de sangre en distintas épocas.

AO JL