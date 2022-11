El periodista Jorge Fontevecchia abrió su programa de radio comentando la canción de inicio, What a Wonderful World, (de Louis Armstrong, 1967) pero interpretada estilo punk por el fallecido cantante de Ramones, Joey Ramone. “Elegimos este tema para marcar el contraste entre las maravillas de la vida y la violencia propia del punk, porque vamos a hablar de la competencia entre inseguridad y economía a partir del asesinato, tras el robo de su moto, del empresario agropecuario Blaquier”, expresó el conductor en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del 1 de noviembre de 2022.

Cada tanto la inseguridad desplaza a la economía como tema principal de la agenda pública, e incluso como tema que después tiene sus consecuencias electorales. “A veces la crisis económica y la carestía de la vida es de tal magnitud que desplaza a la inseguridad. Pero, como dos caras de la misma moneda, la crisis retroalimenta el problema de la inseguridad y vuelve a plantear la vieja relación que hay entre estos dos temas”, afirmó Fontevecchia.

El conductor destacó que no es nuevo que el tema de la inseguridad sea uno de los ejes de campaña, sobre todo en las elecciones de medio término. Y prosiguió con sus ejemplos: “Francisco de Narváez le ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires a Néstor Kirchner en 2009, y lo hizo teniendo como eje un plan para combatir la inseguridad en el distrito”.

“Sergio Massa también ganó las elecciones de medio término en 2013 con un plan contra la inseguridad que había desarrollado en el municipio de Tigre basado en la instalación de cámaras de seguridad. Hasta se dio el lujo de traer a Rudy Giuliani, quien fue un alcalde de New York famoso por su ‘tolerancia cero’ hacia el delito”, agregó el conductor.

Fontevecchia comentó también un ejemplo más reciente: “El año pasado, Diego Santilli ganó en la provincia de Buenos Aires también con una campaña basada en los logros obtenidos a cargo del ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, mostrando que había logrado la reducción del delito en la ciudad gracias a un sistema de cámaras con reconocimiento facial e inteligencia artificial”.

“En definitiva, con distintos orígenes y distintos resultados posteriores, hubo varios candidatos que fueron logrando, en base a la lucha contra la inseguridad, las claves con las que ganaron sus disputas electorales”, explicó el conductor.

“Sergio Berni y Patricia Bullrich también se hicieron fama de duros contra el delito, y precisamente Berni ha quedado en la mira tras los hechos de inseguridad que se cobraron la vida de Blaquier”, introdujo.

Berni calificó el asesinato de Blaquier como la “crónica de una muerte anunciada que podía haberse evitado”. Porque “este presunto homicida, González, que cumplió 18 años hace menos de dos meses, cuando era menor, se le registraron tres entradas por robo. Una de las falencias que tenemos en el sistema judicial es que los menores no quedan registrados cuando cometen delitos”.

“Al otro día se supo que la información aportada por Berni no coincide con la realidad. El legajo leído por él corresponde a Lucas José Molina, que no es el ‘Lucianito’ que disparó contra Blaquier. Berni estaba hablando de otra persona”, aclaró Jorge Fontevecchia.

Carrió criticó duramente a Berni, calificándolo de “comentador de las muertes”, y sostuvo que “debería renunciar”. “Es un comentarista de las muertes de la provincia de Buenos Aires y no un ministro de Seguridad”, sostuvo Lilita.

El periodista Jorge Lanata, hablando de la inseguridad, comentó: “Hace un tiempo llamaba a Margarita y no me contestaba, luego me dijo que no usaba el celular en la calle por miedo a que se lo roben. Nuestro operador se iba a comprar una moto y el que se la iba a vender le dijo ´mejor no te compres esta porque están afanando´. ¿Se dan cuenta en qué tipo de país estamos viviendo?, estamos naturalizando toda esta historia, y nada de esto es normal”.

Jorge Fontevecchia aportó una distinción, “hay una diferencia entre robos y asesinatos, en la Ciudad de Buenos Aires ha reducido la cantidad de asesinatos a los niveles más bajos de Amérirca Latina, pero siguen existiendo este tipo de hurtos”.

El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, por su parte, lamentó la muerte de su amigo. “Esto nos toca muy de cerca. Andrés era un amigo muy comprometido, que en el último tiempo tuve la suerte de trabajar más con él en algunos proyectos”. Y agregó, “la decadencia y la degradación de la sociedad no sólo se manifiesta con números inflacionarios e índices de pobreza, también se manifiesta con estas cosas”.

Jair Bolsonaro hizo de la inseguridad uno de sus ejes de campaña.

Jorge Fontevecchia destacó que Bolsonaro hizo del tema de la inseguridad también clave en su campaña. Y prosiguió a señalar que José Luis Espert es uno de los discursos más duros contra la inseguridad: “Se acabó, para el delincuente tiene que ser cárcel o bala”, dijo el referente libertario, y agregó: “No puede ser que la gente de bien esté encerrada y haya que tener en cuenta los derechos humanos del delincuente”. Florencia Arietto, asesora de seguridad de Patricia Bullrich, por su parte, expresó que “a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra”.

“¿Será la inseguridad un tema que desplace a la crisis económica como eje en la campaña 2023? ¿La crisis económica será tan grande que hará del problema de la inseguridad un tema banal? ¿Le dará ventaja a candidatos como Patricia Bullrich que el eje se desplace al tema de la inseguridad? Lo veremos…”, concluyó el conductor.

