China prohíbe que la inteligencia artificial "te quiera"

Desde el 15 de julio entró en vigor una nueva regulación que impide que los modelos de IA fomenten la dependencia emocional, la adicción o el reemplazo de las relaciones humanas. La norma también restringe el acceso de menores a estos servicios, obliga a las plataformas a detectar situaciones de crisis emocional y derivar a los usuarios hacia ayuda humana cuando corresponda, además de impedir que los sistemas incentiven vínculos exclusivos o insustituibles con las personas.

La medida tuvo un impacto inmediato en una industria valuada en unos 4.000 millones de yuanes (alrededor de 600 millones de dólares). Empresas como ByteDance, Alibaba y Tencent eliminaron las funciones de compañeros sentimentales virtuales para adecuarse a la nueva normativa. Con esta decisión, China marca un precedente internacional al considerar que la inteligencia artificial no solo plantea desafíos tecnológicos o económicos, sino también psicológicos y sociales.

El auge de las parejas virtuales

En los últimos años crecieron las aplicaciones que permiten mantener relaciones afectivas con chatbots. Estas plataformas ofrecen avatares capaces de recordar conversaciones, simular empatía y mantener una disponibilidad permanente. En muchos casos, incluso permiten diseñar una pareja "a medida", eligiendo su apariencia, personalidad, forma de hablar e intereses.

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Los desarrolladores buscan crear experiencias cada vez más inmersivas y personalizadas, pero especialistas advierten que este tipo de vínculos puede generar dependencia emocional, expectativas irreales sobre las relaciones y una progresiva pérdida de habilidades sociales.

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La decisión del gobierno chino generó una fuerte reacción entre los usuarios. En redes sociales aparecieron numerosos mensajes de despedida de personas que manifestaban estar atravesando un verdadero duelo por la desaparición de sus novios o novias virtuales. Ante esa situación, varias empresas permitieron descargar los historiales de conversación antes de eliminar definitivamente estas funciones.

La soledad, un problema creciente entre los jóvenes

El avance de estas aplicaciones coincide con otra preocupación cada vez más extendida: la soledad no deseada.

Lejos de afectar únicamente a los adultos mayores, distintos estudios muestran que el aislamiento también golpea con fuerza a adolescentes y jóvenes, generaciones que crecieron permanentemente conectadas a través de dispositivos digitales pero que, en muchos casos, presentan mayores dificultades para construir vínculos presenciales.

La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad y advierte que el aislamiento social aumenta el riesgo de depresión, ansiedad, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo y muerte prematura. Frente a este escenario, el organismo creó una Comisión sobre Conexión Social para impulsar políticas públicas orientadas a enfrentar este problema de salud.

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La preocupación también comenzó a traducirse en acciones concretas. Reino Unido fue uno de los primeros países en designar un ministro encargado de abordar la problemática de la soledad, mientras que Japón creó un cargo similar para combatir el aislamiento social. España, por su parte, puso en marcha una Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada.

En Argentina, el debate también empezó a instalarse con la creación del Observatorio de la Soledad No Deseada de la ciudad de Córdoba, una iniciativa municipal que surgió a partir del incremento de consultas relacionadas con la salud mental y el aislamiento social.

Los riesgos de las relaciones emocionales con IA

El crecimiento de los compañeros virtuales abrió un nuevo debate sobre los límites de la inteligencia artificial.

Estos sistemas son capaces de recordar conversaciones durante meses, adaptarse a la personalidad del usuario y responder con un alto grado de empatía. Esa capacidad hace que muchas personas perciban el vínculo como genuino, aun cuando se trate de un algoritmo.

Diversos especialistas advierten que estas plataformas pueden reforzar la dependencia emocional al ofrecer una validación constante, evitando experiencias habituales de cualquier relación humana como el desacuerdo, el conflicto o el rechazo, fundamentales para el desarrollo emocional.

Según datos de la American Psychological Association, el 13% de los psicólogos estadounidenses afirmó haber atendido pacientes que mantenían relaciones románticas con chatbots, mientras que el 36% detectó casos de dependencia emocional vinculada al uso de inteligencia artificial.

En la misma línea, un análisis publicado por The New Yorker sostiene que estos sistemas pueden reforzar creencias poco saludables al tender a confirmar permanentemente aquello que el usuario piensa o siente.

En los últimos años también comenzaron a describirse casos en los que personas con trastornos psicológicos preexistentes vieron agravados algunos de sus síntomas tras interactuar intensamente con chatbots.

Mientras crece el debate sobre sus riesgos, la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de los argentinos.

Según el estudio Our Life with AI, elaborado por Google e Ipsos, el 65% de los argentinos utiliza chatbots, una cifra superior al promedio de América Latina. El 75% los emplea para aprender o comprender temas complejos y el 68% para ahorrar tiempo en tareas cotidianas. Además, la mayoría mantiene una percepción positiva sobre estas herramientas y una amplia proporción manifiesta interés en recibir capacitación para utilizarlas de manera segura y responsable.

Por ahora, el uso de la IA en Argentina se concentra principalmente en actividades de productividad, estudio y búsqueda de información. Sin embargo, el desarrollo de asistentes cada vez más personalizados y capaces de sostener conversaciones afectivas plantea interrogantes sobre cómo evolucionará esa relación en los próximos años.

La decisión adoptada por China anticipa un debate que probablemente se extenderá a otros países. Por primera vez, una regulación sobre inteligencia artificial no se centra únicamente en la privacidad, la desinformación o el impacto laboral, sino en las consecuencias emocionales y sociales de convivir con sistemas capaces de simular afecto, compañía y vínculos personales. El desafío ya no consiste solo en definir qué puede hacer la inteligencia artificial, sino también qué lugar debería ocupar en la vida emocional de las personas.