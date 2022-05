Confirmaron el cuadro de Roland Garros con participación argentina

El segundo Grand Slam de la temporada y uno de los más atractivos del circuito anunció el cuadro de partidos que contará con la presencia de ocho argentinos en el polvo de ladrillo parisino. A esos ocho tenistas ya confirmados pueden sumarse otros tres que llegarían con chances de triunfar en la qualy del certamen. El domingo 22 de mayo comienza el cuadro principal del certamen para poner marcha al sueño de alzar el trofeo en París.

Rivales confirmados para los argentinos

​Sebastián Báez (38°) vs Dusan Lajovic (66°)

​Federico Coria (59°) vs Alex Molcan (47°)

Francisco Cerúndolo (44°) vs Daniel Evans (32°)​

Federico Delbonis (62°) vs Adrian Mannarino (73°)

Tomás Etcheverry (90°) vs Miomir Kecmanovic (31°)

Facundo Bagnis (98°) vs Medvedev (2°)

Cómo se compone el cuadro principal

A su vez, Diego Schwartzman, el mejor posicionado en el ranking ATP de los argentinos en el décimo sexto escalón junto con Santiago Rodríguez Taberna (206°) aun deberán esperar por sus rivales que serán parte de los duelos de qualy. En esa misma ronda previa hay otros tres compatriotas. Se trata de Marco Trungelliti (182°) que se enfrentará con Andry Kuznetsov (227°), Pedro Cachin (152°) jugará ante Pavel Kotov (143°) y finalmente Camilo Ugo Carabelli (154°) competirá con Alexander Ritschard (204°).

Novak Djokovic volvió a levantar polvo: campeón del Masters 1000 de Roma

Por ultimo el cuadro principal que conforman las grandes estrellas del torneo en la capital frances ya tiene duelos de alto vuelo desde primera ronda. Novak Djokovic (1°) abrirá frente a Yoshihito Nishioka (94°), Stefanos Tsitsipas (4°) irá contra Lorenzo Musetti (57°) y Rafael Nadal (5°), el máximo ganador del Roland Garros con 13 títulos, enfrentará a Jordan Thompson (82°). ​Alexander Zverev (3°), al igual que el Peque, sabrá quién es su rival luego de la Qualy.

De cara a la próxima ronda, hay pronostico de grandes partidos para cuatros de final en el polvo de ladrillo del Roland Garros. Un torneo que desde el 22 de mayo al 5 de junio tendrá posado los ojos del mundo.

JL PAR