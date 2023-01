Cuáles son los 5 mejores cantantes de todos los tiempos

La Rolling Stone, revista especializada en música, presentó la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos. Quiénes ocupan los diez primeros puestos.

“Tenga en cuenta que esta es la lista de los mejores cantantes, no la lista de las mejores voces”, aclararon en la publicación. Y explicaron: “Lo que más nos importaba era la originalidad, la influencia, la profundidad del catálogo de un artista y la amplitud de su legado musical”.

Hay una sola argentina en esta lista. Se trata de Mercedes Sosa, que figura en el puesto 160 de este ranking, por encima de grandes voces como Iggy Pop, Lana del Rey, Morrissey y Alicia Keys, por nombrar algunos ejemplos.

“Originaria de la provincia argentina de Tucumán, Mercedes Sosa encarnó el idealismo conmovedor de la política de izquierda, que expresó como líder del movimiento de la nueva canción a través de un rico repertorio filtrado en canciones folklóricas y militantes de protesta. Su delicada vocalización —muy tierna, pero también anclada en un valor incorruptible— convirtió la oda a la vida de Violeta Parra “Gracias a la vida” en un himno íntimo. Censurada en su país y obligada a exiliarse durante la dictadura argentina de fines de la década de 1970, Sosa se convirtió en una atracción internacional de conciertos, resplandeciendo en el escenario como una Madre Tierra sudamericana. Su último álbum antes de fallecer en 2009, Cantora, la encontró cantando a dúo en compañía de estrellas más jóvenes apropiadamente asombradas”, explicó el posteo.

La Negra Sosa no es la única latinoamericana en integrar este listado. Figuran también La India (113°), Caetano Veloso (108°), Gal Costa (90°), João Gilberto (81°), entre otros.

¿Quiénes son los cinco mejores cantantes de todos los tiempos, de acuerdo a esta lista de la Rolling Stone?

5 - Mariah Carey

El puesto número cinco lo ocupa Mariah Carey, quien hace unos días rompió un récord, con la canción All I want for Christmas is you, al convertirse en la artista que más tiempo estuvo primera en el ranking Billboard 100 (con 90 semanas no consecutivas).

“Desde "Vision of Love" de 1990, la cantautora siempre ha balanceado el delicado equilibrio entre el soul de la vieja escuela y el R&B con el pop moderno, a menudo con visión de futuro”, describió la publicación. “Su secreto ha sido durante mucho tiempo una dulzura que a veces puede ser angelical o diabólica, dependiendo de cómo empuñe la multitud de armas vocales secretas que tiene en su arsenal”, explicaron.

4 - Billie Holiday

El cuarto puesto lo obtuvo Billie Holiday, una de las tres voces femeninas más importantes e influyentes del jazz (junto a Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald).

"Billie Holiday privilegia la verdad emocional. Es una cualidad que le dio un estatus especial entre sus compañeros artistas. Siempre será conocida como una poetisa de la tristeza, su entrega lenta se adapta perfectamente a los desolados ("Lover Man") o francamente morbosos ("Strange Fruit", una condena acertadamente repugnante del linchamiento), pero también podría usar la franqueza en su voz para transmitir una euforia desbordante", sostuvieron en la publicación.

3 - Sam Cooke

El tercer lugar lo ocupa Sam Cooke, estrella de la música pop estadounidense, pionero de la música soul y una de las grandes influencias en la música pop, el R&B y la neo soul. "Pocos cantantes disfrutaron estar dentro de una canción como lo hizo Cooke", señalaron en la revista.

2 - Whitney Houston

La cantante de I will always love you y otros grandes éxitos, Whitney Houston, se ubica cómodamente en el segundo puesto. "La abanderada de las voces de R&B, Whitney Houston poseía una soprano que era tan poderosa como tierna", describieron en la Rolling Stone.

El debut homónimo de Houston en 1985 se produjo un poco más de seis meses antes de cumplir 22 años y la estableció como una de las vocalistas más potentes del pop", rememora la publicación, que hace un repaso por los hitos más relevantes de su carrera.

1 - Aretha Franklin

Aretha Franklin ocupa el primer puesto como la mejor cantante de la historia. "Una fuerza de la naturaleza. Una obra de genio. Un regalo de los cielos. La voz de Aretha Franklin es todo eso y más, por lo que sigue siendo la Reina indiscutible, años después de su última reverencia", afirmaron en la publicación.

"Su canto es el sonido más magnífico que ha surgido de Estados Unidos: más universal que la trompeta de Coltrane, más audaz que la guitarra de Hendrix", describe la nota. "Su arte es el mayor logro de la música estadounidense, si no de la historia estadounidense. Pero su voz es la encrucijada donde se encuentran todas las diferentes tradiciones musicales, desde el gospel hasta el funk, el rock y el blues", agregan.

"Mientras vivas, nunca escucharás nada como Aretha Franklin. Por eso su voz sigue cambiando el mundo. Cantante de cantantes. Reina de reinas", concluye.

