La cantante estadounidense Billie Eilish estrenará el próximo 27 de enero en salas de cine su concierto registrado en el estadio O2 de Londres.

"Billie Eilish Live at the O2" tiene una duración aproximada de 95 minutos y tendrá su estreno mundial a finales de mes. En Argentina, habrá una función única en distintos puntos del país, y se podrá ver en formato 4K con sonido Dolby. La preventa de entradas para todas las salas del país está disponible en la web de Cinemark Hoys.

Por primera vez en su carrera, la estrella del pop mundial, ganadora de múltiples premios Grammy, lanzará en cines de todo el mundo el material visual de su actuación en vivo. La película fue dirigida por Sam Wrench, quien filmó el concierto con 20 cámaras dotadas de sensores integrados con cristales cinematográficos, el show contiene 27 canciones.

"Billie Eilish Live at The O2" se emitió originalmente en directo como parte de la serie Apple Music Live y fue nominada recientemente como Mejor Película Musical para los próximos Premios Grammy.

Billie Eilish vendrá a la Argentina

Billie Eilish será una de las figuras fuertes del Lollapalooza Argentina 2023, que tendrá lugar el próximo 17, 18 y 19 de marzo.

Será su primera presentación en el país, luego de que en 2020 la pandemia obligó a cancelar los shows en Buenos Aires en el marco de su gira mundial "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?".

La multipremiada artista y referente pop, tiene 20 años y una breve pero prolífica carrera artística. Tiene más de 49 millones de oyentes mensuales en Spotify, su canal de YouTube tiene 46,8 millones de suscriptores y en Instagram la siguen más de 100 millones de personas.

Su primer álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vendió más de 6 millones de copias en todo el mundo y, gracias a ese éxito, se convirtió en la primera artista nacida en los 2000 con un álbum en el número 1 de Billboard. En 2020, además, ganó el Grammy a Disco del Año.

La precursora del subgénero musical "sad pop" (pop triste) vendrá a presentar ante sus fans los hits de sus discos When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y Happier Than Ever.

