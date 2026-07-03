Cura villero: “Le haría muy bien a los barrios populares la visita de León XIV”

El progresivo retiro del Estado en los barrios populares ha profundizado el deterioro del tejido social, facilitando el avance del narcotráfico y agravando la crisis que empuja a los jóvenes hacia la marginación. Ante este escenario de creciente vulnerabilidad que comienza a extenderse hacia el interior del país, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el Padre Lorenzo "Toto" de Vedia remarcó la importancia de fortalecer la esperanza comunitaria al afirmar: “Le haría muy bien a los barrios populares la visita de León XIV”.

Lorenzo de Vedia, conocido popularmente como el “Padre Toto”, es un sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires vinculado al trabajo pastoral en barrios populares, especialmente en villas de la Ciudad de Buenos Aires.

La Comisión Pastoral Nacional de las Adicciones alertó el retiro del Estado de los barrios populares y el crecimiento del narcotráfico. Me gustaría compartir con nuestra audiencia esta noticia ampliada en su voz.

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Sí, yo estoy en la villa 21 de Barracas, pero como parte del equipo de cura de villas del país y ligado a otras villas. Se nota que hay un pronunciado corrimiento del Estado, tanto nacional como en el caso nuestro de la Ciudad de Buenos Aires, de lo que más puedo hablar yo, porque habiendo habido mayor presencia del Estado en décadas anteriores, tanto de Nación como de Ciudad, ahora la presencia es de distintas maneras, pero se nota un corrimiento, una falta de presencia y un discurso donde se promueve que la presencia del Estado no debe cambiar.

Me comentaban que también hay un cambio en el consumo del alcohol por drogas, algunas drogas sintéticas que le permiten a la persona no tener resaca al día siguiente. ¿Este es un problema que se agrega independientemente del retiro del Estado? Es decir, ¿hay un cambio en los jóvenes respecto de qué elementos consumir para producir algún efecto de alegría en una noche, o no tiene nada que ver?

Yo creo que son temas muy complejos de analizar, pero seguro que hay una vinculación con la presencia del Estado, porque la falta de presencia del Estado no hace que se rompa el tejido social.

A eso me refiero: por falta de trabajo no se puede conseguir lo que necesita la familia, entonces no se pueden ocupar debidamente de sus hijos, y caen más al consumo de drogas y al desmadre. Es como que se van rompiendo las pautas de convivencia: chicos que dejan la escuela, que ganan más la droga, y por supuesto van siendo atrapados por las cosas nuevas que van surgiendo; ese tipo de drogas y otras costumbres provocan nuevos problemas.

¿Es más barata cierta droga que el alcohol?

Sí, en realidad van unidas las cosas. Muchas veces el alcohol después lleva a la droga. En ciertos aspectos no pasa tanto por si es barata o no, sino por cómo está la persona, porque por ahí para poder conseguir la droga, que a lo mejor puede ser más cara, roba dentro de su casa o fuera de su casa.

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No pasa tanto por el precio, sino por cómo va quedando la persona deteriorada, que lo lleva a tener conductas que no son humanamente esperables en alguien normal.

Esos jóvenes con los que usted está en contacto, comparativamente con 2023, ¿cambió su perspectiva política, su votación? ¿Es la droga una manera de enajenarse de una pérdida de expectativas que pudieron haber tenido en 2023?

Es muy difícil para mí sacar conclusiones rápidas sobre esas cuestiones. Sí se nota que culturalmente los pibes se van alejando de una mirada política y de un interés por lo político y por la importancia de las consecuencias sociales que puede llegar a tener una elección. Los veo más apáticos con respecto a una elección o a un pensamiento político. No sé si del 23 acá, pero sí se va generando un desinterés por la mirada politizada de la realidad.

Usted marcaba "yo puedo hablar de la Ciudad de Buenos Aires", con los otros párrocos de los barrios populares del conurbano o del interior del país con los que usted está en contacto, ¿la situación es distinta, es peor, es igual?

Se va notando una expansión de esta situación. Lugares del interior donde uno escuchaba que los pibes no estaban tan atrapados por la droga, hoy se nota que se va extendiendo. Yo creo que sí. Tal vez haya alguna diferencia, pero en general el crecimiento del consumo de droga también se da en el interior.

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La última vez que vino un Papa a la Argentina fue el segundo viaje de Juan Pablo II. En los distintos lugares que hizo eventos y reuniones fue, por ejemplo, en el Mercado Central con los sindicalistas; en aquel momento era Ubaldini el secretario general de la CGT. León XIV, que falta confirmar pero todo indica que vendría a la Argentina, ¿lo imagina eligiendo algún lugar que haya tenido que ver con la actividad de Bergoglio en alguno de los barrios populares?

Es nuestro deseo, no por “cholulismo” eclesiástico, sino porque le haría mucho bien a la gente de los barrios populares la presencia y la cercanía del Papa, un poco también como continuidad del pastoreo de Bergoglio. Ojalá se pueda dar.

Por supuesto, lo tomamos como una posibilidad. Me imagino que puede depender también de lo apretada de la agenda que este viaje pueda tener, pero creo que sería muy bueno para nuestra patria que el Papa visite un barrio popular, que visite también los lugares donde se está trabajando mucho en el Hogar de Cristo.

MV/MSS