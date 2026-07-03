Peter Thiel afirmó que el papa León XIV trabaja para los comunistas chinos

El inversor tecnológico multimillonario Peter Thiel acusó al papa León XIV de actuar como un agente comunista chino en el Festival de Ideas de Aspen por pedir la regulación de la inteligencia artificial. Asimismo, afirmó que el Partido Demócrata podría tomar el control del Gobierno de Estados Unidos en un futuro cercano de la mano de los socialistas.

En el evento, Thiel habló con el politólogo Francis Fukuyama, con quien ya había tenido la oportunidad de debatir 14 años antes. Mientras que en esa época debatieron sobre las causas del estancamiento tecnológico, como la desigualdad de ingresos, los fracasos de la tecnología de energía limpia y el bloqueo de proyectos de infraestructura estadounidenses, en esta ocasión se centraron en el futuro de la democracia occidental.

La fábula de la inteligencia artificial

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El fundador de Palantir y PayPal mantiene una estrecha relación con el presidente Donald Trump, ya que fue uno de sus primeros partidarios en Silicon Valley. Por otro lado, fue crucial para el lanzamiento de la carrera política de JD Vance, el actual vicepresidente, quien trabajó en la firma de inversión cofundada por multimillonario, Mithril Capital.

Peter Thiel acusó al Papa de trabajar para los comunistas chinos

En mayo de este año, el papa León XIV declaró que la IA debía ser “desarmada” y abogó por una mayor regulación internacional de la misma en su primera encíclica, “Magnífica Humanitas”. Peter Thiel interpretó este pedido como una amenaza para ralentizar a Estados Unidos en la “carrera” contra China por los avances de esta tecnología, por lo que lo acusó de “trabajar con los comunistas chinos”.

El fundador de Palantir y PayPal mantiene una estrecha relación con el presidente Donald Trump, ya que fue uno de sus primeros partidarios en Silicon Valley.

El Vaticano no emitió respuesta a esta acusación, a pesar de las solicitudes de comentarios. Esta no fue la primera vez que el empresario arremetió contra el mismo, sino que en marzo él realizó un ciclo de conferencias en Roma sobre cómo el Anticristo podría manifestarse en un gobierno mundial que toma el poder con promesas de proteger a la humanidad contra amenazas existenciales, como el calentamiento global o la IA, lo que inquietó a la Santa Sede.

Por qué podría haber una “toma de poder” socialdemócrata, según Thiel

Durante el debate con Fukuyama, el politólogo argumentó que la democracia liberal es el mejor sistema político de la humanidad, a pesar de los extremismos. No obstante, Thiel advirtió que la extrema izquierda poco a poco empezó a dominar la política estadounidense, debido a que los socialistas demócratas ganaron influencia en el partido socioliberal de Estados Unidos.

El ajedrez de Peter Thiel

“Creo que va a tomar el control de manos de los socialdemócratas”, declaró Peter Thiel, en base a la victoria del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y de otros candidatos socialistas. “El Partido Republicano no importa tanto. Es el menos importante. Cuando el Partido Demócrata desaparezca, este país estará acabado”, continuó el inversor.

Otras intervenciones polémicas de Peter Thiel

Por otro lado, en la misma conferencia, Thiel sostuvo que la Revolución Americana fue profundamente malinterpretada, ya que según él, no se trató solo de una campaña contra el rey Jorge III, sino de una revuelta contra un parlamento británico que ejercía un control totalitario.

Thiel advirtió que la extrema izquierda poco a poco empezó a dominar la política estadounidense, debido a que los socialistas demócratas ganaron influencia en el partido socioliberal.

El multimillonario describió al sistema constitucional de la Unión Europea como una burocracia estancada y regida por normas en las que las personas no tienen poder para tomar decisiones. Además, señaló que la Constitución de Estados Unidos fue diseñada como una corrección al gobierno británico con el objetivo de obtener una presidencia más poderosa.

A Peter Thiel no le anda el timbre: una semana frente a la mansión del tecnomagnate

Otra de las intervenciones más importantes de Thiel en el evento se trató de Palantir, la empresa de software que cofundó, y la relación que mantiene con agencias federales estadounidenses, como el Pentágono y el Servicio de Inmigración Control de Aduanas. Él afirmó que es positivo que las compañías tecnológicas tengan tanta influencia, ya que significa que los centros de poder están distribuidos.

En cambio, como ejemplo de este último argumento, Thiel teorizó sin fundamentos que la empresa de IA Anthropic podría manipular las elecciones de 2028 a favor de los demócratas. El inversor declaró que esta podría utilizar sus modelos de IA para superar cualquier esfuerzo ideológico que el magnate Elon Musk pudiera realizar a través de X.

JSM/fl