Daniel Catalano: "Lo que está haciendo Massa se llama ajuste"

El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y aseguró que "hay una persecución muy fuerte sobre quienes pensamos distinto al gobierno porteño". Por otro lado, manifestó que "no hay ninguna figura política que pueda ser la antítesis de lo que es el neoliberalismo" más que CFK y, por último, aseveró que "lo que está haciendo Massa se llama ajuste".

Hoy el centro está convulsionado por una marcha en la que participa ATE Nacional. ¿ATE Capital adhiere o no a esta marcha?

No, ATE Capital no se adhiere a esta marcha. No fuimos convocados, estamos en la CTA de los trabajadores. No se nos invitó a participar de este debate.

Usted estuvo presente el sábado en la casa de Cristina Fernández. Cuéntenos lo que sintió personalmente y lo que vivió allí.

Lo que sentí en particular es que se estaba intentando alejar a la líder política de su pueblo y que hay una persecución muy fuerte sobre quienes pensamos distinto al Gobierno porteño y que nos lo hacen saber aislando a Cristina de la comunidad y rodeándola de fuerzas policiales.

Algunos piden la pena de muerte y otros que la fusilen. Son datos a tener en cuenta. El juez Roberto Gallardo dio la orden para que se retiren las vallas y la policía.

Ayer, en la cancha de Defensores de Belgrano la policía de la Ciudad de Buenos Aires sacó una bandera de apoyo a Cristina a los hinchas del club.

La Justicia porteña ordenó a Larreta retirar a la policía de la casa de Cristina Kirchner, pero la Ciudad no lo acatará

Usted escribió una nota en El Destape en la que asegura que el 2023 es con Cristina. ¿Se refiere a que sea la candidata a presidente el año próximo?

Claro que sí. Cristina tiene que ser la candidata en 2023. Hoy no hay ninguna figura política que pueda ser la antítesis de lo que es el neoliberalismo y que pueda concentrar el volumen político que ella posee, además de generar el amor que emana sobre una parte muy importante del pueblo argentino.

¿Qué opina de la actuación de Sergio Massa y las medidas que está tomando? ¿Considera un ajuste o va en contra de la histórica posición distribucionista del peronismo?

Lo que está haciendo Massa se llama ajuste, eso define su gestión. Trabaja para los mercados y no para generar alivio en la comunidad que votó el Frente de Todos. De hecho, no controla la inflación y no crea instancias de acompañamientos, sacando el aumento de los jubilados. No hubo ninguna otra gestualidad hacia la comunidad.

Lo cierto es que no puede controlar los precios y se sigue todavía en esta escalada. Además, otorgaron los aumentos de la energía, la nafta y el boleto de colectivo. Toda una situación que atenta contra nuestro bolsillo.

