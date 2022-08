Cristina Kirchner: "Nerón, Nerón que grande sos!!!"

El juicio de la historia

La causa “Vialidad” va llegando a un momento bisagra, en lo que se puede considerar como el proceso más importante de las últimas décadas, pudiendo afirmarse que es tan relevante como el juicio a las Juntas Militares. El fiscal Diego Luciani concluyó su alegato, y pidió condenar a la ex Presidente Cristina Fernández a la pena de 12 años de prisión. De esta forma comenzó a cerrarse una etapa en la que finalmente “la historia” y el Poder Judicial, están juzgando a la Vicepresidente no solo por delitos de corrupción; sino también por el masivo daño que dicho saqueo ha provocado al progreso de futuras generaciones de argentinos.

En las horas previas a la declaración del fiscal, más de 500 intendentes respaldaron a la Jefa, y esa misma noche, de la mano de la militancia, se lanzó su candidatura presidencial. En efecto, frente a la falta de argumentos jurídicos, debía imponerse un plan al estilo Lula da Silva. Esta estrategia además requería un pronunciamiento político, que no habiendo podido hacerlo dentro del marco del proceso; la ex mandataria lo hizo desde su despacho del Senado. En su alocución no solamente ofició de hábil declarante en favor de los argumentos de la fiscalía, sino que además comprometió a su difunto esposo, Néstor Kirchner, y también abrió la puerta para que el Presidente Alberto Fernández sea investigado por la fusión de Cablevisión. Como esto resulta insuficiente para el plan que se deja ver, la Vice manifestó que “Su AFI” realizó tareas de inteligencia sobre el primo de Mauricio Macri; a quien en esa corta pero emotiva transmisión, invitó sutilmente a subirse al ring para las próximas elecciones 2023.

Que el caos Neronista no nos haga olvidar el ajuste de Massa

La invasión militante al barrio porteño de Recoleta, el uso del mobiliario público como baño, y la presencia de volquetes repletos de piedras para demostrar amor por la compañera, así como la falta de coraje del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para cuidar tanto a vecinos como a sus propios policías; ha hecho que por unos días hemos dejado de hablar del estado crítico de la economía y el plan de ajuste del Ministro de Economía Sergio Massa. La inflación de julio fue de 7,5%, ya cercana al 100%; y muy superior a Venezuela 5,3% y Bolivia 0,34%. ¿Hay señales de un plan para los próximos meses? Hasta ahora como única medida, decidieron actualizar tarifas en beneficio de los aliados del ministro, Daniel Vila y José Luis Manzano. Así es, aquel que iba a terminar con los “ñoquis de La Cámpora” ensaya un recorte tibio que impactará en los que siempre pagan la fiesta.

Por su parte la esposa de Sergio, Malena Galmarini dijo que “No es tarifazo, es redistribución de subsidios”; a los que se podrá acceder, siempre que el beneficiario renuncie al secreto fiscal. En este escenario “Neronista”, donde la Jefa está dispuesta que su gente ponga el lomo frente a una eventual represión para ser instalada como candidata, la CGT marchó contra la inflación. Sí, como si se tratara de un fenómeno de la naturaleza que nadie sabe de donde proviene. Estamos frente a un escenario bien diferente al de algunas semanas atrás, donde la salida de la ministra Silvina Batakis dio por terminado el plan Daniel Scioli y en el camino también se cargó al proyecto del Jefe de Gabinete Juan Manzur o “Juan XXIII”.

Los fondos que no van a llegar

La solución al problema económico argentino tiene a la geopolítica como condición necesaria para lograr ese objetivo. Dicho esto, ¿cómo andamos en política exterior? Los funcionarios de Cancillería recibieron al embajador suizo con la bandera de Dinamarca, porque total son parecidas. El tema litio y china forma parte también de la agenda internacional, ya que el Ministro “Ventajita” Massa estuvo jugando al límite entre las necesidades de caja y los vetos que vienen del mundo libre. Por otro lado, aparecieron vínculos entre la tripulación del avión iraní y el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci; mientras tanto, el embajador de la República Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, dijo que la justicia de nuestro país tiene secuestrado al avión de la empresa Emtrasur. Todavía no sabemos si este hombre es representante nuestro allá o de ellos aquí.

La guerra en Ucrania continúa, y las noticias vienen desde Crimea, donde el aeródromo en el pueblo de Hvardiyske fue bombardeado. Esto nos hace pensar que el gobierno de Kyiv buscará aislar esa región y quitar a Rusia el único puerto militar cuyas aguas no se congelan durante el invierno; buscando un giro inesperado al conflicto. Esto se suma a que explotó otro depósito de municiones del ejército ruso en Bélgorod, Rusia. Sin embargo, la novedad más impactante ha sido la muerte de Daria Dugina, hija de Alexander Dugin, ideólogo del régimen de Vladimir Putin. Con este hecho, la guerra ha llegado al corazón del poder ruso. Sumemos que en los últimos días incendiaron el BMW X6 perteneciente a Yevgeny Sekretarev, Jefe Adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Rusas, en el departamento de censura, que está involucrado en las persecuciones de los rusos contra la invasión. Todo esto ocurre mientras el líder del Kremlin, habló en el foro "Armia 2022" que tiene lugar en su país, donde dijo que apuesta al desarrollo de una "cooperación técnico-militar lo más amplia y multilateral posible" también con países de Asia y África. En efecto, éste afirmó que “Rusia está dispuesta a ofrecer a sus aliados y socios el armamento más moderno, desde armas de fuego hasta blindados, artillería, aviación militar y drones de asalto”. En definitiva, con nuestros silencios sobre el tema y guiños eventuales al Kremlin; seguimos parados en el lado equivocado de la historia, dónde nuestros problemas estarán lejos de ser solucionados.

Desde la Asamblea Legislativa Blue de las últimas semanas, todos los días escuchamos más de Sergio Massa y Cristina Fernández, y cada vez menos de Alberto Fernández; salvo cuando abre la boca para meterse en la división de poderes o amenazar al fiscal Diego Luciani.