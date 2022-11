El presidente del Grupo América y dueño de Edenor, Daniel Vila, aseguró que Edesur "seguro va a ser comprado por un grupo local". Por otro lado, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) las posibilidades electorales de Sergio Massa y Cristina Kirchner.

¿Cómo tomaste que Edesur decidiera irse del país?

Se venía comentando hace tiempo. Los accionistas italianos quieren abandonar algunos países de Latinoamérica, así que no fue una novedad.

¿Tiene que ver con las decisiones de muchas empresas multinacionales, que después de la pandemia redujeron su exposición a nivel global, y se concentraron en la áreas más rentables?

En parte habrá sido eso. Enel tomó una estrategia a nivel global que es bajar el nivel de endeudamiento. Y también tiene que ver con algunas dificultades que presenta el país para aquellos que nos dedicamos a la distribución energética.

Otras complicaciones tienen que ver con la regulación de tarifas y poder llegar a un acuerdo sobre el endeudamiento con CAMMESA. Todo eso seguro apuró la decisión, pero son sólo especulaciones.

Los motivos detrás de la salida de más de 22 empresas extranjeras de Argentina

¿En qué país tenía empresas similares?¿Y de cuáles se fue y en cuáles se queda?

No estoy muy seguro, pero creo que estaban en Brasil y Perú. En el primer caso se quedan y se van del segundo.

Si es como mencionás, habla de una decisión que no trata sólo de reagrupamiento global, sino de situaciones particulares. ¿Quién imaginás que puede ser el comprador? ¿Es local o internacional? ¿Modifica en algo esa decisión?

No, no modifica la estrategia de Edenor. No somos empresas en competencia. Las áreas que cada compañía cubre son diferentes. Es un servicio público. Seguro Edesur va a ser comprado por un grupo local. Esto es porque no abunda la inversión extranjera en la Argentina.

Daniel Vila es amigo del ministro de Economía Sergio Massa

Y en ese sentido, ¿te arrepentís de haber hecho esa inversión en Argentina?

Confío en que fue una decisión acertada. Entramos a la compañía a un valor relativamente bajo, y la expectativa es que con el tiempo y con algunas modificaciones en materia regulatoria que estamos haciendo, seguro va a tener un valor de mercado importante. Fue una apuesta a mediano o largo plazo. Siempre que la economía argentina acompañe, claro está.

El futuro económico argentino

¿Cuál es tu expectativa de mediano y largo plazo a nivel macro en el país?

Sergio Massa está tratando de llevar el barco a puerto, no es fácil. Esto es poder llegar con serenidad a la elección de 2023. Y dependiendo de quién gobierne se pueden lograr consensos. A partir de eso es posible pensar en una economía estabilizada, de acá a cinco años, mínimo.

Cuando hablás de generar acuerdos, ¿ves a Cristina Kirchner con intenciones de un corrimiento hacia el centro o en una posición intransigente?

La intransigencia en está Argentina que estamos viviendo no existe más. Podrá ser un poco más o menos permeable al cambio, pero solo no se sale. Ninguno de los dos grandes partidos que tenemos puede hacerlo. Van a necesitar del Congreso, por ejemplo. Si querés sancionar leyes, lo tenés que hacer en un acuerdo con la oposición y fijando algunas políticas de Estado.

Jorge D’Onofrio: "Los argentinos nos merecemos tener a Sergio Massa como presidente"

¿O sea que, más allá del candidato, hay un clima social y político de que no se puede seguir con la confrontación?

Es que, de lo contrario, no hay salida. Vamos a superar esta etapa del odio. Sin consenso, no hay solución.

La posibles candidaturas del Frente de Todos

Vos sos amigo de Massa, y has dicho que creés que va a ser presidente en algún momento. ¿Eso sería el año que viene?

Creo que va a ser más adelante. Está muy concentrado en los problemas económicos del país. Y lo veo bien en ese ministerio. Si pensara en las elecciones 2023, no estaría concentrado en la gran responsabilidad que tiene actualmente.

Massa en crisis, deuda en pesos saturada y dólar picante

Y en ese sentido, recordando la foto tuya cuando Cristina Kirchner presentó su libro, ¿te la imaginás como candidata del Frente de Todos?

Te aclaro que fui a esa presentación sólo porque era de un ex presidente. Me invitaron y fui, nada más. Y no la veo como candidata. Tiene otras urgencias y problemas judiciales.

¿Y quién sería el candidato del Frente entonces?

Tienen un problema severo. Es difícil imaginar un candidato del Frente de Todos que no sea Massa o Cristina.

