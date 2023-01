Argentina, 1985 fue nominada en la categoría Mejor película internacional en los premios Oscar.

El film de Santiago Mitre competirá en esta instancia con All quiet on the western front (Alemania), EO (Polonia), The Quiet Girl (Irlanda) y Close (Bélgica). ¿De qué tratan estas películas y cuál es la más dura competidora de la película argentina?

EO (Polonia)

EO es la candidata polaca a los Oscar. Dirigida por Jerzy Skolimowski, la película narra la perspectiva de un asno gris, que pasa de dueño a dueño y experimenta la alegría y el dolor de los humanos en el proceso.

“El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un animal. En su camino, EO, un asno gris de ojos melancólicos, se topa con buena gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia”, dice la sinopsis.

El film es una reinterpretación de la película francesa de Robert Bresson Au hasard Balthazar (1966), considerada como una de las mejores películas del siglo XX.

The quiet girl (Irlanda)

La película irlandesa The Quiet Girl se convirtió en la primera película de esa nacionalidad en lograr una nominación al Oscar.

El film está situado en la Irlanda rural de 1981. “Cáit es una reservada niña de nueve años que está desatendida por parte de su pobre, disfuncional y demasiado numerosa familia. Se enfrenta en silencio con dificultades en la escuela y en casa, y ha aprendido a pasar desapercibida para cuantos la rodean. Cuando llega el verano y se acerca la fecha del parto de su madre, Cáit es enviada a vivir con unos parientes lejanos. Sin saber cuándo volverá a casa, se queda en el hogar de unos desconocidos sin más pertenencias que la ropa que lleva puesta. Poco a poco, y gracias a los cuidados de la familia Kinsella, Cáit realiza notables progresos y descubre una nueva forma de vivir. Pero en esta casa donde reina el afecto y no parece haber secretos, ella descubre una dolorosa verdad”, se explica en la sinopsis.

Close (Bélgica)

Close es una película de drama y coming-of-age belga dirigida por Lukas Dhont que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

La película está protagonizada por Eden Dambrine, Gustav de Waele, Emilie Dequenne y Léa Drucker y sigue a Léo y Rémi, de 13 años, que son amigos de toda la vida. Hasta que un suceso impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender.

All quiet on the western front (Alemania)

El largometraje está inspirado en la novela del mismo nombre del escritor alemán Erich Maria Remarque. El libro también tuvo una adaptación, estrenada en 1930, que fue ganadora del premio Oscar a mejor película y a mejor director, otorgado a Lewis Milestone.

La película dirigida por Edward Berger sigue la vida de Paul Baumer, un joven soldado de las fuerzas alemanas que, al enlistarse con sus demás compañeros de su misma edad, pronto se verán sobrepasados por la cruda realidad de la guerra, que dista de las promesas de gloria que soñaban.

El papel protagónico de Paul Baumer está a cargo de Felix Kammerer, siendo su primera actuación como protagonista de su carrera. Otro de los grandes nombres del reparto es Daniel Brühl, más recordado por sus papeles en películas como "Bastardos sin Gloria", "Rush" y la serie "The Alienist".

Esta película es la gran candidatas a llevarse el premio mayor. El film viene de obtener 14 nominaciones en los premios BAFTA, incluyendo las categorías de mejor película y dirección.

Además, el largometraje obtuvo nueve nominaciones a los Oscar, incluyendo la de Mejor película.

