"Argentina, 1985" y la última ganadora argentina del Oscar

Si hubo algo que nos demostró el mundial, es que no existen las casualidades. Lo dijo Messi en su icónico discurso en la previa de la final de la Copa América y lo reconfirmamos con la cantidad de coincidencias que había entre el Mundial de 86 y el de Qatar, con un final que ya conocemos. ¿Por qué no volverse a ilusionar con un nuevo triunfo argentino, esta vez en el mundo del cine?

La última vez que Argentina ganó el Oscar fue en 2009, con El Secreto de sus Ojos. Hay una serie de coincidencias entre los galardones de ese año y la nominación de Argentina, 1985.

El año en que nuestro país consiguió el segundo premio de la Academia de su historia, había una película de Avatar nominada a Mejor Película y una alemana -La cinta blanca de Michael Haneke- era la mayor candidata a llevarse el premio en la categoría internacional.

"Argentina, 1985" fue nominada a los Oscar

Esta fórmula volvió a repetirse en esta ocasión. La secuela de Avatar, Avatar: El camino del agua integra la lista de diez films nominados como Mejor Película y All quiet on the western front es la favorita en la categoría extranjera tras llevarse nueve nominaciones en los premios.

Como tercera coincidencia, está la presencia de Ricardo Darín, que formó parte de los elencos de ambas películas. Gracias a esta nominación, obtuvo el récord por la mayor cantidad de participaciones en películas candidatas al Oscar (4, contra las 3 de Norma Aleandro).

Ricardo Darín y un nuevo récord por la nominación de "Argentina, 1985" al Oscar

Para agregar un poco más de épica al asunto, ya alejándonos del triunfo de El secreto de sus ojos en particular, hay un dato más a tener en cuenta. El primer Oscar que recibió nuestro país, el de La Historia Oficial, fue por una película de 1985 (el mismo año del título de la película de Santiago Mitre), su temática estaba vinculada a la última dictadura militar (al igual que este largometraje) y el premio se entregó en 1986, el mismo año en que salimos campeones del mundo (como en 2022, el año del estreno de la película que compite ahora por un lugar en la gloria cinematográfica eterna).

Ya ganamos la tercera en el fútbol, ¿Será el momento del tercero en el cine? Habrá que esperar hasta el 12 de marzo para saberlo. Pero hasta entonces: elegimos creer.

FM JL