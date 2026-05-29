Del PRO al “Rufusgate” de Martín Menem

La figura de Santiago Fernández Cosimano volvió a quedar en el centro de la escena política por su rol dentro del esquema comunicacional de la Cámara de Diputados que preside Martín Menem. Su nombre circuló con fuerza en medio del llamado “Rufusgate”, la controversia que atravesó al entorno del titular de la Cámara y volvió a exponer el funcionamiento interno del área de comunicación parlamentaria.

Aunque para muchos apareció como una figura nueva dentro del universo libertario, su recorrido político y profesional tiene más de quince años dentro del Estado y atraviesa distintas etapas del PRO, la gestión pública nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la comunicación institucional y el Congreso.

Actualmente Fernández Cosimano se desempeña como Director General de Comunicación y Prensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, cargo al que llegó en abril de 2025, después de haberse desempeñado como asesor de comunicación y vocero directo de Martín Menem.

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Su desembarco en el entorno del presidente de Diputados fue la última estación de una trayectoria extensa que comenzó mucho antes.

Según surge de su perfil profesional, su ingreso al Estado fue en noviembre de 2009, cuando trabajó en el RENAPER, dentro del Ministerio del Interior, como administrativo vinculado a tareas de asistencia de base de datos.

Luego pasó a la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde integró el equipo de discurso entre 2010 y 2012, durante la administración porteña del PRO.

Más tarde llegó al Congreso nacional como asesor de bloque en la Cámara de Diputados, función que ocupó entre 2013 y 2015.

Fue justamente durante ese período cuando su nombre tomó visibilidad pública por un episodio político que años después volvió a reaparecer en redes y discusiones sobre nombramientos estatales: su cruce con Delfina Rossi.

En 2015, Fernández Cosimano cuestionó públicamente la designación de Rossi en el directorio del Banco Nación. La economista —hija de Agustín Rossi— había sido nombrada con 26 años y el hecho abrió un debate político sobre antecedentes, mérito y acceso a cargos dentro del Estado.

Con el paso del tiempo, ese episodio volvió a circular por un motivo particular: cuando realizó aquellas críticas, Fernández Cosimano ya acumulaba seis años trabajando dentro de la administración pública.

Su carrera siguió luego dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde ocupó dos cargos jerárquicos: Director de Prensa y Comunicación entre 2016 y 2018, y luego Director de Gestión Territorial entre 2018 y 2019.

En paralelo desarrolló actividad académica como profesor de la Universidad de Buenos Aires entre 2016 y 2024.

También tuvo un paso por la gestión deportiva: entre 2022 y febrero de 2024 fue Coordinador General de San Lorenzo de Almagro, con funciones vinculadas a la articulación operativa del club, coordinación de áreas, planificación institucional y estrategia de crecimiento societario.

En marzo de 2024 regresó al Congreso como asesor de comunicación de la Cámara de Diputados y vocero del presidente del cuerpo, Martín Menem. Un año después fue ascendido al máximo cargo del área de prensa parlamentaria.

Su recorrido muestra una trayectoria sostenida dentro del Estado que combina comunicación política, gestión pública, docencia, estructura partidaria y armado institucional.

Y es esa trayectoria la que hoy vuelve a quedar bajo observación política tras el “Rufusgate”, una crisis que no sólo impactó sobre el entorno de Martín Menem sino que también volvió a poner el foco sobre quiénes integran su mesa política y comunicacional dentro del Congreso.