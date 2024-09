Día 283: Milei, encuestas y mercados, amores contrapuestos

“Es necesario un equilibrio entre el mercado y la opinión pública, lograr ganar la elección y al mismo tiempo lograr la aprobación de una macroeconomía consistente. Es un triángulo en el cual, si uno privilegia, en exceso, un sector antes que otro, termina chocando”, sostuvo Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Muchas veces se utiliza como metáfora al estado de enamoramiento entre dos personas para medir la popularidad de un gobierno. Hay encuestas que señalan que la relación entre el gobierno de Javier Milei y quienes lo apoyaban desde el principio empezó a desgastarse.

Los primeros meses de una gestión son considerados como “la luna de miel”, tiempo en el que los recién casados están de viaje, frecuentemente en algún destino paradisíaco. Durante la luna de miel de un gobierno, se entiende que la sociedad le da un periódo de gracia en el que tolera las dificultades del día a día, porque se considera que no son responsabilidad de un gobierno recién asumido y que se debe esperar un tiempo prudencial para empezar a juzgar su gestión.

Sin embargo, se espera que una pareja siga enamorada luego de una luna de miel y pasado los meses y los años puede disminuir algo de la intensidad de los sentimientos iniciales, pero no el afecto y el apoyo recíproco. Pero, si es una pareja consolidada, sobrevive el amor, la admiración mutua y los proyectos en común son una realidad que mantiene unido a los dos amantes.

Cae la imagen de Milei: el 57,3% desaprueba la gestión de su gobierno

El investigador del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Colima, Sergio Adrián Montero Cruz, explicó que existen dos momentos: el enamoramiento y el amor, que aunque parecen ser lo mismo, no lo son. En el primero de ellos, dijo, se activan alrededor de 19 áreas cerebrales del sistema límbico, desde donde se genera el deseo por la otra persona y disminuye la actividad de la corteza prefrontal. El segundo, cómo decíamos luego, se inicia luego de que esta revolución hormonal y de actividad neuronal, disminuye y la actividad de la corteza prefrontal, encargada en buena parte del razonamiento y el buen juicio, vuelve a funcionar plenamente.

Según Montero Cruz y otros expertos, el estado de enamoramiento dura aproximadamente seis meses, Freud planteaba hasta 18 meses. ¿En qué momento está la relación del Gobierno con la sociedad?

Milei se escribe libertario, pero se pronuncia autócrata

Según algunas encuestas, a fines de agosto, probablemente luego de una de las tantas represiones de los miércoles a los jubilados, comenzó un declive de la imagen positiva del presidente Javier Milei, algo que parecía improbable a pesar del contínuo deterioro de las condiciones de vida de la población.

El 18 de septiembre, el consultor político Juan Courel compartió un gráfico de otra consultora reconocida, Shila Vilker, en su cuenta de X. En el gráfico hay una tendencia representada por la línea verde, que es la percepción positiva de la evaluación de la gestión nacional, y una tendencia negativa representada por una línea roja.

A lo largo de los diferentes meses del gobierno de Javier Milei se mantuvieron bastante emparejadas con leves predominancias de una y otra tendencia, hasta fines de agosto, en la que la tendencia de percepción positiva empezó a descender hasta el 44,2% y la roja ascendió hasta 54,2%. Es decir, hasta el día de ayer, que fue el último corte de la encuesta, hay una diferencia de 10 puntos entre la imagen positiva y la imagen negativa de la gestión de Gobierno, y este punto parece ser la inauguración de una nueva tendencia que parece profundizarse.

Juan Courel acompañó este gráfico con la siguiente frase: “Confirmado: fin de la inercia más larga de la que tenga memoria”, pero hay que reconocer que al mes 9 de las anteriores presidencias, los presidentes tenían mayor aprobación que la que tenía Javier Milei, ni hablar de la pandemia, cuando Alberto Fernández tenía 80% de valoración positiva, o Mauricio Macri, que en agosto de 2016, tenía una aprobación cercana al 65%.

Tuit de Juan Courel y encuesta de Shila Vilker sobre la imagen del Gobierno.

Gustavo Córdoba, analista político y director de la consultora Zubán-Córdoba, expresó algo similar en este programa. El 16 de septiembre, el analista sostuvo en Modo Fontevecchia que “Si el contexto económico no cambia, es probable un escenario de voto castigo”.

Por su parte, Santiago Giorgieta, director asociado de la consultora Proyecciones, también se refirió en este sentido a la imagen del Gobierno. El 17 de septiembre aseguró en Radio 10 que “el votante de Milei está decepcionado y hay muchos arrepentidos”. Además, señaló que los votantes de Milei dicen que “el ajuste es perder la libertad”.

Además, el periodista político Pablo Ibáñez, en su podcast junto a Alfredo Zaiat, hizo un análisis similar, aunque con matices. El 18 de septiembre, en el podcast Mano a Mano, Ibáñez expresó que la última semana “hubo una sucesión de errores no forzados”.

Gustavo Córdoba: "El 70% de la población cree que el Gobierno trabaja para los ricos"

Vale aquí una reflexión: Lacan decía que, en el proceso de enamoramiento, donde es lo hormonal lo que funciona, se da lo que uno no tiene a alguien que no es. El enamorado ve, en su objeto de amor, a alguien magnífico sin defectos, lo que necesita. Y, al mismo tiempo, se disfraza de algo que no es, y finalmente, el paso del tiempo impone la realidad. Una abuela decía, con cierta sabiduría en las cuestiones de amor, que “por aquello que te vas a enamorar, es por lo mismo que te vas a divorciar”. Este es un llamado que le hacemos a todos los presidentes cuando están en su momento de gloria y se creen que eso es permanente, pero cuanto más altos están, se cae con más fuerzas.

Sin embargo, siguiendo la misma metáfora, podríamos decir que hay otro amante que completa el triángulo amoroso en el que está metido el Gobierno: los mercados. Parece que esta relación está en un momento muy distinto a la que la gestión libertaria mantiene con el resto de la sociedad. Vamos a analizar a varios economistas para explicar la reacción de los mercados al último discurso del Presidente.

El 17 de septiembre, en Modo Fontevecchia, Hernán Lacunza, analizó el presupuesto 2025 presentado por el Presidente: “El presupuesto tiene un primer mensaje importante para los mercados”

Sin embargo, toda relación tiene sus reparos y desconfianzas. Es por esto que Lacunza matizó la visión que los mercados tienen sobre el Gobierno: “Los mercados le están diciendo al Gobierno que pueden estar de acuerdo más o menos con su orientación política, pero no le dan crédito”.

Aquí se plantea un triángulo, los mercados aceptan y dicen que no les interesa que el Presidente cambie su visión si la Argentina no cambia. Es decir, si los votantes y los representantes de estos, como los senadores, diputados y gobernadores, con cualquier cambio que el Presidente haga, va a ser modificado a posteriori, lo importante, finalmente, es el consenso. Para que un cambio o cualquier modificación resulte creíble y digna de crédito, tiene que haber un grado de consenso y una imposición de un sector contra otro, que indica que lo que hoy puede ser una realidad, puede modificarse rápidamente dentro de pocos meses. Por eso, el varadero amor es más duradero que el enamoramiento.

Hernán Lacunza: "Que el presupuesto lo haya presentado el Presidente realza un instrumento que estaba devaluado"

En la misma línea, el asesor financiero Omar de Lucca, aseguró en Canal E que los mercados “reaccionaron de manera positiva”, porque, según él, el Gobierno no va a tener que tomar nueva deuda el año que viene.

Hay ocasiones en las que mantener una relación estable con los mercados da una idea de bienestar en la gestión general de un Gobierno que puede resultar engañosa. Otras veces, meses antes de un estallido, la relación con los mercados era saludable. Un ejemplo es la tapa de Clarín de antes del estallido de 2001, en la que se puede apreciar esto.

Meses antes del estallido de la convertibilidad, la relación con los medios, los inversores y los analistas, no indicaba que meses después iba a estallar todo. La tapa de Clarín, que informaba el déficit cero y las reformas de De la Rúa fue en agosto de 2001, y en diciembre del mismo año, explotó todo. Una tapa que podría haber sido referida tranquilamente al gobierno de Milei luego del discurso en el Congreso. Recordemos cuatro meses después, el Gobierno de De la Rúa enfrentó dificultades que terminaron con el fin anticipado de la gestión de la Alianza.

La tapa de Clarin cuatro meses antes del estallido de 2001.

En otra ocasión, en el 2019, días antes de las PASO, la consultora de Levy Yeyati publicó una encuesta en la que Mauricio Macri vencía a Alberto Fernández por cinco puntos y luego, como sabemos, el ex presidente Macri perdió por 10%. Tal vez, la consultora de Yeyati más cercana a los mercados tuvo alguna lectura con mayor influencia de ese sector. Otro ejemplo de aparente “cielo claro” al que luego le vino una tormenta inesperada, fue en diciembre del año 2017. El gobierno de Macri había ganado la elección de medio turno, planteaba una modificación en la corrección de la proyección inflacionaria, y todos los analistas, el Banco Mundial, el FMI y prácticamente todos los consultores económicos argentinos, con algunas notables excepciones, como Marina Dal Poggetto, proyectaban un crecimiento del PBI del 3% y un dólar de 20 pesos para el 2018. Sin embargo, terminó siendo un decrecimiento de 3% con una crisis monumental y un dólar de 40 pesos. Por lo tanto, el futuro es impredecible y las encuestas tienen una razonable capacidad de predecir el futuro, teniendo en cuenta lo voluble que es la sociedad, pero con márgenes de error muchísimo mayores que lo que se asignan matemáticamente.

Por otra parte, es cierto que la estabilidad macroeconómica que otorga la estabilidad de los mercados ofrece una perspectiva de tranquilidad en la sociedad, en la que el valor del tipo de cambio se encuentra más o menos tranquilo. Además, muchas veces los procesos profundos que se desarrollan en la sociedad no encuentran voces que los canalicen y den cuenta de los padecimientos que tienen la población en determinados momentos.

El bloque radical en Diputados reconoce la ruptura, pero los legisladores mileístas siguen adentro

El columnista y militante peronista Pitu Salvatierra, dio una opinión del estado actual de la sociedad en Futurock el pasado 18 de septiembre: "¿Cómo nos vamos a manejar, desde el campo popular, con focus groups? Hay que hacer lo que las convicciones dicen que hay que hacer". Además, Salvatierra demostró su enojo con la dirigencia peronista: “hay que defender a los trabajadores, a los jubilados y a los que no comen”.

Es cierto lo que dice Salvatierra, el primer año de cualquier presidente es el presidente contra él mismo. La centralidad que tiene el primer año, hace que no le entren las balas de lo que le haga la oposición, pero sí de lo que él haga bien o mal. respecto a lo que dice Pitu Salvatierra, me recuerda a Noelle Neuman, la famosa politóloga alemana, que escribió sobre la pirámide del silencio. Está claro que cuando alguien gana, en los focus group, las persona tienden a contestar lo que debería ser políticamente correcto, que es apoyar a quien gana, y reprimen sus propias ideas. La gente no cambia de la noche a la mañana, mantienen ideas que las reprimen porque piensan que no son políticamente correctas, de la misma manera que en la Argentina hay una derecha cercana a las posiciones de Milei que no nacieron con él. Ayer, en este programa, conversamos con él ahora radical libertario, Mariano Campero, que había sido intendente de las afueras de la capital tucumana, sobre que en Tucumán Bussi ganaba las elecciones en los años ‘90. También hay que decir que, en este mismo país, ganaron elecciones militares de los famosos carapintadas, como el caso de Aldo Rico. No hubo dictaduras durante 53 años (entre 1930 y 1983) por casualidad, una parte de la sociedad argentina pensó siempre así, pero como el discurso dominante, desde la caída de la convertibilidad, era el contrario, esa parte de la sociedad reprimió sus opiniones.

Mariano Campero: "Nada me alegra más que ver enardecidos a todos estos kukas"

Las encuestas, se desarrollan a partir de una teoría de la comunicación, en la que el discurso público tiene un medio social en el que se desarrolla. Hay un fragmento en el que se explica la teoría de Eliseo Verón, matriz teórica de las encuestas de hoy en día. En un video titulado Semiótica en dos minutos, se habla sobre el estudio de Eliseo Verón, que nació en Buenos aires en 1935, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en Francia, donde habían tenido una amplia difusión las ideas socialistas, pero Verón decidió romper con la tradición socidiana y rescatar una idea del signo poco extendida en Europa: la teoría del signo triádico, del filósofo estadounidense, Charles Sanders Peirce, y su concepto de semiosis infinita. En 1988, Verón publicó un libro titulado “La semiosis social: fragmentos de una teoría de la discursividad”. Allí, desarrolló los fundamentos de una nueva forma de analizar los discursos: la sociosemiótica. Verón construye la idea de los discursos sociales sobre una doble hipótesis:

1. Toda producción de sentido es necesariamente social y no puede explicarse sin considerar sus condiciones sociales de producción.

2. Todo fenómeno social tiene una dimensión significativa que no puede dejarse de lado en su análisis.

En definitiva, uno de los amantes, que es el mercado, se expresa día a día en varios índices como el riesgo país y el precio del dólar paralelo. El otro de los amantes, tiene sus tiempos a la hora de comunicar cómo se siente, pero tal vez cuando lo hace, ya sea demasiado tarde.

El agujereado blindaje de Milei

La situación del Gobierno, a diferencia de las personas que pueden estar viviendo un triángulo amoroso, no se resuelve quedándose con la pareja formal o yéndose con el amante. Si la sociedad le da la espalda al Gobierno, los mercados empezarán a alborotarse y esto genera que se desestabiliza la situación macroeconómica. Por otro lado, si el Gobierno cede en las metas fiscales y trata de aliviar en algo la situación social, los mercados pueden desenamorarse, siguiendo con la misma metáfora.

Finalmente, es un equilibrio, como planteamos con Lacunza o como se planteaba con Horacio Rodríguez Larreta. Es necesario un equilibrio entre el mercado y la opinión pública, lograr ganar la elección y al mismo tiempo lograr la aprobación de una macroeconomía consistente. Es un triángulo en el cual, si uno privilegia, en exceso, un sector antes que otro, termina chocando.

