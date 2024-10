Día 326: Hasta el liberalismo, siempre

“El voto de la ex canciller también tenía su valor táctico. La posición de defender el embargo de Estados Unidos a Cuba fue solo sostenida por el propio Estados Unidos e Israel. Dos votos nada más contra otros 187 países que votaron en contra del bloqueo. Un voto a favor del bloqueo hubiese sido visto como un voto de sumisión total a Estados Unidos, como un país sin posibilidad de negociación propia”, señaló Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

El presidente Javier Milei echó a la canciller Diana Mondino porque votó en contra del bloqueo a Cuba en las Naciones Unidas. “Votó mal”, dijeron en el entorno del Presidente. Sin embargo, ¿fue menos liberal el voto Diana Mondino que el que hubiese querido Milei, que era acompañar a Estados Unidos? Vamos a analizar qué quiere decir ser liberal en este sentido.

¿Qué es ser liberal? Es una pregunta muy difícil, pero tratando de dar una respuesta básica podríamos decir que liberal es quien entiende que el individuo es el arquitecto de su propio destino, que no debe haber monarquías, religiones ni ningún soberano que le digan lo que tiene que hacer, ni ninguno por sobre todo lo demás en las cuestiones que tienen que ver con la autonomía individual, y que la búsqueda de cada persona por su propia felicidad y bienestar termina ayudando a que otros también sean felices.

No es que el liberalismo no respete un Estado, por el contrario, solo se puede ser libre en un Estado, porque si no sería la guerra de todos contra todos.

Milei echó a Diana Mondino por votar a favor de Cuba en una Asamblea de la ONU

El liberalismo como corriente político-económica tiene como objetivo crear las condiciones en las que todos somos iguales ante la ley para pelear por nuestros sueños y objetivos. Reitero, el liberalismo no está en contra de alguien por arriba del individuo como la sociedad o el Estado, pero sí está en contra de que haya un soberano, un individuo que esté por arriba de todos los demás.

El Estado es la suma de todos los individuos, el monarca, el soberano o el emperador es uno que no es igual frente a la ley.

¿Entonces, el voto de Diana Mondino en contra de los embargos a Cuba por parte de Estados Unidos es más liberal o menos liberal que el voto que el presidente Javier Milei hubiese querido?

Por su parte, en una oportunidad, Luis Espert dio su visión sobre el liberalismo: “Ser liberal es aquella persona que cree que el individuo se tiene que construir y edificar sobre sí mismo, tener una autoestima enorme y no depender de nadie para hacer lo que quiera. El liberal es un gran humanista”.

Fijense que en la respuesta de Espert sobre qué es ser liberal hay algún tipo de reflexión sobre la humanidad, sobre lo que es mejor para la sociedad mundial en general. Cabría preguntarse si el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos tiene un componente de humanidad de dejar que cada individuo sea arquitecto de su propio destino. El bloqueo comercial contra Cuba no es solamente un bloqueo contra el Gobierno, fundamentalmente es un bloqueo contra los habitantes de Cuba.

Si el régimen cubano es antidemocrático, que lo es, ¿por qué un Estado extranjero se arroga la autoridad para castigar a los cubanos? ¿No es el bloqueo una injerencia de un Estado extranjero al libre comercio entre las personas?

Gerardo Werthein reemplazará a Diana Mondino como canciller

Para intentar dar una respuesta a esto, existe un fragmento en el que se resume la historia del bloqueo a Cuba y sus características, que cuenta que esta relación es una de las situaciones más polémicas de la geopolítica mundial. La primera vez que Estados Unidos aplicó un embargo a Cuba no fue durante la época revolucionaria, sino un poco antes con un embargo sobre la venta de armas a la dictadura de Fulgencio Batista. Sin embargo, tras la Revolución Cubana, Estados Unidos aplicó un segundo embargo mucho más duro, fue una respuesta a las nacionalizaciones de Fidel Castro de muchas empresas extranjeras, entre las que se encontraban grandes corporaciones de Estados Unidos, que de la noche a la mañana sufrieron la expropiación de todos sus bienes en Cuba.

El gobierno estadounidense, furioso y a la vez temeroso de tener un país socialista cercano a la Unión Soviética, no dudó en aplicar un severo correctivo que continúa hoy en día: el famoso embargo a Cuba.

El objetivo de este embargo era crear una situación de pobreza y desabastecimiento en Cuba lo suficientemente grave como para que el pueblo cubano se levantase contra los Castro y los derrocase, instaurando un régimen o una democracia a fin de los intereses de Estados Unidos. De no conseguir estos objetivos, Estados Unidos pensaba que al menos el régimen castrista abriría un poco la mano y se alejaría de la órbita soviética dando pasos hacia la democratización del país.

El embargo comercial son una serie de sanciones económicas financieras y comerciales por las cuales se restringe la compra y venta de mercancías con Cuba. Esta medida tiene muchas más implicaciones de las que parece, ya que no está permitida la comercialización de cualquier bien que tenga más de un 10% de componentes fabricados en Estados Unidos.

De todas formas, no es lo mismo la época en la que existía la ex Unión Soviética, que había una guerra fría y se comenzaba con una guerra atómica entre los misiles que la ex Unión Soviética quiso colocar en Cuba (a pocos kilómetros de Estados Unidos) que la situación actual, después de 50 años, donde el bloqueo casi no tiene más relevancia que algo formal.

Es interesante lo que plantea el fragmento porque expone una razón concreta del bloqueo sin la cuál es difícil entenderlo: El embargo económico para generar caos económico y que los cubanos se levanten contra el régimen, ya demostró que no funciona. Los cubanos han ido aceptando progresivamente cada vez más vivir en una situación de pobreza. De cualquier forma, es lo contrario a las ideas liberales y, al revés de lo que dicen en el gobierno, Diana Mondino votó correctamente.

La votación por la que Javier Milei echó a Diana Mondino.

Sin embargo, dándole por un momento la razón al Presidente, podríamos decir que Diana Mondino debería haber votado como indica la ideología de Javier Milei, que es quien fue votado. El Presidente se define como liberal-libertario, porque ya sabe que la palabra liberal no le cabe.

Trataremos de comprender qué quiere decir libertario agregado a liberal para Javier MIlei.

En una oportunidad, en una entrevista para A24, Milei sostuvo que para comprender a alguien liberal-libertario hay que compararlo contra la derecha y la izquierda. Además, definió a alguien de derecha como una persona “liberal en lo económico que no acepta que te metas en la cama con cualquiera” y a la “nueva izquierda” como liberal en lo cultural, “porque te podés meter con quien se te ocurra en la cama”, pero intervencionista en lo económico. “En el concepto del liberal libertario estamos hablando del respeto de vida del prójimo. Mientras que no le jodas la vida a nadie podes comercializar con quien quieras y meterte en la cama con quien o con quienes quieras”, explicó el Presidente.

Lo que Milei dice no tiene nada que ver con ser libertario, es la socialdemocracia, el liberalismo moderno.

Una buena definición en este sentido era la del diario New York Times, que luego tomaron para la fundación del diario Le Monde, que era de derecha en lo económico, de centro en lo político y de izquierda en lo cultural, esa sería la mejor definición, pero nada que ver con lo que plantean los libertarios.

Bueno, clarísimo señor presidente. “La derecha te dice con quien acostarte, pero te da libertad para comerciar con quien quieras. La izquierda, te da libertad para acostarte con quien vos quieras, pero no te dice con quién comerciar, y el liberalismo libertario no te dice con quien tenés que acostarte ni te dice con quien tenés que comerciar”. Sucede que el bloqueo es justamente eso, decirte con quien no tenés que comerciar.

Esto significa que inclusive siguiendo la definición dada por el propio Presidente de lo que que es ser liberal libertario, que la definición se parece a la socialdemocracia, Diana Mondino votó correctamente.

Mondino de salida: un despido anunciado, con una Cancillería virtualmente intervenida

Por otra parte, el voto de la ex canciller también tenía su valor táctico. La posición de defender el embargo de Estados Unidos a Cuba fue solo sostenida por el propio Estados Unidos e Israel. Dos votos nada más contra otros 187 países que votaron en contra del bloqueo. Un voto a favor del bloqueo hubiese sido visto como un voto de sumisión total a Estados Unidos, como un país sin posibilidad de negociación propia.

Luego, Argentina necesita el voto de otros países en relación a temas como Malvinas y poder mostrarse como nación que tiene soberanía.

En una entrevista para Periodismo Puro, Diana Mondino sostuvo su forma de ver al liberalismo. Esta es una entrevista que le realicé hace tres años, cuando nadie imaginaba que Diana Mondino podría ser libertaria y luego canciller. El 29 de octubre de 2021, Mondino sostuvo en Periodismo Puro que le angustia la idea de que no haya libertad: “Me deja estupefacta que la gente pueda creer que se puede estar sin libertad”.

Aquella Diana Mondino de 2021 es una persona extremadamente elegante al hablar y cuida las formas. ¿Cómo alguien que hace de las formas algo importante pudo acercarse a una figura política que permanentemente vive insultando a su interlocutor? Le preguntamos esto en Modo Fontevecchia y contestó lo siguiente: “Me gustan las ideas de Milei, no me voy a casar con él”. Además agregó que Milei es una persona “sumamente respetuosa que respeta las ideas de cada uno”. A partir de esto, resulta paradójico ver cómo fue echada de su cargo.

Diana Mondino: "No me voy a casar con Milei"

Además, el propio Javier Milei aclaró cuáles son las condiciones según las cuales se negocia con países que tienen regímenes de izquierda antidemocráticos. Eso mismo había dicho en una entrevista en Bloomberg sobre China el 17 de agosto del año pasado: "Nosotros no hacemos pactos con comunistas, China será socio comercial del sector privado”.

En este fragmento, Milei dijo que el sector privado era libre de comerciar con China. Luego, en el programa de Susana Giménez dijo que en realidad, comerciar con China era muy bueno porque, cito textualmente: “mientras no los jodas, no te piden nada”.

Muy evidentemente, Mondino fue echada por no alinearse suficientemente con Estados Unidos, no por liberal. Siguiendo los preceptos del liberalismo e incluso del liberalismo libertario, Diana Mondino votó correctamente.

A raíz de esto, recordamos al hermano de Diana Mondino diciendo en Modo Fontevecchia que temía que su hermana se colocase en un gobierno que terminara saliendo mal, pero aseguró que la consolaba el hecho de que relaciones exteriores era menos conflictivo que lo que podría ser un Ministerio de Economía, dado que Diana es economista. “De todas formas, cuando mi hermana decidió participar, mi consejo fue que no lo hiciera”.

