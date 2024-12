Día 364: La crueldad avanza

“Este sábado, después de varias semanas de especulaciones, el presidente Javier Milei echó a Florencia Misrahi, la titular del ARCA (ex AFIP), por haber dictaminado que los influencers deberían registrar sus actividades y pagar impuestos, algo que parece obvio”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

En el clásico texto Pegan a un niño, Freud describe una fantasía recurrente de sus pacientes en comienzos del siglo XIX. La fantasía sexual que configuraba gran parte de su subjetividad y vida psíquica y que era contada por ellos con total vergüenza y fuertes resistencias, y estaba relacionada con haber recibido palizas de sus padres. A estos pacientes se les aparecían imágenes de un niño siendo azotado. Gracias a la investigación sobre estos casos, Freud pudo identificar los efectos que trae en el sadismo y el masoquismo de ciertos sujetos el ser golpeado por sus padres o ver cómo un adulto ejerce violencia sobre otro niño.

La crueldad que el Presidente exhibe cuando despide funcionarios, festeja con un asado el bloqueo a una fórmula jubilatoria podrían ser comprensibles si fuesen de ultimísima necesidad de un estadista, pero nunca deberían estar acompañadas de festejo y crueldad.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como se hacía en el pasado, el Presidente podría decir que tal funcionario ha renunciado por cuestiones personales, pero la palabra es “echar”, cuando normalmente no se echa a funcionarios porque son personas que tienen, o deberían tener, un frondosos curriculum para llegar a ese cargo.

La psicoanalista y docente universitaria de la UBA, Nora Merlin, explicó los efectos que los golpes y abusos en la infancia tienen en la configuración psíquica de un adulto violento y autoritario para ver qué hay detrás del goce del Presidente.

“Según la teoría de Freud, si el infantil sujeto fue abusado por un adulto perverso en los primeros años de su historia, es altamente probable que repita esas prácticas violentas”, expresó la especialista. Aunque Merlín explicó que no se trata de una “relación causal directa”, por lo que no se puede anticipar la violencia.

Milei despide a la titular de la ex-AFIP y coloca a un hombre de Luis Caputo

Juan Luis González, periodista de la revista Noticias y autor de la biografía de Milei más importante, titulada El Loco, contó acerca de las golpizas que el padre del Presidente prodigaba contra él cuando era un niño. En julio de 2023, el periodista declaró en Radio Con vos que la infancia de Milei fue “muy compleja”. “Explica bastante lo que es la vida de él y ahí nace el apodo que lo persigue toda su vida, que es loco", aseguró.

“Cincuenta años después, con Milei contando sobre estas golpizas en televisión, el padre sacaba pecho ante sus conocidos y justificaba lo que hizo con que Milei ‘estaba loco’”, agregó González.

Este fin de semana, Milei despidió a la funcionaria más importante en la recaudación de los recursos con los que el Estado cuenta para no tener déficit fiscal. Al menos 95 funcionarios de distinto rango incluyendo el más alto nivel fueron desplazados durante los 12 meses del gobierno de Javier Milei que se cumplen mañana. Son casi 8 funcionarios por mes.

Muchos de estos despidos fueron realizados con una demostración de crueldad innecesaria. Para tratar de desnaturalizar esta práctica y analizar las consecuencias en la elaboración de nuevos valores sociales que puede generar, vamos a tomar algunos ejemplos.

En marzo de este año, Milei echó al secretario de Trabajo en vivo por televisión. "Al secretario de Trabajo lo he despedido, lo están notificando en este momento", dijo el Presidente en una aparición en La Nación +. En ese momento, el periodista que lo entrevistaba sintió el mismo terror que el secretario despedido.

Dos semanas después, se encargó de sembrar el terror en todos sus funcionarios. También en LN+, Milei dijo en mayo que “todo el gabinete, no sólo Posse” está bajo análisis.

Juan Luis González reflexionó que todos los funcionarios cercanos a Milei lo conocen hace dos o tres años, es decir, es gente que conoció cuando se convirtió en diputado. Las personas del pasado, que lo conocieron cuando no era un hombre de poder, ya no están en la vida de Milei, algo que en la psicología se conoce como “matar testigos”. Milei muchas veces acusa a quienes echa de traición o de defender intereses espurios. Quien se aleja no pudo haber estado equivocado: es un traidor.

Luego de echar del Consejo de Asesores a Fausto Spotorno, economista ortodoxo y jefe de la consultora de Orlando Ferreres; y a Teddy Karagozyan, el empresario textil más importante de Argentina, Milei escribió en X:

“ORIGEN DE LA TRAICIÓN. Uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos”.

Además, muchas veces Milei utiliza la función del retuit de X para decir cosas aún más crueles y menos fundadas que de costumbre. Tras echar a la canciller Diana Mondino, compartió el siguiente tuit de la diputada Sabrina Ajmechet:

Esta forma de regocijo en echar a sus funcionarios hace recordar al “You are fired” de Donald Trump. Esta frase se hizo más popular aún en los EEUU a partir del reality de Trump, lo que hace pensar que la espectacularización de la crueldad en la extrema derecha fue imitada en Argentina.

En la concepción original del programa, el rol de Trump era pequeño: sólo debía comunicar la decisión al final del programa. Pero durante la primera sesión de grabación, Trump se salió del guión y dijo la famosa frase.

¿Utilizar a antiguos aliados como descarte y el escarnio público de los expulsados es propio solo de los libertarios o es una práctica de la política ya presente en otros Gobiernos? ¿La exhibición de la crueldad en quienes ya no son considerados del propio movimiento es un invento libertario o esto es solo una etapa superior de esta corsi e ricorsi que vivimos en Argentina durante los últimos años y que ya estaba instalado antes de que Milei se convierta en la hipérbole?

Quien reflexionó sobre esto fue el youtuber y creador de contenido Martín Cirio, mejor conocido como La Faraona. Este comediante fue un fenómeno de internet durante 2017 y 2018. En 2019, a raíz de unos tuits del pasado, fue acusado de pedofilia y, como se dice la jerga digital actual, se lo “canceló”. Si bien nunca pudo probarse ningún crimen de Cirio, el progresismo kirchnerista, que anteriormente revestía gran parte del público del youtuber, le dio la espalda y comenzó a atacarlo en redes, intentando provocar que este pierda todo su público.

Martin Cirio reflexionó sobre esto en un programa de streaming de “On the Record” el 8 de diciembre, con Ivan Schavrosky, y desde su reflexión, podremos trazar algunos paralelos entre el progresismo kirchnerista y el actual gobierno de Javier Milei en relación a la crueldad y el escarnio público.

"Supuestamente, el progresismo luchaba por la verdad y el amor. Cuando pasó lo mío, mucha de esta gente me dijo de todo, incluso cuando era mentira. Cuando dejas de ser funcional al progresismo te tiran a los lobos", declaró Martín Cirio.

Probablemente lo que encontramos aquí, más que un hilo conductor entre el kirchnerismo y el libertarismo, sea la lógica de las redes sociales, en donde a una persona se la mata de un momento para el otro.

Es muy probable que realmente Milei no crea que Diana Mondino sea cómplice de dictadores. Es ridículo hasta intentar refutar. Sin embargo, lo comparte para castigar a Mondino por lo que él considera una actitud reprobable. Su idea al hacer esto no solo es echar a Mondino, es ejercer el poder en varias dimensiones. En primer lugar, de cara a sus funcionarios a los que genera terror. El metamensaje de ese retuit es “el que no está conmigo es el enemigo y se puede pasar a ser el enemigo con solo un error”. Además, hay algo nocivo, tal vez más nocivo que los funcionarios echados, que son los valores sociales que se propagan a partir de esta manera de ejercer el poder.

La idea de que las personas un día son elogiadas como Diana Mondino y al día siguiente se la acusa de cómplice dictaduras, de que las personas pueden ser descartadas cruelmente, tal vez sea uno de los legados dañinos de este Gobierno.

Del ajuste que “paga la casta” a la dolarización: las promesas incumplidas de Javier Milei

Muchas veces la sensibilidad de los artistas logra captar el espíritu de un tiempo, antes que cualquier político o analista. El escritor Martin Kohan habló de la moda de la crueldad hace más de seis meses. “Ha cambiado el lugar de la crueldad en la circulación social de la palabra y de los discursos. La crueldad está de moda. Luce bien y cae bien”, indicó Kohan.

“Podés discutir la función y la composición de Télam, pero decir ‘Saluden a Télam que se va´, como dijo Adorni, es el regodeo en el ensañamiento con el padecimiento ajeno. Eso es crueldad”, remarcó.

Cuando se le pregunta a la inteligencia artificial de Google sobre filósofos que hablan de la crueldad, ubica entre sus primeras respuestas los conceptos establecidos por uno de los máximos representantes de la escuela estoica, Séneca. Según este filósofo, la crueldad es una consecuencia de la debilidad de la mente, que a menudo está impulsada por el autodesprecio. Séneca afirmaba que la única forma de sentirse superior a los demás es ser cruel con ellos, ya que no tienen otra opción que dominar a otros más débiles.

La crueldad es una actitud que se caracteriza por la falta de piedad, es decir, el disfrute o la indiferencia ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Generalmente se la considera una actitud "inhumana", ya que es más cercana al actuar de los animales, que carecen de códigos morales. Siempre se habla del lóbulo frontal desarrollado del hombre.

Por otro lado, el padre de las ciencias políticas, Nicolás Maquiavelo no reserva buenas palabras para la crueldad. En el artículo La crueldad atravesando la historia y el psiquismo, de Angel Rodriguez Kauth y Adrián Manzi, se explica que Maquiavelo sostiene que si bien cosas como la traición, la crueldad y el asesinato pueden ser medios conducentes al poder, no conducen a la gloria. “No se puede llamar virtud el asesinar a sus ciudadanos, traicionar a los amigos, no tener palabra; estos medios harán ganar poder, pero no gloria”, sentenció Maquiavelo.

Cada vez le va a costar más a Javier Milei conseguir nuevos funcionarios que reemplacen a los que despide cada tanto porque las personas van a pensar seriamente que están colocando toda su trayectoria en manos de una persona despiadada que puede despedirlos e insultarlos de un día por el otro por el mínimo error, o lo que él considere un error.

Volviendo a Pegan a un niño, de Freud, algunas de las fantasías de estos pacientes nacían en la infancia, cuando ellos vieron a su padre golpear a sus hermanos, de quienes tenían celos o con quienes sentían que estaban en competencia. El niño experimentaba placer al ver como su hermano rival, que competía por el amor de sus padres, era golpeado. Esto, caía en represión y luego volvía en la etapa adulta con aspectos sádicos en la personalidad, aunque como explicaba la psicóloga Nora Merlín, estas son condiciones que hacen más posible que esto suceda, pero no es un condicional del cual no se pueda escapar.

Hay algo que sucede en la sociedad que se retroalimenta patológicamente con la personalidad del Presidente, es decir que Milei es el resultado de algo que la sociedad ya tenía antes. El Presidente no es el agente, es el paciente pero al mismo tiempo, vuelve a impulsar ese síntoma.

Hay una parte de la sociedad que parece disfrutar las escenas de crueldad de Milei. Siente que hay algo del orden de la justicia que se ejerce con el poder cruel del libertario, que además aplaca sus propias frustraciones. Cuando se agrede a periodistas, se reprimen piqueteros, se cierran organizaciones del Estado y se lo festeja de la misma manera en la que se festejan los despidos de funcionarios del Gobierno, hay una especie de Circo Romano digital con una multitud gritando, justamente, que tiren a la víctima a los leones.

Es necesario difundir otros valores, porque los presidentes pasan, pero los valores que componen la vida de una sociedad quedan y son persistentes. Además, decirle a Javier Milei que no va a conseguir funcionarios de peso, de calidad, con trayectoria y con suficiente experiencia para la función pública si los trata de esta manera.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

TV