Día 440: Macri, Karina, Caputo, del triángulo de hierro al de la presión

El criptogate crece como un incendio y amenaza con derretir el triángulo de hierro del gobierno libertario: el presidente, Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Cuando muchos lo daban como una especie de muerto político, Mauricio Macri, que atravesaba un PRO vaciado por los pases de dirigentes a las huestes libertarias, sus reiteradas críticas al entorno de Milei y falta de equipo pasaron a darle la razón. Se hizo famosa la frase de Macri: “Milei es sólo él, su hermana y las redes sociales” esto último es sinónimo de Santiago Caputo.

El objetivo de máxima de Macri sería despejar a la hermana y el asesor estrella de la ecuación de poder libertario y sustituirlos con sus allegados. O, en el medio, otro tipo de concesiones, Macri tiene la llave en el Congreso para alcanzar los dos tercios, el número fatal para Milei que posibilitaría un eventual avance del juicio político. Y este poder se le vende el 10 de diciembre de este año cuando se renueve el Congreso y La Libertad Avanza pueda ganar una mayor representación y sea menos dependiente del PRO

Karina está bajo fuego por las acusaciones del cobro de coimas y Santiago Caputo acorralado por su intervención en la entrevista del Presidente con el periodista Jonatan Viale. Si se quiebra el tridente del Gobierno, la gestión libertaria como la conocemos podría dejar de existir. Por eso, decidimos comenzar esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con No hay dos sin tres, de Tommy James.

En momentos de crisis y de escándalo, los tiempos se aceleran. Una semana, un día, una hora en medio de semejante caos, puede ser tiempo suficiente para que todo cambie. Recordemos que hace dos semanas, el Gobierno parecía invencible, estable y la oposición no encontraba su rumbo ni su identidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo el Gobierno pasó de uno de sus momentos de mayor fortaleza a la peor crisis desde su inicio?

El conflicto no fue por un planteo de la oposición, ni lo golpeó una crisis climática como podrían ser los terribles incendios en la Patagonia. La crisis vino desde adentro, más precisamente desde dentro del centro del centro, desde el triángulo de poder. Por un lado, uno de los vínculos que le gestionó su hermana Karina, Mauricio Novelli, un joven trader financiero, dio lugar al ya célebre Hayden Davis y a la cripto estafa.

Aún no podemos saber si Milei es cómplice o víctima de esta gente. Lo que sí sabemos es que las reuniones con él las organizó Karina, su hermana a quien desde varios sectores comenzaron a indicarla como una especie de “cajera”, la misma que ahora acusan de cobrar coimas para llegar al Presidente, como una suerte de dueña de un peaje personal. Luego, cuando quisieron enfrentar comunicacionalmente la crisis, el error se agravó por el otro vértice del triángulo: Santiago Caputo, la comunicación, el genio de los trolls pago, las fakes news y la big data. Vamos a compartir algunos fragmentos de la crisis desatada por estos vértices del triángulo de hierro y luego analizaremos eventuales posibles del plan de Macri.

Charles Hoskinson es un empresario cripto norteamericano tuvo un intercambio con el entorno de Milei cuando vino al encuentro Tech Forum el año pasado en Argentina, donde estaba el Presidente. La idea del Tech Forum era atraer inversiones tecnológicas al país. Hasta ahí todo bien, todo legal, hasta que Hoskinson declaró: “Nos dijeron: ‘Si nos das algo podemos arreglar una reunión, pueden pasar cosas mágicas’”

Quien también dijo esto mismo es Zac Guzmán, periodista norteamericano, especialista en criptomonedas y temas tecnológicos en general, que aseguró que los fundadores de Tech Forum “vendían el acceso”.

“Si quieres saberlo, es porque todos los caminos conducen a la conferencia Tech Forum en Buenos Aires el invierno pasado. Los fundadores del foro vendieron el acceso a Milei. Aún le queda por saber más (y tal vez sirva para demostrarle a DYOR sobre las personas antes de tuitear sobre sus proyectos)”, escribió Guzmán en la red social X.

X (@zGuz)

Dyor es un acrónimo en inglés compuesto por la frase Do Your Own Research, que significa haz tu propia investigación. En la foto aparecen varios asistentes al encuentro junto a Milei. A la derecha de la foto está Mauricio Novelli, uno de los denunciados por el periodista en relación con cobrar el acceso a Milei. Novelli junto a Manuel Terrones, quien se encuentra a la izquierda de la foto, se contactaron con Karina Milei, quien les organizó una reunión con el Presidente en la Casa Rosada. ¿A quién llevaron a la reunión? A Hayden Davis, el creador de $LIBRA.

Luego, el experto en criptomonedas, Nick O’Neil, no solamente dijo que tiene 100% chequeado de que Javie Milei participó de una estafa, sino que plantea que está seguro de que los creadores de $LIBRA le pagaron a personas del entorno del Presidente.

Por otro lado, personas que no tienen nada que ver con este escándalo, no solamente dijeron que alguien del entorno les quiso cobrar la llegada al Presidente, sino que directamente apuntaron contra la hermana del Presidente con nombre y apellido.

Juan Carlos Pallarols, el orfebre que ha hecho los bastones de mando presidenciales contó en septiembre de 2023 que Karina Milei le pidió dos mil dólares para acceder a un encuentro con el entonces candidato a presidente. En una entrevista televisiva en el horario central de TN, del Grupo Clarín, el orfebre relató que el abogado y analista Carlos Maslatón le propuso invitar a Milei a comer, quien estaba “apareciendo y haciéndose notar”. Al llamarlo, el actual Presidente lo mandó a hablar con su hermana, que “maneja su agenda”. “Karina me dice: ‘Me tenés que depositar 2000 dólares en una cuenta’”, afirmó Pallarols.

En el canal de La Nación, LN+, Cristina Pérez, periodista y pareja del ministro de Defensa Luis Petri, aseguró que hay al menos tres fuentes que le indicaron que el entorno de Milei cobra coimas para acceder al Presidente. “Hay un círculo de entorno que ofrece o pide plata a cambio de acercar empresarios al Presidente. Tiene que haber un sistema para controlar ese lobby”, sostuvo en la señal de noticias, y agregó: “El entorno puede ser capaz de cobrarlo y de nunca sentar a la persona a la que le ofreció este servicio con el Presidente”.

Si Milei echó al extitular del Anses, Osvaldo Giordano, por lo que votó su esposa en la discusión de la primera Ley Bases y echó a Sonia Cavallo, la representante argentina ante la OEA por lo que escribió su padre, el exministro Domingo Cavallo en su blog personal, ¿echará al ministro Luis Petri porque su pareja, Cristina Pérez, quien denunció que tres fuentes le confirmaron que se cobra por el acceso a Milei? Realmente las ramificaciones de la crisis desatada por el criptogate son interminables.

Encuesta: midieron a Javier Milei luego del escándalo de $LIBRA

Pero en La Libertad Avanza no solo se cobra el acceso a Milei. Según la diputada Lourdes Arrieta, ex integrante del bloque oficialista, también se cobran las candidaturas. Fueron varias las denuncias que se hicieron durante la campaña presidencial sobre el cobro de candidaturas.

En diálogo con El Destape, la diputada mendocina por LLA confirmó que pagó para integrar las listas de candidatos. “La plata para la candidatura la puse yo, 60 mil pesos, vendiendo cremas para caminar la calle”, dijo Arrieta.

Si José Luis Manzano se hizo célebre acuñando la frase de “robo para la corona” en los años noventa para referirse a la corrupción menemista, se podría decir que el cobro de peajes para acceder al Presidente como antes el cobro por acceder a candidaturas es una forma adaptada de aquella frase.

La oposición, aún golpeada por protagonizar gobiernos que decepcionaron a gran parte de la sociedad, intenta capitalizar de diferente manera la crisis del Gobierno. Macri, quizás uno de los políticos más astutos del país, puso en pie una táctica de tenaza, por así decirlo. Por un lado, presiona para esmerilar al llamado “entorno” del Presidente y, por el otro, envía señales y gestos de que el punto de quiebre de la política argentina está en sus manos. Él controla una cantidad de diputados necesaria, indispensable para llegar a los dos tercios, el número que terminaría con el Gobierno después de un eventual juicio político.

Desde dentro del Gobierno, hay todo tipo de pases de factura a Santiago Caputo, pero tiene otros triángulos de poder que le responden. Uno de ellos lo conforma con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el vocero, Manuel Adorni. Ambos salieron a criticar al asesor Caputo.

En diálogo con el periodista Antonio Laje por el canal A24, Adorni dijo que el corte de la entrevista de Jonatan Viale al Presidente fue “innecesario”. “Santiago Caputo cortó la entrevista equivocado, en mi opinión y la del Presidente”, sostuvo, y dijo que el asesor “tiene el defecto de la excelencia”. Que incomoda es esta situación de los periodistas que tienen que entrevistar a los funcionarios a los que tienen que darle la razón.

Por su parte, Guillermo Francos afirmó que Milei se enojó por la interrupción de Caputo en la entrevista transmitida por TN. “Se enojó sin saber que esa parte iba a salir al aire porque interrumpió para una estupidez”, expresó el jefe de Gabinete, y continuó: “Santiago Caputo habrá aprendido una lección: que nadie es superpoderoso”.

¿Esto será el acta de la defunción del asesor estrella, una suerte de guillotinamiento anunciado? Según diferentes off, Caputo habría presentado la renuncia y el Presidente la rechazó.

Entonces, Santiago Caputo, alguien que opera desde las sombras, quien no necesita ser votado y mantener una imagen pública como Karina y el Presidente, ¿se está llevando la marca, por así decirlo? ¿Está concentrando adrede las críticas en su persona, para desviar la atención de Karina Milei y el escándalo de los peajes a su hermano?

Karina es Milei. Su hermana es “El jefe” para el propio Presidente, y herir a ella es herirlo a él. Todo lo sólido, hasta el hierro de ese triángulo, se desvanece en la crisis de $LIBRA por un presidente que no parece entender, no sólo las atribuciones y obligaciones de su cargo, si no que parece desconocer hasta las mismas leyes que nos caben a todos los ciudadanos.

El asesor presidencial Santiago Caputo

Por su parte, Macri avanza con su plan y por lo pronto su táctica es la de desgastar al entorno de Milei. En su declaración al respecto, el expresidente calificó al escándalo como “una estafa para mucha gente", pidió “una investigación seria” y agregó: “Hemos visto un presidente descuidado y mal rodeado. Tengo una relación de afecto con él, pero tiene que rodearse mejor”.

Las preguntas no solo se deben centrar en la capacidad de Macri de quitar de su camino al entorno de Milei. Vale recordar que Macri, siendo presidente, hizo despedir a Santiago Caputo del equipo de Jaime Durán Barba cuando lo criticaban a él y a su jefe de Gabinete, por lo que hay una enemistad preexistente. Además, es pertinente preguntarse si Milei se deshiciera del mismo entorno que lo llevó de ser un economista invitado a la televisión al Presidente de la Nación en tres años, no sería su propio fin.

En estos momentos, se recuerdan las advertencias que hacía Juan Grabois, cuando dijo que Macri tiene un acuerdo con la vicepresidente, Victoria Villarruel, para deshacerse, no sólo del entorno de Milei, si no del propio Presidente.

En relación a Milei, que puede enfrentar penas en tribunales norteamericanos por el criptoescándalo, se agregan las recientes declaraciones de Maslatón, que dijo que si se se comprobase que el Presidente escribió un tuit en carácter de presidente, las demandas que podrían hacer los damnificados en estados Unidos no sólo serían al propio Milei, sino también al Estado argentino.

Si bien el error se le atribuye a su hermana, la persona en la que más confía queda la sospecha de que haya sido el “entusiasmo” del propio Presidente, imitando chapuceramente la monedas de Donald Trump, su mujer y las de Jair Bolsonaro y su hijo en Brasil. Hoy, su hermana está recibiendo todas las críticas por haber sido la abridora de los peajes para llegar al Presidente por el caso de las criptomonedas, algo que a lo mejor tuvo más que ver con el propio Presidente.

¿Por qué el creador de $LIBRA, Davis, dijo que había 100 millones de dólares que eran “de la Argentina” y esperaba instrucciones de Buenos Aires para enviarlos? Serían parte de los 300 millones de dólares que se calcula que él embolsó? ¿Por qué eran de la Argentina?

El genial escritor y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, dijo que “no hay soledad comparable a la soledad del poder” y que “el poder termina siendo el sustituto del amor”. Milei, para sobrevivir como presidente, ¿tendrá que dejar atrás a quién más ama? ¿Estará dispuesto a hacerlo? Tiendo a creer que no.

Vamos a seguir todo este proceso de crisis en el Gobierno y continuaremos analizando el impacto que esta tiene en la vida de los argentinos.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

