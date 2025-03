Día 470: 24 de marzo - Si la libertad avanza, la democracia retrocede

Dirigentes políticos, periodistas y hasta un ex miembro de la Corte Suprema plantearon la preocupación de que la democracia, bajo el gobierno de Javier Milei, está en peligro. ¿Esto es así o es una exageración?

Tal vez, este Gobierno, que se impone a fuerza de DNUs, vetos y represión de la protesta social, avance gradualmente a un régimen distinto en nuestro país, en donde la democracia quede restringida o tal vez sea simplemente otra experiencia populista como el kirchnerismo, solo que de derecha y que siga jugando, a pesar de estar en los límites, dentro de los marcos institucionales.

Por ahora, las fuerzas del cielo, es decir, una primera minoría de la voluntad popular y la opinión pública, siguen sosteniendo a Milei. La pregunta es qué pasará cuando esto no sea así, como les sucede a todos los gobiernos. ¿Tendrá las mismas prácticas de escrache, aprietes, represión y persecución judicial que hoy se reserva para dirigentes de movimientos sociales y políticos opositores, para todo el resto de la sociedad?

Hoy, 24 de marzo, a 49 años del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura militar, nos preguntamos si el gobierno de Milei, que surgió en el aniversario de los 40 años de democracia, representa su negación o simplemente es una continuidad un tanto excéntrica. Por eso, decidimos abrir esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con Canción Inútil, de Ataque 77, un tema que habla sobre la defensa de los derechos humanos y denuncia los crímenes cometidos por el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

La novela de Roberto Arlt “Los siete locos” se transformó en un clásico de la literatura argentina y representó un anticipo de lo que sería la dictadura de la década infame, inaugurada con el primer golpe militar que tuvo la Argentina, constituido a través de su Constitución de 1853, y luego reformada en 1860. En 1930 comenzaron los golpes, con el de Uriburu a Hipólito Yrigoyen. La obra de Arlt, publicada justamente en ese mismo año, narra las desventuras de un grupo de conspiradores que buscaban una suerte de revolución conservadora.

Un astrólogo, líder de este grupo, sueña con una sociedad secreta que opere desde las sombras, una organización revolucionaria que imponga un nuevo orden a través del control absoluto. No cree en los cambios graduales ni en la democracia, sino en la imposición de una estructura dictatorial donde una élite domine a las masas. Para lograrlo, planea manipular a la población mediante la propaganda y la explotación de su desesperación, convirtiéndola en un instrumento dócil al servicio de su causa.

La violencia y el crimen no son obstáculos, sino herramientas necesarias. El financiamiento de su proyecto provendrá de actividades ilícitas, justificadas por su supuesta finalidad trascendental. El Astrólogo se ve a sí mismo como un guía, un iluminado que comprende los engranajes ocultos del destino humano. Su discurso mezcla política con astrología y esoterismo, otorgando a su visión un tono casi místico.

Como ven, las coincidencias con el presente son bastantes. Muchas veces, para encontrar anticipos de lo que sucederá en la realidad política, es mejor mirar en las obras literarias y en el cine, que escuchar los pronósticos que hacemos nosotros, los periodistas políticos.

En el 2021 se estrenó la serie “El Reino", escrita por la genial Claudia Piñeiro. En esa serie se narra la historia de un pastor evangelista que termina como presidente de nuestro país y lleva adelante un gobierno basado en su mesianismo que comete todo tipo de excesos y es enfrentado por numerosas manifestaciones callejeras. En la historia, se muestra como justamente la democracia corre peligro por las derivas autoritarias cada vez más pronunciadas del protagonista. ¿Tendrá “El Reino" el carácter anticipatorio de Los siete locos? Si Milei representa un riesgo para la democracia, ¿qué tipo de riesgos supone? ¿Hacia qué régimen político avanza el Gobierno?

Javier Milei ordenó la desclasificación de la documentación del accionar de las Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983

Últimamente, parece que las democracias se vacían desde adentro de los sistemas políticos. No parece muy posible un golpe militar como los que había en el siglo XX. Es decir, los gobiernos no democráticos de Occidente son fuerzas políticas que se perpetúan en el poder, controlan a la prensa, reprimen a los opositores y encarcelan toda disidencia bajo el paraguas de una supuesta democracia basada en elecciones fraudulentas. Son el caso de Venezuela, Nicaragua, Rusia, Hungría y en cierto sentido Turquía. ¿Avanzará Milei hacia este tipo de regímenes? Como decimos siempre, esperamos que nuestras preocupaciones sean infundadas y que estemos equivocados.

Vamos a pasar algunos fragmentos de este tipo de democracias restringidas del presente para intentar entender cuánto de estos rasgos aparecen en las proyecciones que hacemos del gobierno de Milei.

En la Rusia de Putin, tan de moda en este momento a partir de Trump, el mandatario cumple 25 años en el poder. Es curioso que Trump no diga que Putin es un dictador, pero sí lo dice de Zelenski. El 31 de diciembre de 1999, Putin anunció en televisión la renuncia del hasta entonces presidente, Borís Yeltsin, y su asunción como presidente interino.

Putin era un desconocido cuando Yeltsin lo designó como sucesor, pero aun así ganó las elecciones. Una de sus primeras medidas fue dar protección legal frente a su predecesor frente a acusaciones de corrupción, en las que Putin también estaba involucrado.

Luego de dos mandatos seguidos, tuvo que dejar su cargo y designó a Dimitri Medvedev, mientras él ejercía como primer ministro. En 2012 regresó al poder en medio de la muerte del opositor Alexéi Navalni en prisión.

Pasemos ahora a Turquía, un país mucho más parecido a Turquía en la cantidad de población. Allí, el presidente Recep Tayyip Erdoğan encarceló a Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul, el principal distrito del país y su principal opositor.

Tratemos de imaginar si mañana se confirma la condena de Cristina Kirchner y Axel Kicillof gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, convirtiéndose en el candidato más lógico a opositor principal en 2027 y Milei decide encarcelarlo. Esta es la situación que se vive en Turquía hoy.

Protestas en Turquía en apoyo al alcalde detenido

A través de las redes, el gobernante de Estambul ha llamado a realizar manifestaciones masivas en todo el país contra su arresto y lo que llama un “golpe a la democracia”. Las protestas, que sucedieron este mismo fin de semana, recibieron fuerte represión policial y cientos de detenidos.

En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán y presidente de la Unión Europea, comenzó su cuarto mandato consecutivo tras el triunfo en las elecciones de 2022. Sus cambios constitucionales le han permitido controlar todas las estructuras del Estado y se presenta como en contra de la “izquierda internacional, los burócratas de Bruselas, los medios de comunicación y el presidente ucraniano”. Los burócratas de Bruselas son “la casta”.

Obviamente, uno podría incluir a China en estos ejemplos, pero ese país tiene un partido único formalmente y nadie podría decir que existe allí una verdadera democracia y una división de poderes. Sí podemos decir que los pai2ses mencionados disimulan la existencia de una democracia a través de una competencia electoral y supuestamente le ganan las elecciones a otros.

En Latinoamérica, tenemos ejemplos más cercanos. Nicaragua y Venezuela representan formalmente democracias en las que los gobernantes se someten técnicamente a elecciones, pero en las que se encarcela o proscribe opositores y con comicios poco transparentes.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, explicó que, de ser necesario, defenderían estos gobiernos con las armas. “Nos estamos preparando con Cuba y Nicaragua para tomar las armas", dijo en enero de este año. Cuba ni siquiera tiene luz.

Maximo Kircher restituyó la imagen de Néstor Kirchner bajando el cuadros de Videla en la ExEsma

Cómo ven, los regímenes autoritarios pueden ser de derecha o de izquierda. Para ser autoritarios no hace falta tener solo un sesgo ideológico. La realidad es que el gobierno de Javier Milei, en la actualidad está lejos de cualquiera estas expresiones, inclusive de las europeas.

Por lo pronto, Milei ha logrado avanzar con un ajuste muy doloroso, gracias al consenso de poco menos de la mitad de la sociedad argentina y con trampas que juegan al filo de la democracia para imponer su programa a la otra mitad. Es decir, Milei camina por el límite de la institucionalidad, pero aún desde el lado de adentro.

Para rechazar un DNU o un veto presidencial, la oposición debe reunir los dos tercios en ambas cámaras. Es decir, con un solo tercio en una de las cámaras, un Gobierno como este, que juega al límite de las instituciones democráticas, puede ir aprobando las reformas que considere necesarias y rechazado las leyes que le molestan.

Eso, lamentablemente está amparado por la ley, pero no solo por la ley, sino también por el humor de época. Esto no se lo hubieran tolerado a Mauricio Macri, por ejemplo. La sociedad argentina, en algún sentido, también está en un proceso de debilitamiento de sus convicciones democráticas. Milei no es el agente del cambio, sino que es la herramienta de un cambio en el humor de la sociedad que esperemos reflexione.

En el caso de los DNU, fue el propio kirchnerismo quien dictaminó esta normativa. Es decir, que una iniciativa semiatoritaria de un gobierno con rasgos populistas, la aprovecha otro gobierno que está en las antípodas ideológicas, pero con la misma impronta. Nada mejor que este ejemplo para aquello que la fuente del opuesto es el opuesto.

En relación con el aspecto de los DNUs, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez se refirió al asunto de la deuda y aseguró: “La mayoría de los decretos de este Gobierno son nulos de nulidad absoluta”. “Un DNU tiene que estar basado en situaciones excepcionales”, indicó.

La represión policial del gobierno de Milei, encabezada por Patricia Bullrich, todavía sigue ciertos protocolos y, si bien, está cada vez más vulnerado el derecho a la protesta, cuando una movilización tiene legitimidad y es masiva, el Gobierno cede todo tipo de actitud hostil a los manifestantes y se viven jornadas verdaderamente democráticas como esperemos que sea la de hoy.

Sin embargo, en la primera Ley Ómnibus, estaba la intención de cercenar el derecho a la reunión de más de tres personas en un espacio público. De haber prosperado esta iniciativa del Gobierno, otra sería la caracterización sobre el régimen.

En relación con lo sucedido durante las dos últimas marchas por los jubilados, se vio una intensificación de las tácticas represivas del gobierno el miércoles 12, con un accionar de violencia directa y de provocaciones burdamente representadas, como lo fue el patrullero dejado abierto y abandonado para que alguien lo prenda fuego o los panfletos apócrifos de la izquierda llamando al caos.

Además, el accionar de las fuerzas de seguridad en casos como los del fotógrafo Pablo Grillo o Beatriz Blanco, la jubilada golpeada por la policía, dan cuenta de un incremento de la brutalidad. Hoy tendremos al padre del fotógrafo en Modo Fontevecchia y le podremos preguntar qué fue exactamente lo que ocurrió desde su perspectiva y cómo está la recuperación del fotorreportero.

“La fase autoritaria de Milei”

La revista Noticias sacó una tapa que cuestiona la actual fase autoritaria de Milei. “Fiel al anarcocapitalismo, desprecia la democracia. Decisiones sensibles por decreto, fuerzas de seguridad empoderadas y leyes que le quitan atributos a la Justicia para otorgárselos a la ministra Bullrich. El riesgo de instalar la idea de que todo crítico es un "zurdo de mierda", dice el copete de la tapa.

El Presidente insulta y acusa sin ninguna prueba de ilícitos a opositores, artistas y periodistas que no comulgamos con su Gobierno. Esto es algo que desprestigia las instituciones y la envestidura presidencial, pero no resulta un gesto de cambio de régimen autoritario en sí mismo. Sí puede llegar a ser un indicio de lo que se puede venir si el Gobierno empieza a ponerse a la defensiva en la opinión pública y siente que debe cambiar la violencia de sus palabras por la contundencia de los hechos.

Por otro lado, entre lo que un Gobierno quiere ser y lo que es, siempre hay una distancia. Si el historiador Federico Finchelstein popularizó el concepto de “fascismo wannabe”, referida a los aspirantes de fascistas que terminan dando más gracia que miedo, hay todo tipo de analistas de la política local que alertan contra las exageraciones que cometen los activistas que catalogan a Milei como fascistas.

Entre ellos, Tomás Récord tuvo un planteo similar en su primer programa del año, vamos a escucharlo. “Decirle fascista a este Gobierno es subirle el precio”, dijo el comunicador en el canal de streaming Blender. “Quieren ser un gran monstruo fascista”, aseguró.

En relación con el régimen democrático, es muy factible que la segunda figura política más importante de este país, la expresidenta y titular del PJ, Cristina Kirchner, no pueda presentarse en las próximas elecciones presidenciales. Esto se concretará muy posiblemente cuando la Corte Suprema, convalide la decisión de Casación en la Causa Vialidad y Cristina Kirchner, termine inhabilitada de por vida a ocupar cargos públicos.

Hay quienes creen que otro ataque a la democracia es la Ficha Limpia, la ley que prohíbe a ocupar cargos públicos a toda persona que sea condenada por dos instancias judiciales. Es decir, aplica por el momento, solo a Cristina Kirchner, pero se tornará abstracto con la condena de la Corte, que ni siquiera necesita confirmar la condena. Se convertiría en sentencia definitiva simplemente rechazando el pedido de que la Corte lo trate. Supone un debate sobre si es correcto evitar que sea candidata alguien que está dos veces condenada o por el contrario representa un obstáculo a la representación política de buena parte del electorado.

Hasta ahora, a diferencia del gobierno de Macri, Milei no fomentó la persecución judicial hacia Cristina Kirchner. ¿Esto cambiaría si triunfa en las elecciones de medio término y avanza con su injerencia en el poder judicial?

Todavía no sabemos si la democracia está en peligro, hay indicios de que, al igual que en otros casos, se vacíe desde adentro, como en Europa. Lamentablemente, si uno escucha al propio Presidente, las dudas se acrecientan. En agosto de 2021, durante la campaña que lo llevó a la Cámara de Diputados, Javier Milei se negó a responder si cree en la democracia. Esperemos que esta pregunta no termine siendo como aquella de Nacho López a Videla sobre los desaparecidos en una conferencia en 1980. Pero reiteramos, esperemos estar equivocados y si no, es saludable asistir a la movilización junto a los organismos de derechos humanos en todas las plazas del país.

