Día 477: cuánto del otoño de Milei es económico y cuánto político

Las reservas del Banco Central caen a una velocidad impactante, los tenedores de bonos resolvieron no renovar, en una parte muy significativa, sumas billonarias y se pasaron al dólar, el RIGI no trae las inversiones esperadas, se fueron del país más empresas extranjeras de las que vinieron, el dólar blue sigue subiendo y los mercados hacen que se escuche cada vez más fuerte la palabra maldita para el Gobierno: devaluación.

Paralelamente, desde el criptogate, la represión a la marcha de los jubilados y estos desbarajustes económicos, la imagen del presidente Javier Milei sigue cayendo y parece haber entrado en una suerte de otoño, lejos del veranito de popularidad que vivió hace poco.

¿Cuánto uno es consecuencia del otro? ¿Cuánto las implicancias políticas repercuten en la económico y viceversa? ¿Cuánto de la caída de la imagen de Milei es por la economía o porque la política generó una pérdida de confianza? Para analizar esto vamos a comenzar esta columna de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3) con “Canción de otoño", de José Luis Perales.

Es posible que el acuerdo con el Fondo no termine de satisfacer la demanda de dólares que enfrenta el Gobierno. El problema es que hay bonos y distintos instrumentos financieros que fueron adquiridos por bancos y grupos de inversión internacionales como Black Rock, y tuvieron un resultado neto en dólares de más del 20% anual o del 25% en algunos casos, es decir que tuvieron un rendimiento en pesos que superó la devaluación del 2% del crawling peg.

Si hubiera una devaluación inicial de solo el 10% por bandas del tipo de cambio, esto no sería nada tremendo para la economía global de Argentina, pero para ellos significaría sería perder en un día la mitad de la ganancia que hicieron en un año. Por eso, ante las dudas, se van rápidamente ante el menor riesgo y crean el efecto de retroalimentación. El temor de ellos genera temor en todos los demás.

La llamada bicicleta financiera es muy peligrosa, y empezó a averiarse cuando Trump hizo los anuncios del aumento de los aranceles, que provocó que los grupos de inversión retiren el dinero de los países emergentes y hagan lo que se llama “flight to quality” o una vuelta a la calidad. Es decir, retornan hacia los Estados Unidos.

En las últimas semanas el Banco Central perdió 1600 millones de dólares. Imaginen que, aunque sea verdad que el Fondo enviará 20 mil millones lo hará en varios tramos, aunque al Gobierno inicialmente le quedarían 6 mil, no parece ser este un elemento que sirva por sí solo para satisfacer a esta gente.

Ante el "efecto Trump" en las bolsas del mundo, ¿cómo opera el mercado argentino este lunes 31 de marzo?

Desde el Gobierno, dijeron que dado que se terminó con la emisión de pesos, no hay pesos para demandar esos dólares. El Presidente hizo una de sus cuentas simples y dijo que con el dinero del FMI, esos 20 mil millones, las reservas brutas serán de 50 mil millones de dólares y la base monetaria total es alrededor de 25 mil, no habrá problema porque sobran dólares y faltan pesos.

“Los 20 mil millones sumados a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50 mil millones de dólares. Sobran dólares y faltan pesos”, afirmó Milei a El Observador.

Milei tiene esta costumbre de torturar los números, como cuando dijo en diciembre de 2023 que la inflación proyectada llegaba al 17.000%, porque había tomado la inflación mayorista que él mismo había producido con la devaluación a la doceava elevación. Lo que se olvidó de decir es que hay otros 100 mil millones de dólares que están en depósitos en los bancos, en títulos financieros.

Quien lo puso en blanco y negro fue el ex viceministro Miguel Kiguel, que dijo que hay un equivalente a 100 mil millones de dólares en estos instrumentos en pesos. “Si sumo los depósitos, las Lecaps y otros instrumentos financieros, son más de cien mil millones de dólares”, aseguró.

Queda claro que aunque se sumaran 50 mil millones de dólares de libre disponibilidad, algo que tampoco es así, no alcanzaría para cubrir el circulante más el M2, que serían los depósitos, los bonos y la deuda en pesos que tienen tanto el Central y el Tesoro y vence a cortísimo plazo. Si esos tenedores de bonos reclaman pasarse a dólares, el tipo de cambio podría saltar.

Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional

Esa neoconvertibilidad a la que se refiere el Gobierno cuando habla de cambiar todos los pesos por dólares a 1.100 y, por lo tanto, le sobra, no sería a 1.100. Torturando la matemática de la misma manera que hace Milei, si todo el mundo quisiera cambiar sus pesos a dólares, ese número se iría a 3.000. Ese cálculo fue el que hizo mucha gente cuando Milei hablaba de dolarizar en la primavera de 2023 y aumentó espiralemente la inflación previo a las elecciones. Él generó un temor que lo benefició electoralmente. ¿Qué pasaría con la imagen de Milei en un año electoral si esto sucede?

Toda la discusión aquí pasa porque el dólar a mayo está 72 pesos por arriba en las proyecciones, lo que representa un 7% más de lo que está planeado por el crawling peg del Gobierno. Si esto se produjera, la inflación del mes siguiente sería de 4% y el Gobierno no llegaría a las elecciones con una inflación del 1%. No estamos frente a una explosión del sistema económico, sino a una corrección del dólar que tendría una devaluación de menos del 10%, algo que planificaron muchos economistas. Vamos a hacer un raconto del debate económico que se generó en estos días y del nerviosismo, porque sería distinto que ese 10% se genere en mayo que en diciembre.

Demostrando nerviosismo, el profesor Espert no pudo restar. El pasado 27 de marzo en un reportaje en LN+, el diputado dijo: "20 menos 14, quedan 11. 11 sería el aumento de las reservas que permitiría el acuerdo". En el fragmento de la entrevista se ve lo que decía Marcelo Longobardi en El Pase respecto de que la principal pregunta de un periodista debe ser “por qué”. Casualmente, no solo el execonomista y presidente de la Comisión de Presupuesto se equivoca, sino que la periodista no lo corrige y asiente con la cabeza. Muchas veces se dice que el problema de algunos periodistas es que no escuchan a su entrevistado.

Esta discusión económica, también llegó al humor con un sketch en el programa de Tomás Rebord. En el programa del canal de streaming Blender, el personaje Capitán Emisión aparece con pistolas que tiran dinero y asegura que con la emisión se salva al país. Hay que decir que hay emisión a través de otro mecanismo, que no es la circulación del dinero en la población, sino a través de la deuda del Banco Central a través de la emisión de bonos.

Por otro lado, el exfuncionario del FMI, Alejandro Werner dijo en este mismo programa que posiblemente los fondos enviados por el Fondo no le alcancen al Gobierno si hay desconfianza: “El acuerdo es por una cantidad importante, pero todavía lo deja en una situación difícil”.

Alejandro Werner: "El FMI no va a desembolsar US$ 20.000 millones si no hay flexibilización cambiaria"

Sobre este problema, se agrega el impacto sobre los depósitos en los bancos. Gran parte de las reservas brutas del Banco Central es el encaje del dinero de particulares en dólares depositados en los bancos, que es alrededor de 30 mil millones, y 15 mil millones están prestados a empresas. Esas reservas que el Banco Central vende ni siquiera son del Estado.

Al respecto, Guillermo Moreno dijo: “Una corrida cambiaria se puede transformar en una corrida bancaria porque empiezan a sacar los depósitos. Eso tiene repercusiones en la economía real”.

El Gobierno, como es de costumbre, culpó de los desbarajustes que tiene a la oposición y al periodismo. “La ley Guzmán, la oposición y algunos periodistas generan incertidumbre”, aseguró Luis Caputo este domingo en LN+. La pregunta es si es de los periodistas o si no había ninguna necesidad de ir al Fondo porque los vencimientos son más adelante. Además, negó completamente que haya una devaluación. “De ninguna manera va a haber una devaluación”, afirmó.

El ministro había planteado la posibilidad de implementar bandas de flotación del dólar. Es decir, que el Central se abstenga a intervenir en un valor en particular y lo haga en un determinado valor, para arriba y para abajo. El problema es que no se cuenta la cantidad de bandas, pero es lógico suponer que implica salir del crawling peg del 1% que anunciaron en febrero. Si ahora se anuncia una banda que ampliaría ese porcentaje, algún problema hubo.

Mientras, se desbarajusta el frente en el que el Gobierno tenía mayor éxito, su imagen comenzó a caer. Según Udesa, Atlas y Zubán Córdoba, ya una mayoría de la sociedad tiene una imagen negativa del Presidente. ¿Esta caída de Milei es puramente por temas económicos?

Encuestas de Udesa, Atlas y Zubán Córdoba

En el fondo, hay algo que empieza a perder Milei, que es la confianza, una palabra clave en la economía, la palabra mágica por así decirlo, pero lo es también en política.

En materia económica probablemente el punto bisagra sea cuando el mercado empezó a devaluar el dólar futuro por encima de la tablita del 1% de Caputo. En ese momento, el mercado entendió que lo que el Gobierno decía no era cierto. Podrían decir que anuncian una cosa y hacen otra. Hechos como la represión y desorden en las calles probablemente sea una combinación de esa pérdida de confianza.

Pero probablemente la pérdida de confianza sea política o también política y la economía una consecuencia. Macri, quien había dicho que si fuese presidente, haría lo mismo pero más rápido, parece haber cambiado de opinión. Vamos a escucharlo.

Fuerte crítica de Maurico Macri al "entorno" de Javier Milei: "La obsesión de Karina Milei es ir por el PRO"

En marzo de 2019, ante la consulta por el cambio de su programa económico y político, Mauricio Macri dijo: “Voy a tratar de ir en la misma dirección, pero lo más rápido posible”. Recientemente, en Córdoba, Macri declaró: “Hay una preocupación acerca de la falta de apego institucional que empieza a afectar el plan económico”.

Por lo mismo que se lo aplaudía y se valoraba a Milei, porque podía hacer lo que el PRO no podía y sin diputados, senadores, gobernadores ni intendentes se llevaba puesto al Congreso y la Justicia para hacer más rápido lo que Macri no pudo hacer, ahora ese es el problema. Como decía Peter Drucjer: “se muere de éxito”. Lo mismo que era virtud ahora se convierte en defecto. No es la primera vez que sucede. A todos los presidentes se los critica en momentos de pérdida de halo por lo que se los aplaudió en principio.

Estamos de acuerdo con las declaraciones de Macri. Los cambios necesitan consensos y los consensos se generan en las instituciones de la democracia que supimos construir. Los últimos dos Premios Nobel incluso marcaron la importancia de instituciones sólidas para el desarrollo económico. Era de esperarse que un presidente que está dispuesto a llevarse todo por encima, un día iba a encontrar su otoño.

