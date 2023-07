Diego Bossio: "El Gobierno hace parches en la Economía, es todo hipocresía"

El economista Diego Bossio difiere del camino político que tomó Massa y afirma que el gobierno sólo aplica "parches" a la economía, cuando se debería haber encarado un plan antiinflacionario. El rumbo que debe tomar la Argentina y la propuesta de "tercera vía" que representa Juan Schiaretti, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se habla mucho de que el escenario se volvió nuevamente una polarización el ahora Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, ¿cómo lo ven ustedes desde el espacio de Juan Schiaretti?

Es prematuro especular cómo va a votar la gente. Hay mucha bronca, hastío y una sociedad que viene teniendo la segunda década pérdida en 40 años de democracia. En los '80 la primera, y del 2011 a la fecha, donde la Argentina no crece.

Hay retroceso social, 120% de inflación, argentinos que no pueden alquilar, y ni hablar del sueño de la casa propia, el crédito hipotecario inaccesible. Uno va al banco y no sabe para qué, porque ya no hay, no existe la planificación a largo plazo. Es una Argentina disfuncional, no funcionan cuestiones del sector privado y del Estado.

Pretendemos ser una opción para romper la maldita grieta, como dijo Schiaretti en varias de sus presentaciones públicas, que lo único que hizo fue bloquear Argentina en el sentido institucional, político, económico por eso es que tenemos cepo y todas estas cuestiones que hace un país disfuncional, y por eso tenemos niveles de pobreza del 40%. Entonces, creo que hay que romper la grieta que fue un gran mal para Argentina, hay muchos que se llenan la boca hablando de ella pero que no hacen nada desde el método político ni la praxis política para romper esta situación que parece un diálogo de sordos, cada uno le habla a los suyos.

Somos plenamente conscientes de que esto es David vs. Goliat. Que los grandes aparatos estatales, pautas publicitarias, dedazo son parte del Gobierno y las grandes estructuras del Estado, pero también sabemos que queremos salir de la zona de confort para proponer una alternativa distinta en el país, un modelo de hacer las cosas como lo es Córdoba.

Cuando Florencio Randazzo cuando se hizo cargo del Ministerio del Interior, que hizo cosas y no como otros que no hicieron nada. Desde el documento, pasaporte, en materia de transporte, como nosotros pretendemos hacer las cosas, que funcionen.

Me tocó ser parte de la Anses y estoy muy orgulloso de haber hecho cosas para que la gestión mejore y facilitarle la vida a la gente, que de eso se trata un poco la política.

Schiaretti contó por qué no compartió escenario con Llaryora el 25 de junio

¿Cómo ves el derrotero de Sergio Massa? Lo dijimos en la apertura, estuviste muy cerca de él y era parte de tu mismo espacio con Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo analizás lo que pasó y dónde está él ahora?

Tengo respeto y una relación, como vos decís, de muchos años, con lo cual esto no es una cuestión personal sino que política.

En el marco de esa cuestión política, es con el Massa que opta por el Frente de Todos 1 y Frente de Todos 2 ahora (porque la actual es la segunda versión del mismo dispositivo político).

Ves las listas y están llenas de dirigentes de La Cámpora. Massa está tratando, con esfuerzo, de redefinir algunas cuestiones del acuerdo con el Fondo Monetario para ver si fortalece las escasas reservas del Banco Central. Todos los que forman parte de la lista votaron en contra de cualquier tipo de acuerdo y permanentemente se expresan en contra.

No es un problema con Massa en términos personales o de la vocación, que es reconocida en él. Difiero del camino político que tomó Massa.

Respeto su capacidad de trabajo, pero difiero en un rumbo que no le dio resultado a Argentina. En 2019, hubo un contrato electoral, la sociedad renovó las expectativas con el FdT y ese contrato no se cumplió.

La inflación se duplicó, la pobreza creció, las dificultades económicas aumentaron, las reservas del Banco Central se agotaron. Hoy las dificultades productivas son muy serias, el horizonte de perspectivas es complejo. Es cierto que hubo situaciones imprevistas como la cosecha y la guerra, pero también es cierto que no se hizo nada para estabilizar la economía y darle un alivio contundente a la sociedad.

Entonces, hoy vemos que ha habido un deterioro de la clase media. Vemos las jubilaciones y, si las comparo con cuando dejé el Anses en 2015, cayeron de manera drástica en términos reales.

El salario cayó. Hoy las familias de clase media tienen problemas para alquilar, el debate de estos días es uno cotidiano en los chicos jóvenes. El sueño de comprarse una casa propia está abandonado. Y hablo de jóvenes de mi edad, con 40 o 45 años, con buenos ingresos y profesionales, que si no tienen la ayuda del padre es imposible acceder a la casa propia.

En el 2023 tenemos que tener otro tipo de debate, creo que el dispositivo político del oficialismo es el mismo que en 2019, la fórmula nació en el Senado de la Nación, la lista está llena de chicos de La Cámpora que no tienen las mismas convicciones que Massa y que creen que hay que romper con el Fondo, no hay que pagar con él y hacer un plan de estabilización, que la situación son más controles, más estatismo. Hay un problema serio de convicción y cuando no hay unidad de convicciones no hay unidad de acción.

La anexión de Sergio Massa

¿Te sorprende este acuerdo que hay entre Massa y La Cámpora?

No, no sorprende nada. Creo que lo que está gobernando hoy Argentina no es bueno y que tenemos que plantear una alternativa. Somos plenamente conscientes de que somos David vs. Goliat, pero que hay un modelo que es el de Córdoba, que encarna Schiaretti, que funciona, donde hay un respeto institucional y una consolidación fiscal importante, un Estado que paga sus cuentas y está ordenado fiscalmente, tiene acceso al financiamiento, puede hacer obras de infraestructura, encaró un procesos en materia de salud, con unos hospitales increíbles, instaló un proceso de modernización educativa con las escuelas PROA. Cuando hablamos con dirigentes como Randazzo, lo hacemos sobre gestión. Todo eso me entusiasma.

Frente a un Gobierno que no cumplió el contrato electoral, no resolvió temas sustanciales como son la pobreza y la inflación, que afecta a los sectores más humildes. Porque los que más tienen, tienen herramientas para defenderse. Es un tema que lo pueden abordar, pero los más humildes van siempre en contra, por lo que es casi imperdonable no haber abordado un plan de estabilización con la sensibilidad social que eso requiere. Fue un grave error.

Creemos que hay que salir de zona de confort, plantar ideas distintas, pensar que hay un peronismo que no tiene que volver al pasado sino que tiene que pensar en el futuro, más moderno, profundamente democrático, con un modelo exportador que el país necesita, una alianza exportadora con la sensibilidad social que requiere una Argentina que tiene 40% de pobreza. Creo que nosotros podemos encarar una alternativa.

Es imposible que esto lo arregle un sector político, estamos realmente jodidos los argentinos. Esto requiere de mucho acuerdo político, diálogo. Ponerse de acuerdo en cuestiones sustanciales, transformaciones grandes.

Argentina no puede seguir desperdiciando años de no crecer, oportunidades en el agro, industria del conocimiento, minería, litio, Vaca Muerta, gas, etc. Pero necesitamos acuerdos, no una pelea permanente, descalificaciones, agravios, señalar con el dedo al otro.

Esa metodología es una gran diferencia con quienes gobiernan, que no pudieron mostrar esa capacidad de apertura y diálogo que se necesita.

El panorama en provincia de Buenios Aires

Claudio Mardones (CM): Usted va como precandidato a diputado nacional, Randazzo como precandidato a vicepresidente con la boleta grande encabeza por Schiaretti, ¿y en Buenos Aires?

En Buenos Aires nos acompaña como diputada nacional Chiche Duhalde y como primera precandidata a senadora nacional, y Rocío GIaconne, que es una joven dirigente del peronismo de Junín.

Entendemos que se necesita dar un debate fuerte sobre cuál es el camino para la transformación. Hay experiencia en ese sentido. Hay suficiente juventud en Rocío para proponer cosas distintas, y la experiencia de haber generado acuerdos en un momento frágil de Argentina, y una claridad conceptual que es que no se puede seguir en esta situación en la que está subsumida la Argentina.

El PBI per cápita está por debajo del nivel que tuvo en el último trimestre del 2011, son muchos años. Después, hay muchos candidatos a intendentes.

CM: Pero para gobernador no presentan candidato.

No.

Estamos en una discusión nacional. Fue una discusión muy profunda dentro de nuestro espacio, hubo compañeros que tenían vocación de una disputa para gobernador, pero la verdad es que nosotros pretendemos dar una discusión del orden nacional y entendemos que eso tiene relación también con sembrar una semilla futura para el peronismo.

No es posible una Argentina diferente si no renovamos la praxis, la vocación, el método y las ideas del peronismo.

Macri en Córdoba: “el coqueteo de Schiaretti con Rodríguez Larreta restó, fue fuera de tiempo”

CM: En medio de estas discusiones estratégicas, Buenos Aires tiene una centralidad que no se puede soslayar. Especialmente le mencionaba la Provincia porque el hecho de que Hacemos por Nuestro País no impulse un candidato a gobernador despierta una serie de interrogantes muy importantes relacionados a esto. En el caso de Juntos por el Cambio y Diego Santilli, dicen "nosotros esperábamos que realmente el schiarettismo jugara un candidato, porque necesitamos un candidato a gobernador critico del peronismo que venga del peronismo", y no sucedió. Otros mencionan directamente de que el hecho de que Schiaretti no juegue un candidato a gobernador también es un guiño al oficialismo y el peronismo, es decir, a Axel Kicillof. Todo esto en un contexto en donde la pregunta es cómo evolucionará el intento de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales de avanzar en un acercamiento con Schiaretti, que algunos consideran que ya fracasó, otros que creen que no y que el puente está en Buenos Aires. ¿Qué nos dice al respecto?

Muchos dicen cosas, pero no son la cosas que ocurren. Lo primero, es que creemos que no es posible que haya un candidato a gobernador que lidere el proceso de elección a nivel nacional, excepto Carlos Ruckauf, que ganó la provincia habiendo perdido el esquema nacional. Siempre los candidatos a presidente se impusieron en las elecciones en Buenos Aires, que se impregnan de la lógica presidencial. El resto, responde a especulaciones, estrategias políticas y demás.

Segundo, Schiaretti y Randazzo son candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, lo manifestaron desde el primer día.

Escribí una nota un medio colega de ustedes de por qué nosotros creemos que Argentina necesita acuerdos sustanciales para encarar profundas transformaciones, pero sin perder las identidades, de dónde vinimos cada uno y aportando una diferencia sustancial. Hay algunos que creen que en el país hay sectores inviables, y nosotros creemos que no sobra nadie, que todo es viable desde sectores productivos, que hay que incluirlos productivamente, con la lógica de la producción y el trabajo, no hacerlo con el estatismo que proponen otros.

Quiero dejar de lado todas las especulaciones políticas, hoy quedará claro cuando se lance Schiaretti, y Florencio se comunique con cada uno de los candidatos a lo largo y ancho de la Patria.

Tenemos la voluntad de ser una alternativa concreta y contundente en Argentina para todos aquellos que se sienten desencantados con un gobierno que no cumplió con sus expectativas, que sienten que es necesario que un peronismo aporte ideas distintas, ser profundamente demócratas, respetuoso de las instituciones, vincularse con los sectores productivos, pensar en un capitalismo moderno en donde los sectores que generan divisas y trabajo puedan ser dinámicos, ser respetuosos de un Estado que sea ordenado, austero y que funcione. Ahí nos vamos a plantear como alternativa.

Schiaretti: "Si soy presidente, eliminaré las retenciones agropecuarias"

Luego, lo que dicen otros y las especulaciones, son análisis que corran por parte de los analistas. Nosotros somos actores políticos y actuaremos en consecuencia.

Más que análisis, vamos a actuar, somos hombres de acción y, como somos esto, salimos de la zona de confort, sabemos que somos David contra Goliat pero tenemos un mensaje claro y contundente para aportar al país.

Hay un modelo en Córdoba que se ratificó en la urnas. Mi compañero y amigo Martín Llaryora ganó la elección de forma contundente, clara. Viene a mejorar, ampliar y profundizar un modelo que es claro y contundente en términos productivos y de Estado.

Entiendo que todos nos subestiman. Nos dicen que, con la grieta, no hay lugar para las voces como las nuestras. Con nuestras pequeñas herramientas, experiencia, con haber pasado por el Estado, por la actividad legislativa, el Poder Ejecutivo, por lo que significa Córdoba, daremos pelea en el debate, en la ideas y en la acción.

Estamos confiados de que hay muchos argentinos que están cansados de esta grieta, peleas, internas a cielo abierto, el fracaso de Mauricio Macri. Humildemente, pretendemos que nos den espacio, y agradezco profundamente tener este espacio para poder comunicarnos con la sociedad y decirles: "acá estamos, somos una opción".

Novedades en Diputados

Fernando Meaños: Ayer, la Cámara de Diputados, a donde vos aspirás a ocupar una banca en poco tiempo, tomó dos decisiones claves para la gente y la crisis habitacional de Argentina. Por un lado, dejó pasar y prefirió no tocar ninguna de las tantas propuestas que hay para reformar la Ley de Alquileres y, en segundo lugar, dio media sanción a un proyecto para darle a una cobertura a los deudores de créditos UVA, que mucha gente considera que ya fueron cubiertos por el Estado a lo largo de este tiempo. ¿En qué lugar te hubiera encontrado a vos esas dos decisiones? ¿Qué hubieras hecho de haber estado ocupando una banca ayer?

Siento que son todos parches. Alguien tiene que decir la verdad en el peronismo, son todos parches y no se están tratando los temas de fondo. ¿Por qué no hay crédito hipotecario en Argentina? ¿Creen con que 120% de inflación anual es posible prestar a 30 años? Díganme la verdad.

FM: Ni siquiera a 12 meses.

Claro.

El Gobierno solamente mete parches en la Economía, es todo hipocresía. Después, el parche hay que ver si sirve o no para la circunstancia.

Hay que estabilizar la economía, tener orden fiscal, resolver el tema de los alquileres, hay una dinámica muy compleja y aparece Airbnb como un problema, un montón de restricciones y, entonces, hay un montón de propietarios que prefieren sacarlo del mercado de alquiler, hay gente que no puede comprar su casa y, por ende, aumenta la demanda, hay problemas serios que hay que encararlos de forma muy integral con el Estado, el fomento, el crédito hipotecario, el sector privado.

No es serio, hay que decir las cosas como son. La Argentina sí necesita mejorar una Ley de Alquileres, que no es más intervencionismo, sino fomentar todo lo que tiene que ver con que haya más construcción, más espacio para alquiler, mejora las condiciones de aquellos que ofrecen y aumentar la oferta de los alquileres, tener garantías y facilitar instrumentos para todos aquellos que quieren alquilar, porque a veces te piden tres o cuatro depósitos, lo que es imposible para una familia.

Le pasa a mi primo, que es un joven profesional, es una realidad cotidiana. Mis abuelos hicieron una casa con un crédito del Banco Provincia a 30 o 40 años, mis padres ampliaron la casa con un crédito del Banco Hipotecario a 30 años, la generación nuestra alquila.

Tenemos que romper esa dinámica, volver a multiplicar la clase media.

