Magui Moscardo habló con Diego Santilli, desde el móvil de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y lo consultó sobre el armado de Juntos por el Cambio.

Más temprano, desde el móvil, Marisol Juarez habló con Pichetto, y mientras tanto, también estuvimos conversando con Diego Santilli antes de que se retirara.

Le preguntamos sobre las estrategias que llevará a cabo para enfrentar al kirchnerismo en caso de que su contrincante sea Axel Kicillof. Y respondió: "No importa quién esté del otro lado, nosotros vamos contra el kirchnerismo", y afirmó que aspira a lograr movimientos en la estructura territorial que contribuyan a fortalecer un futuro gobierno de Larreta.

“Vamos a competir contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, con un kirchnerismo que no ha logrado transformar la educación, todo lo contrario, la ha empeorado. Hoy en día, en las escuelas existen graves problemas de aprendizaje y, en algunos casos extremos, se da el adoctrinamiento. Eso no es lo que queremos. Queremos que los niños aprendan y tomen decisiones por sí mismos. Queremos que elijan qué vida quieren construir, con quién la quieren construir, dónde quieren llevarla adelante y qué quieren ser en sus vidas. Y, en última instancia, también que puedan decidir a quién votar. Es un tema de libertad”, afirmaba Santilli.

Y agregaba: “En cuanto a la seguridad, está claro que tenemos un grave problema con el narcotráfico que se ha expandido en los barrios. Voy a competir contra el kirchnerismo, contra esa visión que, según mi parecer, no representa a la mayoría de la población”, .

Pichetto cerró el acuerdo, como sabemos, tras una reunión con Santilli, el postulante a gobernador de Larreta por la provincia de Buenos Aires. Por eso le preguntamos directamente si él era el responsable del armado del equipo y, obviamente, también le consultamos sobre su compañero o compañera de fórmula.

“Somos un equipo, trabajamos juntos y conversamos todo. Me parece muy importante que se sume una figura de la talla de Miguel Ángel Pichetto por su capacidad, firmeza y decisión, y por supuesto, por la necesidad de transformaciones que debemos llevar a cabo. Tenemos que acabar con la industria del juicio, necesitamos reformar el código penal que aún no ha sido aprobado y está en el Senado, y necesitamos un código procesal penal para que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. Tenemos que avanzar en la lucha contra el narcotráfico y en todas estas áreas, Pichetto es una persona con una trayectoria y experiencia vastas, y su liderazgo será valioso para nosotros”, afirmó el candidato.

Cuando se le preguntó si ya había decidido quién sería su compañero o compañera de fórmula para la Ciudad de Buenos Aires, el precandidato respondió: "En los próximos días lo sabremos".

