"Titulamos la apertura ‘Cisne negro, política y sorpresas’ porque estamos a pocas horas del cierre de listas y se construyen hipótesis de por qué conviene un determinado candidato o tal otro", expresó Jorge Fontevecchia en el comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del jueves 22 de junio del 2023.

"Queremos hacer un acto de modestia cognitiva con nuestra audiencia y citarla también a desarrollar la misma actitud de modestia respecto de la capacidad que tenemos de predecir el futuro y si esto que consideramos bueno terminará siendo así o, en realidad, aparece una sorpresa que nos cambia todo", agregó el conductor.

Quién es Nassim Taleb

Es un ensayista, investigador libanés, naturalizado norteamericano, miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas de la Universidad de New York, que en el año 2007 hizo el libro de la década, llamado 'Cisne Negro', que planteaba la idea de la sorpresa, cómo ésta continuamente nos sorprende y que, en realidad, no debería hacerlo.

Wado y Manzur, los elegidos para la fórmula de Unión por la Patria

Por ejemplo, se refirió al surgimiento de Internet (que nadie lo predijo) y a la Primera Guerra Mundial (que tampoco nadie la predijo).

Las sorpresas que consideramos como tales aparecen todo el tiempo, tienen un efecto contundente en la decisión de la política y cambian el curso de las elecciones. ¿Qué sorpresa nos deparará la Argentina de acá, primero, al 13 de agosto, después a octubre y, de haber balotaje, a noviembre y al 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente?

Explicación de su teoría del Cisne Negro

"El cisne negro, antes del descubrimiento de Australia, no teníamos razones para creer que los cisnes podrían ser de cualquier otro color que no sea blanco. Efectivamente, había una expresión en la Inglaterra medieval donde preferías ver un cisne negro y luego decir, por ejemplo, que era como mencionar como cuando los cerdos vuelan, hasta que vimos Australia y ganó el avistamiento de un sólo pájaro que destruyó milenios de confirmación", relató Taleb.

Chaco y Jujuy, el país no da para más

Luego, complementó diciendo que "fue una publicación como un problema lógico, al mostrar que no hay razón por la que no pueda descartarse un cisne negro porque no ha visto ninguno. Así que mi problema no es una pregunta lógica, mi cisne negro es un evento no es una ave".

Entonces, es un evento que tiene tres propiedades. La primera es difícil de predecir, basado en información, comprensión de la respuesta y en información antes de que ocurra la información previa, datos históricos, entre otras cosas.

Continuando con el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, todos los libros de historia explican por qué sucedió, pero hubo varias tensiones históricas que no llevaron a la guerra. Entonces, ¿cuál es la causa? Lo que hacemos es observar un evento y luego lo que aconteció antes y, entonces, muchas veces los relacionamos.

Alberto Fernández ultima un escrito con la intervención del PJ de Jujuy

"Recuerdo una columna de Gustavo González en Perfil, en 2018, analizando todos los pronósticos de los expertos económico de diciembre de 2017, donde pronosticaban que la Argentina crecería el 3%, que el dólar a fin de año iba a estar a $20 y que la inflación iba a ser de 20%", expresó el periodista.

Y agregó que "a fines del 2018, el país en lugar en de crecer cayó 3%, es decir, fue exactamente lo inverso. La inflación, en lugar de 20%, fue 40%. Y el dólar, en vez de $20, costaba $40. Es decir, previsiones totalmente fuera de la realidad".

Entonces, nos encontramos hoy en un contexto electoral en el que cualquiera de los principales candidatos puede terminar siendo presidente.

Los posibles escenarios electorales

Por un lado, está que Scioli, según algunos analistas, podría ganar si la candidatura fuera de Wado de Pedro, quien compartiría fórmula con Juan Manzur como vicepresidente. También podría pasar que un apoyo enorme de Cristina Kirchner jugaría a favor de Wado.

Juan Manzur, compañero de fórmula de Wado de Pedro

De la misma manera, la situación está empatada entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullich. Es decir, la moneda está en el aire y de cualquier hecho fortuito que pueda empujar hacia un lado o hacia otro puede terminar en personas que, a lo mejor, estaban cuartos, en intención de votos, y terminar siendo presidente.

Por ejemplo, lo que pasó en Jujuy, que para algunos hiere la posibilidad de que Gerardo Morales sea atractivo, y para otros implica lo contrario, es decir, piensan que lo ayuda a Larreta a mostrar una posición de fortaleza en la interna de JxC y el PRO, que es el valor más importante que tiene Bullrich.

"Descrean de los que dicen que saben. O sea, el verdadero saber, es saber todo lo que se ignora. El mayor problema es no saber lo que no se sabe, y es un gran logro saber lo que no se sabe antes que saber lo que se sabe, porque es mucho más esto segundo que lo primero", manifestó Fontevecchia.

Wado de Pedro, el elegido de CFK para competir en la interna

Los hechos que repercutieron y modificaron los panoramas de elecciones

Aquí se hacen presentes los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, que puso en aprietos a Eduardo Duhalde, que tuvo que llamar a elecciones y, 11 meses después, tenía a Néstor Kirchner como presidente de la Nación.

En España, más precisamente en el ferrocarril Atocha de Madrid, se dio un atentado en el que explotaron 11 bombas, con decenas de muertos, miles de heridos, y en donde el presidente de ese entonces, José María Aznar, se apresuró al decir que fue producido por ETA, cuando en verdad se trató de un atentado internacional relacionado a cuestiones de Medio Oriente, algo que le costó la presidencia y potenció a José Luis Rodríguez Zapatero.

El gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, era el aliado de Macri en aquellas elecciones del año 2007, y el asesinato del maestro llamado Carlos Fuentealba en una manifestación neuquina también marcó un punto de inflexión.

Kelly Olmos sobre la reforma en Jujuy: "Contradice derechos consagrados por la Constitución"

Nuevamente, Avellaneda fue territorio de un asesinato, en el contexto de una protesta que buscaba cortar las vías del Ferrocarril Roca. Allí, Mariano Ferreyra, delegado sindical del Partido Obrero, fue asesinado por delegados sindicales del oficialismo, el 20 de octubre de 2010.

El 18 de enero de 2015 fallece Alberto Nisman. "Cabe recordar que, en ese momento, en las encuestas, había tres candidatos, que eran Scioli, Sergio Massa y Macri (que era el tercero). Es decir, hasta la muerte de Nisman, Macri era tercero y después pasó a ser primero", sostuvo Fontevecchia.

Y luego adhirió que "esto hizo a Macri presidente, en gran medida. Luego, otro hecho también inesperado hizo que el gobierno de Macri ganara las elecciones de medio término del 2017, que fue la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado una semana antes de la elecciones".

Situando en la actualidad, tiene preponderancia lo que viene siendo la realidad de Chaco y la conmoción por el hecho de Cecilia Strzyzowski. Posee tal importancia que tuvo un impacto electoral negativo para Jorge Capitanich, quien viene de perder este domingo frente a Juntos por el Cambio cuando la semana anterior las tenía ganadas.

Los fiscales aseguraron tener "fuertes indicios de que a Cecilia la mataron"

Por último, tiene su terreno la represión y las movilizaciones, además de cortes de rutas, que se vienen dando en la provincia de Jujuy. "Le pido a Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante", afirmó el Presidente.

"Hoy, en Jujuy, defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad, sepa el pueblo jujeño, al que amamos, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, el progreso y el respeto de la ciudadanía allí en su tierra", declaró Alberto Fernández.

Reflexión final

Cisnes negros todo el tiempo aparecen y la sorpresa se repite continuamente. ¿Quién imaginaba hace dos años, incluso hace uno, que Bullrich podría llegar a ganarle y ser competitiva en una elección contra Larreta, cuando todo el mundo lo daba hace dos años, tras las elecciones de medio término de 2021, como el seguro futuro presidente de Argentina?

De la misma manera que quién imaginaba lo de Néstor Kirchner, 11 meses de haber sido electo, y asumido como presidente en 2003.

Bullrich anticipó que convocará a Rodríguez Larreta si le gana en las PASO

Quién imaginaba que una persona como Javier Milei se colocaría en esta especie de triple empate, de tercios (como lo define Cristina), y así podríamos seguir. Quién imaginaba que la situación que está ocurriendo en Jujuy, tal vez, potencia a Morales y a Larreta. Quién imaginaba hace dos años que Scioli podía ser nuevamente candidato a presidente.

"Esto es lo que nos explica Taleb y nos reclama constantemente con su libro, una humildad epistémica y cognitiva para que comprendamos cuánto del futuro nos es totalmente impredecible", culminó Fontevecchia.

