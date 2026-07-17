Director del diario El Catalan: “O gana España o gana Messi”

En la antesala de la final del Mundial entre Argentina y España, el director del diario El Catalán, Sergio Fidalgo, analizó cómo se vive el duelo en Cataluña, donde la figura de Lionel Messi sigue despertando una fuerte identificación. "Para muchos catalanes, si gana España va a estar bien y si gana Argentina no va a estar mal", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), y resumió: "O gana España o gana Messi".

Sergio Fidalgo es un periodista, escritor y activista español. Es cofundador y director del diario digital El Catalán. Fundado en junio de 2017, su labor profesional e ideológica se destaca por la defensa del constitucionalismo y la españolidad de Cataluña, posicionándose como una de las voces más críticas y activas frente al movimiento separatista catalán.

—Entrevistábamos hace unos instantes al presidente del Barça, que había fichado en su momento, con 13 años, a nuestro ídolo Messi. Había hecho lo mismo, incluso años antes, no siendo presidente, con Maradona. Y nos decía algo así como que, prefería que gane España, pero, si tuviera que perder España ante alguna otra selección del mundo, preferiría que fuera con la Argentina por la simpatía con Messi. Pero, al mismo tiempo, nos cuentan personas desde Madrid que está pesada la cosa con Argentina. Usted sabe que la mayor cantidad de migrantes argentinos en el mundo está en España: medio millón de argentinos viven allí, en España. ¿Cómo se vive diferente en Cataluña? ¿Se toma a Messi como un catalán más y, finalmente, se hincha también por Messi independientemente de España? ¿Y cómo se vive la tensión con los argentinos en general?

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—Bueno, tensión ninguna. De hecho, el día de los cuartos yo estaba cenando con mi familia en Barcelona y, yo le prometo, que el partido se juega a las tres de la mañana, a la hora local. Y yo no hacía más que ver, pero docenas y docenas y docenas y docenas de personas yendo por los bares de Barcelona, esperando la hora del partido, con la camiseta albiceleste. Es que yo creo que en Barcelona hay... No voy a decir tantos aficionados como de la selección española, porque sería exagerar, pero sí muchísimos.

Prácticamente, este Argentina-España, tanto en Madrid como en Barcelona, es más un derbi. No voy a decir porque sea una cosa pareja, pero es que hay muchísimos, muchísimos aficionados argentinos. Y, aparte, también, como usted bien dice, conozco algunos españoles. Hoy mismo he comido con unos cuantos amigos. Yo no soy del Barça, yo soy del Espanyol, pero tengo muchos amigos del Barça. Y más de un amigo del Barça me ha dicho que quiere que gane Argentina porque Messi les hizo felices durante 15 años.

Entonces, ¿cómo se vive? Claro, no hay una rivalidad ni un desprecio. Aquí somos dos pueblos hermanos que, encima, por el tema de Messi, en el caso de Cataluña, pues hay un enraizamiento aún mayor. Para muchos catalanes, si gana España va a estar bien, y si gana Argentina no va a estar mal. Porque, insisto, Messi aquí sigue siendo muy querido. Yo quiero que gane España, también lo digo. Yo quiero que gane España. Yo también reconozco que es un grandísimo jugador y, posiblemente, si no es el mejor de la historia, le falta poquísimo.

El video con IA de Messi y Lamine Yamal anticipando la final

—¿Ese sentimiento a usted le parece trasladable al resto de España, a Madrid, o es un sentimiento especialmente catalán?

—No. En el caso de Messi es un sentimiento especialmente catalán. Tampoco olvidemos que en Madrid hay, yo no sé si son 100.000 o 200.000 argentinos, en Madrid y alrededores. Es que, insisto, en las grandes ciudades españolas, cuando juega Argentina, ves un fervor y ves una afición que es muy mayoritaria. Entonces, por eso digo que, aunque Cataluña tenga este plus con respecto a ustedes por el tema de Messi, en Madrid es que es increíble también las escenas que se ven cuando Argentina consigue un triunfo.

Por lo tanto, para nosotros es un partido curioso. Porque contra Inglaterra hubiera sido más fácil. Es todos contra Inglaterra. Además, Inglaterra es un país que siempre nos ha hecho la gaita. Tenemos pocos lazos y ganarle era un placer absoluto. Con Argentina, la cosa está un poco más dividida porque, insisto, son muchos catalanes. También los hay en el resto de España. Es el segundo equipo de España. Más de uno dirá: "Si gana Argentina, gana Messi". Y hay muchísimos aficionados que sí quieren que Messi acabe bien, que consiga esta cuarta estrella y así poder retirarse del fútbol grande, aunque luego siga jugando en Estados Unidos, por la gran puerta.

Por lo tanto, es que es un partido raro. No hay cuentas pendientes con Argentina. Es que no hay ninguna cuenta pendiente. Al contrario. Además, son selecciones muy parejas. Porque son selecciones que no son selecciones... Aunque Argentina tenga a Messi y España tenga a Lamine, son dos selecciones grupo, dos selecciones que son dos colectivos muy unidos, que han demostrado mucho espíritu solidario, que España, de una manera, y Argentina, de otra, han triunfado precisamente por esta capacidad de combinarse y de apoyarse unos a otros, que en este Mundial ha sido bastante extraño. Entonces, somos demasiado iguales, incluso en eso.

La historia de la foto en la que Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

—¿Cómo impacta esa foto de Messi bañando de bebé a Lamine Yamal? ¿Qué parábola de la historia genera?

—Es que es una gran casualidad. A lo mejor el destino quería esto. A lo mejor, precisamente, el rey —porque Messi es el rey del fútbol— le está dando la alternativa al futuro rey. El bautismo o, digamos, el visto bueno, el beneplácito, como diciendo: "Tú vas a ser el siguiente".

Y Lamine va camino de ello. Tiene solo 19 años y ha conseguido cosas muy grandes. Ya tiene una Eurocopa. Ojalá tenga un Mundial. Pero bueno, eso lo decidirá Lamine. Pero, sobre todo, Messi, que Messi está estupendo. La verdad es que lo que hizo contra Inglaterra fue tan estratosférico que, a mí, realmente me asusta. Yo estoy muy asustado. Yo con Inglaterra lo tenía muy tranquilo, pero con Argentina, sinceramente, estoy muy preocupado, porque ganar a esta Argentina es muy, pero que muy difícil.

RM/MSS