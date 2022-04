Edgardo Esteban: "La palabra que menos me gusta de los ex combatientes es sobreviviente"

El director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Radio Perfil (101.9), y contó su experiencia luego de recibir sus documentos personales, sustraídos durante la guerra de Malvinas.

¿Qué sentiste ayer cuando recuperaste tus pertenecías que habían quedado en Malvinas?

Fue un día distinto porque me rencontré con 40 años de historia y, desde que me avisaron que esto iba a suceder, pude reconstruir un rompecabezas que creía que estaba en el pasado. La palabra que menos me gusta de los ex combatientes es sobreviviente y cuando pasan estas cosas se vuelven a abrir todas las heridas y los recuerdos.

Para muchos puede ser un papel, pero es parte de mi identidad y es aberrante que haya habido dos remates por mis documentos. Fue una lucha planteada desde la Justicia y, al cambiar las autoridades de la policía británica que actúan como fiscales, reactivaron el tema y pude encontrarme con una parte de la historia y con 44 fotos de otros soldados, que vamos a entregar personalmente. Es un momento especial porque marca un precedente en lo que tiene que ver con este botín de guerra y el comercio que hay sobre los elementos.

“Para mí esto es parte de la historia, parte de mi vida”



Después de 40 años fueron restituidos los documentos personales al ex combatiente Edgardo Esteban, sustraídos durante la guerra de Malvinas, quien los recibió junto a su familia y compañeros veteranos. pic.twitter.com/yQKg4QHvmb — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) April 21, 2022

Cervantes escribió la novela más importante de la lengua española, pasó por guerras y estando preso se le ocurrió "El Quijote". Eso hace reflexionar sobre que, a algunas personas, las adversidades los potencian mientras que, a otras, las hunde en la depresión, ¿Lo que viviste te dio energía? ¿Qué sabés de otros ex combatientes?

Cuando se habla de números, para cada familiar que pierde a su compañero es una historia que nos va a acompañar siempre. Cuando volví de Malvinas tuve una gran depresión, porque la sociedad no asumió la derrota, nos olvidó, marginó y fue muy largo ese proceso. Empecé a escribir para exorcizar esos fantasmas y escupir el dolor. Mientras, otros compañeros terminaron con depresión y, por eso hoy, tenemos más muertes por suicido que por combates.

En la escritura voy cicatrizando el dolor. La posguerra, a veces, es más dura que la propia guerra. Malvinas tiene que ser un rescate de lo colectivo y eso lo vivimos este 2 de abril, entendiendo que hay que estar por encima de algunas miserias y la importancia que tiene la palabra soberanía.

¿Qué avance hubo sobre el reclamo por la soberanía de Malvinas?

Hay que trabajar en una política de Estado más concreta, en el desarrollo de nuestro mar, en la ciencia, en la pesca y en el desarrollo de los puertos. Se podrían desarrollar escuelas, hospitales, rutas y planes alimentarios, si tuviésemos un desarrollo más intenso del mar. Cuando hablamos de cifras, Malvinas también es futuro para nuestros hijos y tiene que estar por encima de las grietas.

