Juan González, autor de "El loco": "Karina cobraba encuentros privados con Milei

El periodista Juan Luis González advirtió que el presidente Javier Milei está inmerso en una serie de irregularidades económicas que parecen formar parte de un patrón más amplio de su comportamiento. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), el autor de "El Loco" explicó: "Si uno se para en los últimos 3 años, desde que Milei se metió en política hasta acá, es todo el tiempo una situación irregular alrededor de las cuentas de los Milei". Y agregó: "Milei se convierte en presidente y en su patrimonio muestra un aumento patrimonial del 500%. Ahora, Karina no. Karina no solo no aumenta, sino que pierde contra la inflación, y aparte aparece endeudada, lo que te habilita la pregunta: ¿el nivel de vida de Karina".

Juan Luis González es periodista y autor del libro El Loco, la vida desconocida de Javier Milei. Además es columnista político en revista Noticias, y fue reconocido por el premio FOPEA por su laboral investigativa.

A lo largo de estas casi tres horas de programa, hemos intentado encontrar el hilo conductor de los hechos, como el escándalo de Libra, y cómo se conecta con la forma de actuar y el carácter de quien gobierna la Argentina. En el caso de Milei, su financiamiento político y profesional, así como las denuncias de venta de candidaturas y cuestiones económicas, parecen ser recurrentes. Vos, que has estudiado su vida para escribir el libro "El Loco", ¿qué hipótesis tenes sobre esto?"

Está muy bien ese encuadre, porque se puede analizar el hecho aislado y el escándalo de Libra por un lado, y por el otro, se lo puede insertar en la vida política de los Milei, y ahí cobra mucho más sentido. Si uno se para en los últimos 3 años, desde que Milei se metió en política hasta acá, es todo el tiempo una situación irregular alrededor de las cuentas de los Milei. Hay grandes preguntas que todo el tiempo se plantean. Nos podemos ir al 2021, las listas de legisladores porteños que fueron vendidas, como le contó en este mismo programa Gastón Alberdi, que habla de 2 millones de dólares. Hay otros números que están dando vuelta, que son parte de lo que los habría puesto Ramiro Marra.

Pregunta número uno: esa campaña fue muy austera, ¿Dónde está esa plata? En el 2022, Milei ya es diputado, renuncia a su sueldo, como publicista no tenía ningún ingreso formal y se mudó a un country en Benavídez, que salía 2.000 dólares por mes el alquiler, entre otros gastos que uno supone que, claramente, él y sus cuatro perros tendrían. Entonces, ¿cómo se financiaba Milei? Ahí aparece una primera respuesta, que lo hemos contado en Noticias de que Karina cobraba encuentros privados con Milei de 3.000 a 5.000 por persona. ¿Dónde está esa plata? ¿Para qué se usaba? ¿Por qué no la declararon?

Al año siguiente, del 2023, tenemos denuncias largas: Silvina Soria Avellaneda, Martín Uraguarenia en Tigre, Neuquén, bueno, y unos cuantos casos más. Que hablaban de que todos los libertarios que fueron corridos, porque decían ellos, todos los denunciantes coincidían en un sistema de venta de candidaturas, que algunos están hablando de 20.000 dólares, 50.000 dólares. ¿Dónde está esa plata? Aparte, en este caso, pasó lo mismo, el de Libra. No se puede hablar de robo para la corona, porque la campaña del 2023 fue muy austera. Milei, de hecho, no recorrió la mitad del país. Entonces, ¿dónde fue ese dinero? Milei se convierte en presidente y en su patrimonio muestra un aumento patrimonial del 500%. Ahora, Karina no. Karina no solo no aumenta, sino que pierde contra la inflación, y aparte aparece endeudada, lo que te habilita la pregunta: ¿el nivel de vida de Karina? La hemos visto, por ejemplo, un caso muy resonante que no tuvo trascendencia, que fue al recital privado de Luis Miguel el año pasado, que salía la entrada más barata 15.000 dólares. Entonces, no me cierran las cuentas. Y ahora veo lo de Libra y se inserta en esta misma lógica. Un dato que para mí es que no se le da mucha relevancia es… yo no tengo recuerdo, me arriesgaría a decir que nunca lo vi a Milei fijando un tweet en su cuenta de Twitter. Diría jamás, pero si no, no es jamás, es casi nunca. Entonces, acá hay una cosa muy llamativa, porque solamente se me ocurre una razón por la cual Milei podría fijar un tweet 5 horas.

Así que bueno, en esa línea sí vuelve a poner en discusión algunos temas del pasado también, y la idea de que es un gran economista y sabe mucho del tema, porque en el mejor de los casos que la defensa está haciendo el gobierno es que Milei no entendía mucho de esta situación. Lo que vuelve a varias investigaciones que venimos contando en la revista, en sus reiterados plagios. El último pasó muy por abajo, pasó todo esto, pero el viernes contamos en la revista que a raíz del cruce que tuvo Fantino con ex profesores de Milei, descubrimos que lo que vendía Milei como una maestría que él habría hecho ahí en IDES no era tal, era un posgrado, que puede parecer una diferencia menor, pero es una diferencia. Tiene un estatus académico menor, muchísima menos carrera, menos exigencia, y Milei hace 5 años diciendo que era su maestría. O sea, nada, es un dato más, pero vuelve a hablar de la calidad, la sapiencia, al menos económica, del Presidente.

Perdón, ¿y el doctorado?

Él no tiene el doctorado, porque él tiene solo el doctorado en la causa de Venegas Lynch, y después había hecho, decía él, y lo contó en una entrevista, lo publicó libros, lo contó incluso en una entrevista, en el 2022, que también te habló de esa maestría. Él tenía la maestría del IDES, que no es tal. Y lo sé porque hablé con Roberto Fren, que era quien daba esa maestría, es uno de los profesores, ahora atacados por Milei. Y después tenía un posgrado en la Di Tella, que lo descubrió Daniel Gigena, periodista de La Nación, en 2023. Milei nunca había terminado el posgrado. O sea, como que lo había terminado, pero nunca entregó la tesis, por lo cual no se considera un posgrado o una maestría.

O sea, que la palabra doctor tampoco le cabe.

No. Claro. Además, que también lo hemos contado, en aquel momento causó un gran estupor, incluso entre profesores, por ejemplo, Cachanosky renunció a su cátedra. Estuvo 30 años dando clases ahí, renunció después del doctorado. Dijo él, y lo entrevistamos para Noticias, y dijo: "No pueden darle un honoris causa a alguien que está comprobado que hace plagios en tantas publicaciones". Pero sí, sí. No le cabe la palabra doctor.

¿Cómo un colectivero, el padre de Javier Milei, pasa a ser inversor inmobiliario en la Florida y, además, en Argentina? Entiendo que fue asesorado, o mal asesorado, por Karina Milei. ¿Te genera alguna sospecha el patrimonio de los padres de Milei?

Claramente. De hecho, no solo a mí. En el 2008, si no me equivoco, la justicia argentina encontró culpable a Norberto Milei por evasión de impuestos, que capaz que el hijo diría que está bien, porque el que evade ante el Estado es un héroe. Pero la historia de Norberto Milei es una historia claramente irregular. Entre paréntesis, yo creo que la pulsión de Karina Milei por la plata tiene algo que ver con ese tronco, porque Norberto pasó de ser colectivero a comprar la línea de colectivos que él usaba, la 111, si no me equivoco, y se fue expandiendo en el mundo del transporte.

Ahora, lo llamativo es que en la mitad de los 90 para adelante, él pasa de tener una empresa de colectivos a tener, y a la vez, una financiera, una inmobiliaria, le pone una empresa de venta de neumáticos a Karina Milei, que la maneja Karina, y termina fundiendo. Y compra campos en Santiago del Estero. A eso le sumo que yo lo entrevisté para el libro y también para la revista a Eduardo Vacirca, un abogado que trabajó con Norberto Milei entre 2015 y 2020, y lo que decía Vacirca es que lo que hacía Norberto era mover plata negra. Ellos trabajaban para una importante inmobiliaria de Vicente López, la delegada oficial de Mitsubishi en Argentina, y se encargaban de mover la plata afuera de los ojos del Estado. Entonces, hay una línea que viene hace tiempo.

Y cierro con esto: yo estoy bastante convencido de que esta pulsión material Javier no la tiene. Tiene otra pulsión, que es mesiánica, que es de trascendencia bíblica, pero de hecho, él antes de recibir la llamada de Dios en mitad de 2020, solía contar en las entrevistas que el sueño máximo de su vida era jubilarse, comprar una casa grande a la hermana, un patio grande para los perros, y él ponerse un quincho en el fondo, y te estoy citando textual: "Con una cama y solamente libros, y estar todo el día leyendo y estando con la hermana y los perros…". Nunca tuvo una pulsión material, a diferencia del resto de la familia. O sea, sería Karina quien tendría la pulsión, en ese caso. De hecho, Karina le maneja las cuentas a Milei desde antes de la política.

Hay también un tema psicológico, no cruzando lo político. Javier no puede estar sin Karina, no solo a nivel político, sino a nivel personal. Le maneja las cuentas literalmente: pagarle el ABL, llevar la plata del banco, pagar impuesto, el turno con el médico, el turno con los perros… de una serie de dimensiones de la vida de un adulto promedio, Karina se encarga de ellas desde hace 10, 15 años. Entonces, hay una dimensión de que yo realmente creo que no, más allá de ser presidente, Milei no puede estar un día sin la hermana, más allá del cargo.

A lo largo de las entrevistas de hoy, surgió la sospecha de que Milei podría estar buscando un doble beneficio económico. Sin embargo, considero que esta hipótesis no es muy creíble, ya que alguien con el conocimiento de Milei sabría que esa estrategia llevaría a un gran costo simbólico. En su lugar, sugiere que el comportamiento de Milei podría responder a una cuestión psicológica, donde, debido a la velocidad e intensidad con que actúa, no se da cuenta de las implicancias de sus decisiones. ¿Te parece plausible la idea de que probablemente Milei tenga momentos en los que toma decisiones en las que no está en control consciente de lo que está haciendo?

Yo tengo una tercera posición que incluye un poco eso de la cosa esa mesiánica, que más impacta la realidad, que no tiene nadie alrededor del gobierno que lo frene, incluso algo del desconocimiento en la materia. Porque, más allá de ser economista, en el mundo cripto, entiendo, y he hablado con varios que saben de ese mundo, que estuvieron en La Libertad Avanza, dicen que Milei nunca fue un experto. Pero mi tercera posición, que va a sonar polémica, por eso anticipo las pruebas, es que Milei está a favor de las estafas Ponzi.