El cambio de la N° 2 del FMI por un representante de Donald Trump beneficia a Javier Milei

Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, aseguró que la renuncia de Gita Gopinath al cargo de Primera Subdirectora Gerente fue impulsada por el gobierno estadounidense y señaló que podría beneficiar a la Argentina. “Donald Trump debe estar poniendo presión para cambiarla y poner alguien más cercano a él”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Claudio Loser es economista y presidente de Centennial Group para América Latina. Es conocedor del Fondo Monetario Internacional, organismo en el que empezó a trabajar en 1972, del cual dirigió el hemisferio occidental entre 1994 y 2002. Fue uno de los funcionarios que estuvo a cargo de la renegociación de la deuda externa en varios gobiernos argentinos: el de Carlos Menem, el de Fernando de la Rúa.

¿Qué significa que la número dos del Fondo, Gita Gopinath, se vaya de la institución? ¿Es algo normal que sucede cada cierto tiempo o cambió algo?

No es un puesto político, pero es un puesto influenciado por la política. La segunda persona del Fondo no es nombrada, pero es propuesta por los Estados Unidos. Y en general pasa que, cuando hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, cuando termina el plazo en que fue nombrada esta persona, el país pone presión. Trump debe estar poniendo presión para cambiarla y poner alguien más cercano a él, porque ella ciertamente no es de la gente que el equipo de Trump quiere, y no es inusual. Puede ser desprolijo, pero yo lo viví en una serie de casos y no me sorprende en absoluto. Ella era profesora de Harvard y vuelve a Harvard. No tiene nada que ver con la Argentina, por cierto, y no creo que las repercusiones con la Argentina sean dramáticas en el corto plazo.

Asumiendo una muy buena relación por parte del presidente Milei con Donald Trump, ¿podría decirse que, para Milei, sería una buena noticia que haya un número dos del Fondo aún más cercano a Trump?

Aunque no me gusta decirlo, sí.

Elizabeth Peger: Ayer trascendió aquí en Argentina que había habido algunas reuniones informales de miembros del directorio del Fondo de cara a lo que puede llegar a ocurrir la próxima semana. Hay mucha expectativa en el Gobierno de Javier Milei de que se apruebe esta revisión que se hizo en junio para que se liberen los 2.000 millones del segundo tramo del nuevo acuerdo. ¿Esto es factible?

Yo diría que sí, pero no puedo tener garantía. Estoy tratando de ver desde la ventana de mi departamento a ver qué se ve del Fondo, que está a 50 cuadras. Creo que es muy razonable. No sé qué es lo que ha pasado, porque no se habla mucho de estas reuniones informales, pero son las normales. Me imagino, dado cómo funcionó en abril la aprobación, creo que también el Fondo va a ir antes del cierre, porque vienen las vacaciones del board, de la gente que trabaja ahí, y seguramente va a haber una reunión. Me sorprendería mucho que se hiciera en el mes de septiembre. Yo no veo peligro, a pesar de que el Fondo dijo en su informe trimestral que le preocupa que el tipo de cambio esté atrasado y que las reservas estén bajas. Eso lo va a seguir diciendo el Fondo, pero dado que la parte fiscal y monetaria funciona bien, yo no veo problema.

EP: En los últimos días se ha sumado también un nuevo elemento que ha marcado las jornadas de las últimas dos semanas, que tiene que ver con el aumento de las tasas y la decisión del Gobierno de desarmar las Leliq y liberar un montón de pesos en el mercado. Las tasas de caución se elevaron, seguramente con impacto en la tasa de referencia en el corto plazo, por la intervención oficial para evitar que eso siga incrementando o presionando la demanda de dólares. ¿Cómo lo ve?

Creo que puede haber sido desordenado o un poco abrupto, pero es una medida monetaria para atraer capitales y reducir la presión sobre el dólar. El dólar, después de todo, se ha depreciado en un 10% o más. Así que no sé cómo está hoy, pero yo diría que es una respuesta monetaria razonable a este tipo de presión. Por supuesto, no creo que el dólar baje mucho, pero por lo menos no va a seguir subiendo. Es una política monetaria más o menos razonable en el corto plazo.

¿Cómo ve las políticas de Trump a nivel de comercio internacional, como las amenazas de aranceles del 30% a Brasil, por ejemplo? Ya con México venía desde hace tiempo, lo mismo que con Canadá y con Europa. ¿Cuál es su balance actual? ¿Lo ve bien, lo ve mal o dónde ve los blancos?

Estoy en total desacuerdo con este tipo de medidas. Es caótico. Los mercados consideran que son medidas de corto plazo, se llevó a un acuerdo con Japón. Yo diría que el uso de aranceles para decir "bajemos todos los aranceles", no me gusta, pero está bien. El uso de aranceles para afectar la política, como es el caso de Brasil, es terrible. Y evidentemente le va a hacer más daño a los Estados Unidos que a los otros países.

