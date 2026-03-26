El caos de las elecciones peruanas: 35 candidatos a presidente que no superan el 10%

Perú se encamina a una elección presidencial atravesada por una fragmentación inédita: 35 candidatos en carrera y ninguno con más del 10% de intención de voto. Según la ex primera ministra Mirtha Vásquez, el fenómeno “no demuestra más democracia, sino reglas mal hechas y manipuladas”. En ese escenario, advierte en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), que el próximo presidente podría asumir sin respaldo real, en un sistema donde “los dos que van adelante no llegan al 10%” y donde las opciones electorales son “ofertas de candidatos que en realidad nadie respalda”.

Mirtha Vásquez es abogada, docente y política peruana, reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente a lo largo de su carrera. Ha ocupado los cargos más altos en los poderes legislativo y ejecutivo del Perú. Fue presidenta del Consejo de Ministros de Perú durante el gobierno de Pedro Castillo, desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de 2022. Actualmente es candidata al Senado por la organización política Ahora Nación, para las elecciones del próximo 12 de abril.

Me gustaría que nos hiciera una especie de curso didáctico para entender Perú desde la Argentina. Por un lado, admiramos la estabilidad económica y, por el otro lado, nos sorprende la volatilidad política. Usted misma fue jefa de gabinete del anterior gobierno, que perdemos ya la cuenta si fue el anterior del anterior o el anterior, porque cambian a veces hasta en meses dentro del mismo año. ¿Por qué pasa eso? Al mismo tiempo, ¿cómo se explica la paradoja de que la economía funcione de manera tan estable en una política tan inestable?

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Nosotros somos un país que seguramente, desde diversos lugares de Latinoamérica y del mundo nos miran con mucha expectativa, pero también con mucha extrañeza. Somos un país que no logra tener, desde hace muchos años, estabilidad política; que en 10 años hemos tenido nueve presidentes de la República y, a la vez mantenemos cierto equilibrio en los temas económicos, pero creo que eso se debe a varias cosas.

Yo diría, básicamente, que somos un país que, desde hace muchos años, en realidad hemos tenido un detrimento muy fuerte en el tema político. Desde la de Fujimori, básicamente, se atacó mucho el sistema de partidos políticos y no nos hemos podido recuperar de eso. Por tanto, tenemos una suerte de procesos en los que no hay, en realidad partidos o representaciones políticas legítimas, con lo cual siempre estamos yendo a elecciones con una suerte de agrupaciones electoreras, en el mejor de los casos. Incluso hay acá pseudos partidos políticos que más se parecen a organizaciones criminales.

Entonces, con ese sistema de partidos tan débil, siempre vamos a tener una representación bastante irreal de la población y por eso es que en el gobierno se van a presentar una serie de pugnas por intereses bastante particulares, que lo que hacen es hacer caer permanentemente presidentes, gabinetes, incluso congresos, eso es parte de la inestabilidad que tenemos.

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Pero también, lo que sucede en nuestro país es que, el estado de derecho, marcado por la Constitución, por la normatividad, también ha sido sumamente manipulado, de tal manera que, a esta instancia, lo que tenemos son reglas que permiten una suerte de manejo que terminan favoreciendo a ciertos sectores, y eso también provoca la inestabilidad constante: tener marcos legales tan, en este momento, manipulables.

Y, de hecho, acá seguimos discutiendo el tema de la necesidad de una nueva Constitución, porque lo que tenemos ahora no representa un pacto social. Y en realidad, eso corre un poco por cuerda separada con el tema económico, porque el tema económico también obedece a un modelo que tenemos nosotros, que también se ve favorecido por las dinámicas internacionales, en las que nosotros, siendo un país básicamente exportador de materias primas como minerales, ahora nos vemos favorecidos por la alza de los precios de los minerales. Pero es una situación coyuntural que nos favorece y que también es muy endeble, porque si cae, nuestra economía también cae.

Entonces, más o menos caminamos así, pero son situaciones tanto internas del país, que no nos dejan tener una mínima situación estable y de gobernabilidad, y en lo económico nos ayuda un poco la situación global.Pero tampoco es que seamos un país con una estabilidad económica tan fuerte.

Quizás es lo que miremos: la estabilidad monetaria, que en el caso de un país como la Argentina, al carecerla, nos parece tan valiosa y, obviamente, al tenerla durante tanto tiempo pasa a ser secundaria frente a una economía que, a lo mejor, no distribuye con justicia y, al mismo tiempo, el crecimiento de la economía se da en sectores de bajo empleo. Ahora, por lo menos respecto de esa estabilidad monetaria, se podría decir que obedecea la acción de leyes de Fujimori, que fue lo que marcó esa independencia a fuego del Banco Central. No sé si decirlo de esta manera: dejó algo bueno en ese sentido, en el medio del caos que es la política peruana. Y le pido, por favor, si a lo mejor estoy diciendo algo inapropiado, que usted me corrija.

En efecto, una cosa que influye mucho en mantener esa estabilidad, sobre todo monetaria, sí, ese tema de el tener una independencia del banco central de reserva. Pero ojo que en la Constitución del 79 ya lo señalaba, es decir que lo que hemos tenido en los últimos años, después de los 90, es quienes han dirigido la política monetaria afianzando este sistema de independencia, y creo que eso sí ha sido positivo. Pero tampoco es una política que la haya dictado Fujimori o que se haya priorizado a partir del gobierno de Fujimori. Era una política que, como lo ha dicho el mismo presidente del Banco Central de Reserva, venía dispuesta ya en los últimos años, sobre todo con el marco de la Constitución del 79.

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Y eso sí nos ha permitido cierta estabilidad, por supuesto y es uno de los pilares que también ha evitado que se vuelva a repetir lo que tuvimos en la época de Alan García. Que se recurrió justamente al Banco Central de Reserva, al tema de generar billetes, por ejemplo, sin valor, y que nos generó una inflación que no la pudimos controlar en muchos años. O sea, se cuidó, después de eso, esa política y, probablemente, eso es lo que nos mantiene también monetariamente estables.

Déjeme volver al tema político. 35 candidatos se presentan y ninguno supera el 12% o el 15% en las encuestas. Así planteado, parece un caos desde el punto de vista político, pero no sé si tenemos una mirada deformada a la distancia ¿Hay alguno de los candidatos que pinte con alguna posibilidad de sacar una diferencia sobre el resto o cuál sería la legitimidad de un candidato finalmente electo con un porcentaje tan bajo de la aprobación?

No, tener tantos candidatos y una dispersión tan fuerte a nivel político en Perú es un caos. Ha resultado un caos, está resultando un gran problema de cara a las elecciones que vamos a enfrentar en este abril. Y eso porque, en efecto, demuestra no que haya más democracia en el Perú, sino, por el contrario, que las reglas para generar partidos políticos y agrupaciones que representen a diversos sectores de la sociedad están, en realidad, no solamente mal hechas, sino absolutamente manipuladas y convenientemente también manipuladas.

Esta suerte de dispersión política ha sido generada a partir de un proceso en el que se han ido modificando las normas para permitir que más gente pueda crear su partido político, para que la gente, además, pueda entrar en esta contienda política sin mayores requisitos. Por ejemplo, este Congreso eliminó las primarias, las elecciones primarias, con lo cual, cada partido político además nos presenta una oferta de candidatos que, en realidad, tienen incluso cero legitimidad frente a la población. El dueño del partido, como se dice acá, puede poner a los candidatos que le parece.

Y luego, imagínense ustedes, vamos a unas elecciones con tantos partidos políticos que nos ponen, además, ofertas de candidatos sobre las cuales nadie respalda. Y, además, imagínense ustedes que ahora estamos en un escenario en donde, en efecto, los dos partidos que van adelante en las encuestas no llegan a tener el 10%, con lo cual nos va a representar un serio problema de legitimidad del gobierno, porque, por más que uno de estos partidos políticos alcance a ganar en segunda vuelta, esa segunda vuelta tampoco va a representar, en realidad, una mayoría importante que respalde la presidencia.

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Y eso es lo que nos ha pasado en estos años: que realmente entran presidentes que no tienen mayor respaldo de la sociedad. Adentro del Congreso, finalmente, lo que hace es el trabajo de, muchas veces, cuando no está acorde con lo que el Congreso quiere, pues lo que el Congreso provoca ex profeso es que estos presidentes caigan y tenemos y repetimos esta historia que hemos tenido los últimos años de total ingobernabilidad, ¿no?

¿Cómo se hace un debate con 35 candidatos? ¿Cuánto habla cada uno? Me imagino, dos minutos cada uno; ya eso da una hora de debate.

Sí, eso también nos presenta un gran problema en esta suerte de intentar que se abran estos espacios para que la ciudadanía sepa sus propuestas, porque, como ven, con tantos candidatos, pues es imposible que en dos o tres minutos cada uno de ellos pueda presentar una propuesta para los diversos problemas que tiene el Perú. Y se vuelve más bien una suerte de show.

Porque, si el candidato sabe que en tres minutos no va a poder presentar una propuesta, a lo que se están dedicando es a este proceso de ataques. Ataques entre ellos que vuelve a este espacio, casi un espacio más como para que la ciudadanía se divierta un poco que para que escuche realmente propuestas. Y, estos ataques, en algunos casos, pasaron del oral a lo físico. Hay un candidato, Gilberto Infante, que había sido candidato a diputado, que fue asesinado a ladrillazos después de un acto de campaña. .

Bueno, ahora se está esclareciendo, en realidad, esta situación. Parece que no ha sido un asesinato, parece que el señor estuvo bebiendo después de una reunión y fue víctima de un intento de latrocinio y falleció en esas circunstancias. Pero, más allá de eso, en verdad, la violencia no solamente aquí es física, sino esta violencia verbal en la que vemos a quienes pretenden gobernar el país lanzándose una serie de improperios, etcétera. Afecta muchísimo también la moral ciudadana. Porque lo que vemos es que no tenemos, en realidad, opciones muy legítimas sobre las cuales el ciudadano puede esperanzarse.

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¿Siguen la política argentina? ¿Le dan alguna importancia a los candidatos, a lo que hace Milei? ¿Hay alguno que se referencia con lo que está sucediendo en la Argentina?

Sí, por supuesto, acá se sigue mucho y se mira a los países vecinos y cómo van un poco llevando adelante los gobiernos. De hecho, hay algunos presidentes que son mayores referentes porque se piensa que sus políticas, por ejemplo... Acá se habla de la buquelización de la política, se habla mucho de Bukele como ese presidente que está poniendo orden y que, a la vez, sabemos que tiene una serie de problemas en la manera de llevar adelante estos procesos contra la seguridad ciudadana.

En el tema, economía, pues hay algunos que sí están mirando de reojo la política de Milei. Igual yo creo que están un poco críticos al tema de cómo responder realmente a las reacciones ciudadanas, porque, claro, se ve que Milei, desde acá, lo que se ve es que Milei quiere aplicar una serie de políticas para encauzar la economía y que se encuentra con el choque de diversos sectores de la ciudadanía y que, a la vez, acá un poco que se mira que ahí sí hay un Parlamento que puede hacer contrapeso a Milei.

Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo de Argentina es esta suerte de pesos y contrapesos que todavía funcionan. Y que, por más que haya un presidente que quiere imponer una política, tiene un contrapeso, pero en realidad, miramos también a Argentina como un problema de intentar cómo salir adelante en lo económico sin aplastar los derechos de muchos sectores.