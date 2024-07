“El cepo impacta menos al agro que a la industria”, afirmó el Vicepresidente de La Rural

El Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Marcos Pereda, en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), se refirió a la reciente reunión que mantuvieron con el Ministro de Economía, Luis Caputo, y las inquietudes del sector. Sobre el punto destacó: “En el encuentro se habló de mantener un diálogo fluido con el Gobierno y el Ministerio de Economía, que es muy importante siempre para el campo, reforzar el esfuerzo enorme que siempre hace el campo”.

“Más cuando existen dos tipos de cambio como sucede en la actualidad tanto en la importación de insumos y exportación de productos, eso tiene un impacto doble en el margen de rendimiento. Amén de las retenciones, que es el gran flagelo de nuestro sector”, remarcó.

“El Gobierno nos manifestó que hasta no tener un equilibrio fiscal y un superávit fiscal no podrán empezar a devolver impuestos. Entre las prioridades está primero el Impuesto PAIS, luego seguido por las retenciones. A su vez se manifestó la importancia, dentro de las retenciones, de empezar por lo que mayor impacto productivo tiene para que haya una aceleración lo antes posible en la producción y con mayor impacto positivo, conociéndose las dificultades económicas”, precisó Pereda.

Respecto a los frecuentes reclamos del campo argumentó: “Creemos que este Gobierno cumplirá sus promesas de campaña. Es un Gobierno que hace lo que dice y lo que piensa, desde el punto de vista ideológico también. En ese sentido, tiene integridad y es lo que se ha percibido hasta el momento. El tiempo para todo esto, es muy difícil de predecir. Un superávit fiscal financiero que permita ir bajando impuestos sin que se escape la inflación, es el claro objetivo y condición que nos ponen”, señaló a este medio.

“Están trabajando para eso. Le creemos al Gobierno. Siempre hay que tener el máximo optimismo, sobre todo cuando hasta acá se han manejado siempre con la verdad. Esta reunión fue previa al lanzamiento de la Expo Rural, por lo que no fue una reunión precipitada por el contexto”, enfatizó su idea.

La espera para levantar el cepo

“En el levantamiento del cepo lo que claramente incide, es que si hay una brecha cambiaria grande pega más, por lo contrario si se achica, el cepo para el sector agro no es tan importante o significativo”, destacó.

“De todas formas, estamos comprando insumos a un dólar más alto que encarece el costo y vendiendo con el precio a dólar más barato. Pero todo depende de la brecha para el mayor o menor impacto. En los últimos tiempos la brecha creció y eso genera mayor impacto para los márgenes agropecuarios, como para todas las producciones industriales. Incluso diría que es más grave para la industria, que tiene en algunos casos hasta un 60% de componentes importados, que para el agro donde el componente importado depende del cultivo pero no supera el 15 o 20%”, aclaró a Modo Fontevecchia.

“Por eso el cepo cambiario impacta menos en el agro que en la industria. De todas formas, es negativo por la macro y porque hace falta que empecemos a crecer como economía en general. Lo cierto es que el sector del campo más allá de todas las vicisitudes sigue creciendo, invirtiendo, produciendo y generando divisas y empleo. El 70% de las divisas del país son del agro y la agroindustria. Entre agro e industria agro damos 2,3 millones empleos y somos el 3% del PBI nacional”, detalló el dirigente y productor. Y agregó: “Todos los datos indican que el sector agro es la espina dorsal de la economía con lo cual, en estos momentos de crisis se sigue sembrando y produciendo”.

Sin condiciones para competir

“En este momento la Argentina no tiene condiciones, ni en el agro ni en la industria, para ganar terreno en el mercado externo. El cepo es un gran problema, para el desarrollo y poner en marcha la rueda se hace difícil cuando se tiene que exportar a un dólar más barato pero importar a un dólar más caro, eso genera condiciones muy nefastas. Aún hay falta de condiciones”, señaló enfático el Vicepresidente de SRA a Modo Fontevecchia.

“El agro seguirá invirtiendo, generamos inversión cuando sembramos y no han caído las hectáreas de siembra. Nuestro negocio es particular, no solo depende de lo que se invierta en el suelo sino también del clima. Pero el agro no está siendo afectado ni tocado por estas dificultades, diría que a nivel industrial la situación es mucho más complicada”, agregó.

También se refirió a la política fiscal y monetaria: “En lo fiscal es una muy buena medida haber equilibrado las cuentas de inmediato y era la única forma, en eso hay que reconocer que la capacidad de este Gobierno ha sido muy importante. Es clave y fundamental reconocer que ese es el problema, y la verdad es que no solo lo han reconocido sino además revertido. Es una situación bastante inédita, mirando la historia argentina, el haber equilibrado las cuentas en 5 puntos tanto financiera como económica del fisco y eso es muy notable, importante y se merece el respeto”.

“El Banco Central también ha tenido actitudes muy coordinadas y efectivas, lo más importante era poder reconfigurar y rebalancear, recordando que la entidad tenía reservas negativas. Además tenía el problema de las leliqs y de los pases, y ambos se están resolviendo además de reconstituir las reservas, por lo cual en el orden fiscal y monetario creemos que el Gobierno está haciendo muy bien las cosas”, precisó en su análisis.

El Pacto de Mayo

“El Pacto de Mayo es fundamental para el campo, pero básicamente para todo el país. Un país normal que crece, genera trabajo y riqueza, y aprovecha las oportunidades que le da su tierra para expresar su potencial y que su gente se desarrolle, cumple cabalmente con los diez puntos del acuerdo”, dejó en claro con la conformidad por el acuerdo firmado.

Pereda también señaló, en diálogo con Modo Fontevecchia, que “nadie va a discutir la propiedad privada en ningún lugar cuando el país funciona, un equilibrio fiscal es ultra necesario para tener que estar financiando y sacando recursos al sector privado para crecer, que a la vez hacen menos competitivo al país”. A la vez que añadió: “De hecho suben las tasas de interés, todo cuesta más y cuando hay que competir afuera se siente. Al agro y a todo el sector privado le resulta muy importante haber logrado el Pacto de Mayo. En el sector agro tenemos un impuesto confiscatorio, que no respeta la propiedad privada, por ejemplo las retenciones a la soja con un 33% sobre la venta es completamente confiscatorio”.

“Haber logrado la Ley Bases es una demostración clara de cuál es el rumbo y para la reconstrucción de la credibilidad es algo fundamental. La Ley Bases, y el Pacto Federal de Mayo como reafirmación del rumbo, son principios básicos para orientarnos hacia el rumbo del crecimiento”, cerró.

