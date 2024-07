Presidente de la Federación Agraria: "Nadie vende su producto cuando está a la baja"

Elvio Guía propuso una reforma tributaria, integral y progresiva, y un tipo de cambio único y flotante para poder empezar a hablar de retenciones, y que dejen de significar un problema para los productores. Además, sostuvo que la falta de claridad en las políticas provoca abusos de precios y afecta la compra de maquinaria e insumos. “Todo lo que viene diciendo el presidente hasta el momento es una expresión de deseo y no una realidad”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Elvio Guía es productor y dirigente rural. Es el actual presidente de la Federación Agraria de la Argentina y tuvo que asumir tras la muerte de Carlos Achetoni.

Ayer hablé con distintas personas que conocen muy bien el tema del campo y el planteo es que el productor, frente a un crecimiento de los dólares no oficiales, guarda su cosecha, porque es su capital, a la espera de ir liquidando de a poco. Ahora, eso también tiene un límite, porque el productor necesita ir liquidando para poder volver a juntar los elementos para sembrar para el año próximo. Y los que sí tienen espaldas para poder hacerlo todo el tiempo que desean son aquellos mayoristas. Pero cuéntenme su propia opinión de qué es lo que está sucediendo.

Yo creo que ha sido una buena introducción a un problema que tiene varias aristas. El productor agropecuario no se sienta para especular esperando tal o cual cosa, tiene el Gobierno Nacional condiciones para que uno pueda invertir. Y hoy estamos ante un Gobierno que es distinto, totalmente distinto a los gobiernos que conocimos. Entonces hay alguna cuestión de incertidumbre.

Todo lo que viene diciendo el presidente hasta el momento es una expresión de deseo y no una realidad. Entonces, cuando hablamos del cepo, de bajar las retenciones, cuando hablamos de todo esto, no tenemos fecha ni tenemos un camino trazado. Y esto hace que el productor vaya, de alguna manera, pagando sus deudas, como quien dice, y moviendo de a poco a medida que va necesitando para comprar fertilizantes para stockearse, en el caso de que pueda ser necesario, porque conviene el precio para la campaña siguiente.

Hoy estamos con una baja de la soja a nivel internacional, que también hace que ese productor esté esperando un poquito. El productor siempre espera a ver si mejora. Esto es una característica del productor. Nadie vende su producto cuando está a la baja, siempre está esperando, de alguna manera, ganar centavos más, sobre todo los productores que están en una situación más complicada en este sentido. Y también hay problemas de infraestructura, con caminos que están mal. Hay una serie de problemas.

Y seguramente, como usted marca muy bien también, están los grandes grupos en la Argentina que pueden estar especulando o no, pero esta es la realidad hoy y es por eso que va vendiéndose. Al no haber una claridad, hay abuso muy grande en todo lo que es precio también. Entonces, ¿quién va a comprar una camioneta? ¿Quién va a comprar una máquina si no sabe lo que puede llegar a pasar? Y aparte estaban con una inflación en dólares muy elevada, y con precios muy elevados al lado de países vecinos, y estamos hablando acá de Uruguay, a 250 kilómetros de la provincia de Entre Ríos.

AG: La sociedad rural insiste en que la situación y la preocupación para el sector son las retenciones, y piden una solución rápida para esto. Los productores más chicos de Federación Agraria, ¿ven ahí el mayor problema que tienen hoy?

Es uno de los problemas. Nosotros, hace mucho tiempo, venimos hablando también de que tiene que haber una reforma tributaria integral y progresiva, tiene que haber un tipo de cambio único y flotante, y cuando hablamos de la agricultura tradicional, ahí sí podemos hablar de retenciones como primer paso, como medida y sobre todo sabiendo que el contexto no es el mejor de la Argentina, que hay mucha parte de la sociedad que la está pasando mal, y esto tiene que ser un cronograma de gradual, como así se le dio al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones, una autopista como quien dice para que también tengamos previsibilidad.

Pero por otro lado tenemos otros inconvenientes, como es el caso del cítrico dulce, con una depresión en el mercado interno, con muy poca salida fuera de lo que es mandarina, ya han visto las imágenes de lo que está pasando. Y también hay problemas con el tema del mercado interno, o sea que hay varias cosas que tenemos que charlar y solucionar, y para eso necesitamos sentarnos y ver como se puede ir buscando la solución.

Sobre todo esto de que hace muchos años pasan los Gobiernos y hemos perdido la previsibilidad y las reglas claras del juego.

En enero estábamos discutiendo aumento de retenciones, y esto genera incertidumbre, malestar y desconfianza, cuando esto tiene que ser en un clima de confianza como cualquier inversión en la Argentina. Y así y todo, con este panorama, el productor volvió a apostar, volvió a sembrar trigo y es una de las mejores siembras de trigo que ha tenido la Argentina.

Entonces, alguna vez podríamos ser considerados para mostrar esta voluntad de ir mejorando, de ir viendo cómo creamos esta estabilidad que no tenemos en este momento, o por lo menos tenemos la expresión de deseo pero no la realidad concreta a los dichos del Gobierno Nacional.

AG: ¿Tienen un interlocutor válido en el Gobierno con quien dialogar, plantear y negociar estos temas?

Nosotros estamos charlando con el secretario Vilella. Lo que pasa es que al bajar el Ministerio a Subsecretaría, para cualquiera de las cuestiones que uno tiene que hacer o que tiene que transmitir, se demoran y ralentizan las negociaciones.

Nosotros todavía con Economía, hablando de la Federación Agraria particularmente, no nos hemos sentado. Y ojalá que nos podamos sentar y empezar a ver este diálogo fructífero, sincero y de ida y vuelta, para empezar a encontrar las soluciones de un sector que viene siendo el motor. Entendemos la problemática de la Argentina y el momento que está viviendo el país, pero también tenemos que ver de qué manera entramos en esta estabilidad que hace muchos años que no tenemos.

Elizabeth Peger: Después de la sanción de las leyes que reclamaba con tanta insistencia el Gobierno, ¿ustedes aguardaban el lunes algún anuncio, definición o sendero respecto de cómo se podría resolver el dólar blend?

No. Si hoy vamos al dólar oficial, está más bajo que el blend. Esto cambiaría con un cambio único y flotante.

EP: ¿En qué lugar debería ubicarse ese tipo de cambio?

La verdad es que no lo tengo claro, siempre que a uno le preguntan tiene que ser lo más alto posible, pero sabemos que eso genera inflación y todo. Para eso están los economistas y ellos serán los que tienen que de alguna manera poner ese tipo de cambio.

Lo que sí tenemos es una inflación en dólares, que también debería bajar y empezar a acomodarse, sobre todo en productos del sector productivo. Estábamos a casi 300 dólares, un par de meses atrás, de diferencia con Uruguay. Esto la verdad que no hace bien al sector productivo, no hace bien a nadie, igualmente después mejoró algo ese precio.

En cuanto al tipo de cambio, no tengo un número cerrado y no soy economista, lo único que intentamos es producir tranquilamente y poder tener este camino de estabilidad y sobre todo de reglas claras.

EP: Como representante de productores de todo el país, ¿cómo está la situación de la economía real en las ciudades y pueblos del interior? ¿Qué notan?

Hay una retracción en las zonas del interior, sobre todo dependiendo de la zona y de las producciones. Chaco, por ejemplo, pasó una sequía bastante grande. La zona de Misiones, con algunos problemas que tuvieron de importación de yerba, bajó la yerba de $380 a $260, aproximadamente, el precio al productor. Esto hace que se resientan las economías. Tenemos una diversidad de producciones en las que se está empezando a sentir esta falta de dinero.

Vuelvo a decir lo que pasó con la mandarina. La mandarina criolla no tiene salida, la gente en postre no la come. Esto hace que pase lo que está pasando. Sí está funcionando la naranja, hay que ser claro con estas cosas, en la fábrica de jugos están trabajando bien, pero mandarina que es un postre que va al consumo interno, no tiene chance de salir.

Lo mismo está pasando con el cerdo, hay una producción bastante importante pero hay una baja de la demanda del consumo que ha hecho que esté inundado el mercado. Ha bajado muchísimo también el precio del capón, de $1260 a $1080, y muchas veces no se traslada a la góndola. Ahí es donde empezamos con los problemas que vimos hace ya mucho tiempo cuando un productor recibe 50 o 30 según la producción, y es menos que lo que paga un consumidor en cualquier góndola de la Argentina.

