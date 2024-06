El drama de niños y jóvenes adictos a las apuestas digitales por ganar dinero

La diputada Gabriela Brouwer De Koning sostuvo que hay “un concepto sobrevalorado de la libertad” que creció en la pandemia y que llevó a los jóvenes de todo el mundo a votar por la ultraderecha: “está calando hondo en los jóvenes la forma en la que hablan de la libertad”, aseguró. En la misma línea, señaló que la virtualidad generó que los niños y adolescentes abusen del uso de las redes sociales y las billeteras virtuales. “Hay una cuestión de crisis económica y se creen que ellos ahí pueden ganar dinero”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gabriela Brouwer De Koning es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Córdoba electa en 2021 con mandato hasta 2025 y presidenta de la Comisión de Previsión Social. Anteriormente, había sido presidenta del Concejo Deliberante en su ciudad, Río Tercero en el año 2019 y Concejal en la misma ciudad.

Usted presentó un proyecto para prevenir la ludopatía en los niños y adolescentes en medio del crecimiento que tienen los sitios de apuestas online. El fin de semana entrevisté a un politólogo holandés que me decía que en Holanda, el 60% de los alumnos de 15 años no sabían leer, escribir y comprender textos, y asociaba a esta cantidad de adolescentes con el mayor tiempo que se le dedica a las redes sociales y con el voto de los jóvenes a la extrema derecha. Entiendo que su preocupación con la ludopatía en los juegos de apuestas online se puede extender a todo el sistema educativo y al papel que juegan las redes sociales como elemento de distracción o de modificación cultural en los jóvenes…

El origen de la propuesta de mi proyecto es a partir de una realidad que antes estaba muy concentrada en los adultos cuando iban a un bingo o a los casinos de manera fija, cuando se podía identificar la edad de esas personas, pero con el tema de la virtualidad y el acceso, hoy se ha permitido que este mundo, que antes era de los adultos, afecte a los más jóvenes. Son personas vulnerables, híper vulnerables si lo consideramos al nivel del consumo. La Asociación Americana de Pediatría habla de que este tipo de juegos, y cuando está el dinero de por medio, puede haber consecuencias como la ludopatía, que es una adicción. La única manera de solucionar esta adicción es a través de la desintoxicación.

Estamos hablando de problemas graves al mismo nivel que el alcohol y la droga, esto es menos conocido e identificable, pero está trayendo las mismas consecuencias psicológicas o psíquicas que una adicción por drogas o alcohol. Lo que está pasando es alarmante, no hay datos oficiales porque es una realidad dentro de todo nueva, pero sí hay un eco de alerta a lo largo y a lo ancho del país de todas las instituciones que están vinculadas a la niñez y a la adolescencia, cómo las docentes o instituciones deportivas y religiosas, que están visibilizando esta realidad y la preocupación por ver a los adolescentes que se juntan a jugar y a apostar por dinero.

Todo esto llevó a impulsar este proyecto, hay otros diputados que han hecho sus aportes, lo cual me pone contenta porque es una realidad compleja que hay que abordar entre todos, y el martes pasado se empezó a tratar en la Comisión de Adicciones.

Me quedo pensando en lo que me contaba el politólogo holandes sobre la similitud del voto en los jóvenes, que la mayoría eligieron a la ultraderecha. Lo mismo pasó acá en la Argentina, donde la mayoría de los jóvenes votaron por la Libertad Avanza, que a la vez es la primera generación que tuvo desde su niñez teléfonos inteligentes con redes sociales.

Lo que está pasando a nivel fenómenos de líderes de derecha que están logrando llegar a ciertos lugares de poder es algo mundial, muchos de los especialistas hablan de las consecuencias de la pandemia y de las restricciones que hubo a la libertad. Está calando hondo en los jóvenes la forma en la que hablan de la libertad, sobre todo en los jóvenes que tuvieron que pasar su capacidad de diálogo y sus espacios de compartir a la virtualidad. Esto lo están mostrando como algo que influyó y que hizo que se sobrevalore en la sociedad el concepto de la libertad.

Después uno tiene que reflexionar qué es la libertad, yo me pregunto si una persona que no puede comer es libre, o que no se puede educar. Vos hablabas de un 60% de chicos que en Holanda no saben leer ni comprender textos, ¿son libres realmente?

Es toda una interpelación que debemos hacer, que además visibiliza y pone en alerta, también en nuestro caso porque los exámenes nacionales e internacionales no están dando buenos resultados y puede traer este tipo de consecuencias en donde las decisiones de los chicos muchas veces pueden estar influenciadas o con poca reflexión.

De la misma forma que también la pandemia aceleró el uso casi excesivo del celular, porque era el único contacto con el afuera…

Exactamente, también los padres les han permitido el acceso a dispositivos a niños de más temprana edad, hay niños de primaria que ya tienen celular. En el caso de las billeteras virtuales, que es un poco de lo que se trata mi proyecto, se permite el acceso a partir de los 13 años. Ahí hay un problema, porque muchos de los niños no están usando el dinero que le pasan los padres a través de las billeteras virtuales para comer o comprar necesidades básicas, sino que lo usan para las apuestas.

Hay una cuestión de crisis económica y se creen que ellos ahí pueden ganar dinero. Es una realidad compleja, no cabe duda de que hay una alerta sobre que esto puede tener una consecuencia muy grave, que es la ludopatía y la adición a la apuesta constante por dinero.

