Un crimen espeluznante conmociona a todo el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires. Es que un empleado de casinos virtuales fue asesinado a cuchillazos en su propio departamento, que luego del hecho fue desvalijado. La familia se enteró luego de dos días sin comunicación, y hay una sospecha sobre la novia de la víctima, que tenía 30 años.

Todo ocurrió en la calle Morón en su esquina con Cuenca, pleno corazón comercial del barrio. En el departamento al que se había mudado hace poco tiempo fue encontrado el cuerpo de Mauro Belano nada menos que por su madre, que como no tenía noticias fue a ver si estaba en su casa.

Cuando entró al departamento vio que su hijo yacía en el suelo con heridas en la espalda y el torso. De inmediato, llamó a la policía y llegaron hasta el lugar efectivos de la Comisaría Vecinal 7C que iniciaron la investigación.

Pero la mujer todavía no había salido del shock por el estado en el que estaba su hijo que se dio cuenta de que también habían desvalijado el departamento. Eso comenzó a investigarse y las primeras pericias no encontraron signos de un ingreso violento al domicilio. Además de sus pertenencias, también se llevaron su moto, que estaba estacionada en la vereda.

La causa recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 y se sumó la Unidad de Delitos Informáticos e Investigaciones de la Comuna 7. La familia sospecha de la novia del joven por el hecho de que fue la última persona que lo vio con vida y quien tenía una copia de la llave de la moto.

Morón y Cuenca, el edificio donde ocurrió el crimen.

Sin embargo, la Justicia investiga el relato de uno de los allegados a la víctima, que dijo haber visto a un hombre en una Yamaha FZ15 perteneciente a la víctima.

Habló la madre del joven: "Estaba todo oscuro"

En las últimas horas, la madre del joven, Blanca Elizabeth, contó que "mi hijo no apareció durante toda la semana y es raro que no venga", y que en los últimos días los amigos se dieron cuenta que "la forma de contestar no era la de él porque decía palabras que jamás usaba".

En declaraciones a Radio Mitre, la mujer contó que el viernes tuvo contacto con su hijo por última vez y obtuvo una respuesta monosilábica. Ahí comenzó a intensificarse la preocupación de la familia y los amigos, que decidieron acercarse al departamento para ver qué ocurría.

La mujer tiene un relato estremecedor, y lo que dice respecto de la escena del crimen tiñe de más horror el caso. "Estaba todo oscuro, prendieron la luz y estaba todo limpio. Encontraron a mi hijo, tirado boca abajo, metido en una bolsa y con un montón de puñaladas. El departamento estaba todo vacío, se llevaron completamente todo. Se tomaron su tiempo y limpiaron toda la escena", contó Blanca Elizabeth.

Consultada sobre la sospecha sobre la novia, la mujer agregó: "Hay un audio que mi hijo manda a una mejor amiga, diciendo que se había peleado con ella porque le pedía más plata de la que le tenía que dar y se enojó".

Y completó: "Ella sola no fue porque no puede hacer eso. No sé cuánta gente más hay. Lo mataron como un perro. Queremos justicia por mi hijo". Según trascendió, la pareja del joven tendría antecedentes por robo en otras propiedades.

ASV/ff