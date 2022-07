El fenómeno del actor que estuvo en las series de Maradona y Evita

Francesc Orella, reconocido por su actuación en la serie Merlí, dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y explicó lo que significó haber participado en las series de Maradona y Evita. También recordó al gran jugador argentino por su paso por el Barcelona y definió a su compañera de elenco, Natalia Oreiro, como "una gran actriz y hace un trabajo espléndido". Por qué le "encantaría volver" a trabajar en Argentina.

Juani Fernández Juvé (JFJ): Después de tu personaje en Merlí, ¿creés que Argentina te adoptó como suyo?

He sentido mucho cariño por parte de los argentinos y vi cómo esta serie llegó al corazón de muchos espectadores. Me siento como en casa, las muestras de cariño son constantes.

JFJ: Ahora se presentó la serie Santa Evita y antes pasó lo mismo con la de Maradona. ¿Cómo tomás la convocatoria a series donde de figuras emblemáticas de nuestra cultura e historia?

Fue una "coincidencia", pero el hecho de haber participado en dos producciones sobre mitos argentinos, en los que tuve personajes que interactuaron con ellos, ha sido muy especial. Estas cosas no se buscan y han sido un lujo y un privilegio.

JFJ: ¿Eras seguidor de Diego Maradona?

Sí, soy del Barcelona y me acuerdo mucho de cuando vino al club, era fanático suyo. Duró poco tiempo por distintos problemas, pero pudimos disfrutar de su inmenso talento. Mi personaje me gustó porque era un presidente muy imitado, tenía una manera especial de hablar. El trabajo consistía en medir mucho la interpretación para no caer en la caricatura, porque es fácil irse a eso. Con el director hicimos un trabajo bastante preciso.

JFJ: Es furor la serie Santa Evita, muy esperada, y te tocó un personaje clave, que fue el que empezó con el mito y las verdades sobre el cadáver de Eva. ¿Cómo fue interpretar a quien embalsamó su cuerpo?

El doctor que se encargó de ese trabajo era español, un anatomista muy prestigioso, especializado en técnicas para embalsamar. También era diplomático y estaba como agregado cultural de la Embajada española en Buenos Aires. Conocía a Perón y a Evita, frecuentaba a la clase dirigente y, cuando Perón le pidió que se encargue del embalsamamiento de Evita, fue un desafío profesional muy importante, por el trabajo en sí y por su significado histórico.

JFJ: ¿Cómo fue tu relación con Natalia Oreiro durante la grabación?

Natalia es estupenda. Estuve poco con ella porque mi personaje interactuaba más con otros, pero es magnífica, una gran actriz y hace un trabajo espléndido en esta serie. Para ella también fue gran reto interpretar a Eva Perón. Es una gran compañera, muy trabajadora y empática con todo el mundo. Ha sido un lujo y un placer trabajar con ella.

JFJ: ¿Te gustaría instalarte en Argentina para otros proyectos?

Estoy abierto a este mundo de los actores. En nuestra profesión, como ha sido el caso que me tocó participar de Santa Evita, llegan posibilidades que no te lo esperás. Si surge otra propuesta como esa, me encantaría volver y trabajar aquí. En España sabemos muy bien la cantidad y la calidad de buenos actores y teatros que hay en Buenos Aires, es un modelo para nosotros. Tienen espacios teatrales de todo tipo, un lujo. Los actores y el nivel del teatro aquí es magnífico.

